28 июня – день святого Вита. Гадают через дух утопленника

28 июня — ещё этот день в народе называли — Фит, Модест, Амос. Главная задача 28 июня — надо было строго следить за скотиной, чтобы она не забрела на поля. Иначе корову, которая объелась созревающего зерна, спасти было невозможно — так ее раздувало.

Даже святому покровителю этого дня Модесту было не под силу вылечить больную скотину. А он, между прочим, на русском Севере почитался как защитник домашнего скота, о чем и свидетельствовали немногочисленные иконы, где он изображен с Флором, Власием и Лавром.

А кто же такой Вит (Фит)?

Это мученик, живший в период раннего христианства. К сожалению, на сегодняшний день достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось – остались только лишь церковные предания, согласно которым, Вит родился на Сицилии в семье язычников. Его отец был местным сенатором. Однако Вит встречает наставника, проповедовавшего веру во Христа (его имя неизвестно), после чего принимает христианство и отправляется в Рим. Именно святой Вит изгнал беса из императора Диоклетиана. Изначально последний хотел заставить Вита молиться и приносить жертвы идолам.

Однако тот отказался, и в итоге Вита бросили в клетку, где находились голодные львы. Бог спас Вита от гибели, и звери его не тронули. После этого император приказал сварить Вита в кипящем масле.

28 июня: традиции и обычаи дня

По данным месяцеслова Натальи Степановой, в этот день гадают через дух утопленника – гадающий должен вызвать дух утонувшего человека, которого он знал при жизни. Это старинное гадание считают одним из самых правдивых, но не каждый решается на него.

По преданию, тому, кто решится вызвать дух утопленника, откроется любая правда. Известны случаи, когда с помощью такого гадания узнавали, кто украл что-то ценное или убил человека. Иногда гадание заканчивалось трагически – гадающий навсегда терял речь. Это объясняется тем, что взамен открытия тайны дух утопленника берет с человека слово, что тот будет до конца своей жизни молчать о случившемся. Что касается погодных примет на 28 июня…

Большие росы – к плодородию, частые туманы – к дождям.

Кузнечики громче обычного стрекочут – к осадкам.

Сеноставка широкие листья носит и закрывает ими свои стожки – к ненастью.

Перед непогодой овцы прыгают и дерутся.

Постоянно визжат поросята — к сырости.

На пастбище скот тяжело и шумно дышит — к скорому дождю

Перед грозой овцы и коровы сами спешат с пастбища под навес.

Цветки осота полевого за весь день так и не раскрылись — завтра осадки.

Перистые облака с запада несут затяжное ненастье.

Направление ветра меняется против хода часовой стрелки — ненастье будет продолжительным. Именины сегодня отмечают: Григорий, Касьян, Лазарь, Федор, Михаил, Модест. А ещё 28 июня празднуют…

День карусельной лошадки

28 июня – День числа Тау (Tau Day)

Ильменский фестиваль авторской песни

День российского букмекера (День организаторов пари)

Католический праздник Святейшего Сердца Иисуса (Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu)

День Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея

28 июня – День клавиши CAPS LOCK (National CAPS LOCK Day) — США

День Конституции — Украина

День семьи — Вьетнам

28 июня – День работников связи и информации — Казахстан

День посадки деревьев — Никарагуа

День севиче (National Ceviche Day) — Перу

Джазовый фестиваль в Монтрё (Montreux Jazz Festival) — Швейцария

28 июня – День святого великомученика Царя Лазаря и всех мучеников сербских (Видовдан) — Сербия

День тапиоки (National Tapioca Day) — США

День страхования (National Insurance Awareness Day) — США

28 июня – День памяти Познанского июня 1956 года — Польша

Именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина, Лазаря

День Фита и Амоса По материалам https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .