28 июля – день Улиты и Кирика. Призраки в полях

28 июля, на Кириков день, обычно идут дожди. А вот если в этот день устанавливалась солнечная погода, то предки наши говорили, что это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.

Церковь же нынче чтит память Кирика и Иулитты (Улиты). Предание гласит, что они пострадали за веру во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV вв. Согласно описанию жизни Улиты, они была молодой вдовой знатного происхождения. Кирик – ее сын, который также был приверженцем христианского учения.

Во время гонений Улита вместе с Кириком бежала из города. Жить она начала как странница. Но однажды ее узнали на улице и привели на суд. Там Улита подтвердила, что стала последовательницей Христа. У нее отняли сына, подвергнув мучениям. Кирик, наблюдая страдания матери, сказал, что тоже является последователем Христа, после чего его также замучили, а в конце обезглавили. Одна из рабынь Иулиты нашла тела мучеников и предала их земле.

Также 28 июля вспоминают князя Владимира, которого именуют ещё Владимир Красное Солнышко, и отмечают очередную дату с момента Крещения Руси.

И ещё: дата 28 июля в народе считалась нечистой. Во многих областях крестьяне в этот день воздерживались от полевых работ: опасались происков нечистых духов, которые собирались на открытой местности. Даже средь бела дня в этот день в поле могли возникать призраки злобных покойников. Они насылали на жнецов разнообразные видения. Так, если верить народному фольклору, незадачливый жнец мог повстречать по дороге домой призрачную старуху, ворона, способного выклевать глаза человеку. Считалось, что жатва в этот день сулит ночные кошмары, которые приносит летний звездопад.

Традиции и обряды 28 июля



В древности верили, что светило, вышедшее из-за туч в день святого Владимира, обладает способностью лечить болезни и возвращать силы, поэтому под его лучи подставляли лица стар и млад. Вот только делать это полагалось исключительно в пределах собственного двора. Тому, кто осмеливался выйти в поле с косой или серпом, грозили:

громом тебя убьёт;

падучая на скотину нападёт;

призраки, (манящие и морочащие человека) привидятся.

Очень боялись встречи с Полудницей, мифической женщиной духом, которая любила налетать на работающих в поле людей и валить их наземь в оторопи, а маленьких детей заманивала в гущу колосьев, заставляя их заблудиться.

28 июля отказывались от жатвы, чтобы избежать неприятностей, . А женщины и девушки в некоторых областях России — ещё и от домашней работы. Улита почиталась на Руси как «бабья заступница», поэтому в день её памяти представительницам прекрасного пола трудиться не полагалось.

28 июля — что касается примет…

Липа пожелтела – к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.

Ливень с утра – к яркому солнцу.

Южный ветер подул – к ясной погоде.

Гром гулко гремит – к сильному дождю.

Восточный ветер дует – к дождливой и ветреной погоде в течение нескольких дней.

Нет радуги после дождя (или показывается, но на короткое время) – впереди долгие солнечные деньки!

Вечерний туман – на следующий день пойдет дождь.

Кузнечики в поле громко стрекочут – к зною.

Именины сегодня отмечают: Василий, Владимир, Авудим, Авда, Иулитта, Кирик и Юстиниан.

А ещё 28 июля празднуют… • День крещения Руси • День загадывания желаний • День бутылки мира • День памяти святого равноапостольного князя Владимира • День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника) • Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) • День PR-специалиста • День молочного шоколада (National Milk Chocolate Day) — США • День победы над фашизмом — Сан-Марино • День независимости — Перу • День памяти солдат Буффало (Buffalo Soldiers Day) — США • День памяти жертв депортации франко-акадцев — Канада • День рождения короля — Таиланд • Именины у Василия, Владимира, Авудима, Петра • День Улиты и Кирика О праздниках больше — здесь.