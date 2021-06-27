28 июня – день святого Вита. Гадают через дух утопленника

28 июня — ещё этот день в народе называли — Фит, Модест, Амос. Главная задача 28 июня — надо было строго следить за скотиной, чтобы она не забрела на поля. Иначе корову, которая объелась созревающего зерна, спасти было невозможно — так ее раздувало.
Даже святому покровителю этого дня Модесту было не под силу вылечить больную скотину. А он, между прочим, на русском Севере почитался как защитник домашнего скота, о чем и свидетельствовали немногочисленные иконы, где он изображен с Флором, Власием и Лавром.
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А кто же такой Вит (Фит)?
Это мученик, живший в период раннего христианства. К сожалению, на сегодняшний день достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось – остались только лишь церковные предания, согласно которым, Вит родился на Сицилии в семье язычников. Его отец был местным сенатором. Однако Вит встречает наставника, проповедовавшего веру во Христа (его имя неизвестно), после чего принимает христианство и отправляется в Рим. Именно святой Вит изгнал беса из императора Диоклетиана. Изначально последний хотел заставить Вита молиться и приносить жертвы идолам.
Однако тот отказался, и в итоге Вита бросили в клетку, где находились голодные львы. Бог спас Вита от гибели, и звери его не тронули. После этого император приказал сварить Вита в кипящем масле.
28 июня: традиции и обычаи дня
По преданию, тому, кто решится вызвать дух утопленника, откроется любая правда. Известны случаи, когда с помощью такого гадания узнавали, кто украл что-то ценное или убил человека. Иногда гадание заканчивалось трагически – гадающий навсегда терял речь. Это объясняется тем, что взамен открытия тайны дух утопленника берет с человека слово, что тот будет до конца своей жизни молчать о случившемся.
Что касается погодных примет на 28 июня…
- Большие росы – к плодородию, частые туманы – к дождям.
- Кузнечики громче обычного стрекочут – к осадкам.
- Сеноставка широкие листья носит и закрывает ими свои стожки – к ненастью.
- Перед непогодой овцы прыгают и дерутся.
- Постоянно визжат поросята — к сырости.
- На пастбище скот тяжело и шумно дышит — к скорому дождю
- Перед грозой овцы и коровы сами спешат с пастбища под навес.
- Цветки осота полевого за весь день так и не раскрылись — завтра осадки.
- Перистые облака с запада несут затяжное ненастье.
- Направление ветра меняется против хода часовой стрелки — ненастье будет продолжительным.
А ещё 28 июня празднуют…
- День карусельной лошадки
- 28 июня – День числа Тау (Tau Day)
- Ильменский фестиваль авторской песни
- День российского букмекера (День организаторов пари)
- Католический праздник Святейшего Сердца Иисуса (Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu)
- День Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея
- 28 июня – День клавиши CAPS LOCK (National CAPS LOCK Day) — США
- День Конституции — Украина
- День семьи — Вьетнам
- 28 июня – День работников связи и информации — Казахстан
- День посадки деревьев — Никарагуа
- День севиче (National Ceviche Day) — Перу
- Джазовый фестиваль в Монтрё (Montreux Jazz Festival) — Швейцария
- 28 июня – День святого великомученика Царя Лазаря и всех мучеников сербских (Видовдан) — Сербия
- День тапиоки (National Tapioca Day) — США
- День страхования (National Insurance Awareness Day) — США
- 28 июня – День памяти Познанского июня 1956 года — Польша
- Именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина, Лазаря
- День Фита и Амоса
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