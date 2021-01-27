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28 января — Павлов день и День колдунов. Общаемся с домовым
иллюстрация: Dieterich01, pixabay.com

28 января — Павлов день и День колдунов. Общаемся с домовым

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 27.01.2021

28 января на Руси говорили — «Петр и Павел день прибавил». Да, да! Зима уже не пугала, потому как весна не за горами. Знать о себе даёт сейчас… буквально… наглядно: дни становятся заметно длиннее, а ночи короче. Впрочем, обольщаться не стоит. Впереди ещё февраль — тот самый «лютый» — так что морозы ещё будут, да какие.

Наши предки боялись этого дня, стараясь защитить себя любыми способами: плевали через левое плечо, молились, стучали по дереву, проводили обряды от сглаза и порчи. Потом что считали, что 28 янаряобладающие колдовскими знаниями именно в этот день передают их своим ученикам. А простые люди страдают от этого, так как молодые и неопытные ученики тренируются на них.

Церковь чтит память преподобного Павла

28 январяПавел родился в период правления Декия в Фиваде (Египет). Он рано стал сиротой и испытал множество бед от своего родственника, который желал получить его наследство. Когда начались гонения на христиан, Павел узнал, что родственник хочет сообщить о его вере правителю и вынужден был покинуть город.

Он отправился в пустыню, где поселился у подножия горы в пещере и прожил там 91 год. Пищу ему приносил ворон. Павел непрестанно молился. Ни одна живая душа не знала о нем. И вот однажды его имя было открыто святому Антонию, который также поселился в этой пустыне.

Антоний нашел Павла и между ними завязался разговор. Павел рассказал о своей скорой кончине и велел похоронить его согласно христианским традициям. Во время молитвы он умер. Антоний похоронил его в могиле, которую вырыли два льва, а его одежду унес с собой.

28 января — Что же касается Дня колдунов

По поверьям 28 января колдуны и ведьмы передают свой опыт юным подмастерьям. Причём делают это на практике, потому сегодня не исключены… мягко говоря… чудеса, устроенные «юными» ведьмами и чародеями. Тренируются ведь они, где и на ком попало. А ещё не забудьте сегодня задобрить Домового! У него нынче праздник под названием «Кудесы» —  очень ждёт угощений! И не бойтесь его. Домовой из когорты тех дивных и справедливых существ, которые на добро всегда отвечают добром, а на зло и невнимание… сами понимаете. Так что постарайтесь подружиться с ним и счастье да порядок вашему дому обеспечены. Повод наладить отношения сегодня просто-таки замечательный!

Именины 28 января также отмечают и «человеки»: Елена, Вениамин, Гавриил, Иван, Максим, Павел, Прохор.

Павлов день богат на погодные приметы

  • Синицы утром щебечут под окном и ищут укрытие – ударят сильные морозы и начнется метель.
  • Дует сильный ветер — лето будет дождливым.
  • Каркают вороны – жди оттепели.
  • Ветер дует – в этом году будет много и снега, и дождя.
  • На небе много звезд – ожидай хорошего урожая льна.
  • На северной стороне видны тучи – мороз будет крепчать.
  • Звезды мерцают  – жди похолодания. Тусклый звездный свет – будет оттепель.
  • Сильный снегопад – ночью ударят морозы.
  • Вороны прячутся к морозам.
  • Воробьи сидят на деревьях и не чирикают – скоро пойдет снег.
  • Ворон на Севере громко закаркал в полдень – примета к тому, что будет мороз. На Юге – жди оттепели.
  • Слышен щебет снегирей – к перемене погоды.

А ещё 28 января празднуют

  • Национальный день черничных оладий (National Blueberry Pancake Day) — США
  • День армии — Армения
  • Национальный день казу (National Kazoo Day) — США
  • День национальных героев — Каймановы острова
  • День демократии — Руанда
  • Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла, Прохора
  • Павлов день
  • День колдунов
  • Всемирный день безработных (World Day of the Unemployed)
  • День рождения дизельного двигателя
  • Киберпонедельник
  • День пробуждения внутреннего ребенка
  • Международный день защиты персональных данных
  • Праздник ценности воздушно-пузырчатой упаковки (Bubble Wrap Appreciation Day)
  • День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ
  • День благодарности разработчикам плагинов (Thank a Plugin Developer Day)
  • Праздник комьюнити-менеджера (Community Manager Appreciation Day)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

28 января — Павлов день и День колдунов. Общаемся с домовым

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