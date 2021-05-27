28 мая – Пахом Бокогреей (Теплый). Память святого Пахомия

28 мая — в народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Главная поговорка на 28 мая: «Если пришел Пахом – запахло теплом». А ещё погода в этот день указывала на то, будет ли лето погожим.
В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей».
Церковь же нынче чтит память святого Пахомия
Египетского монаха, который изначально был язычником, а потом стал ярым приверженцем идеи христианства.
Святой Пахомий являлся одним из основоположником монастырского образа жизни в Египте.
Родился и вырос преподобный Пахомий в третьем веке в Египетском городе Фиваиде. Родители его были языческими идолопоклонниками. Пахомий получил хорошее образование. От природы обладал смиренным характером. В двадцатилетнем возрасте был призван на действительную военную службу в имперские войска Константина. Его наряду с другими новобранцами первоначально разместили в одном из помещений местной тюрьмы.
Христиане, испытывая сострадание к воинам, кормили их и всячески помогали. Пахомий, узнав о том, что христиане поступают так не ради земных благ, но ради божественной заповеди о любви ближнего к своему, духовно прозрел и после окончания службы принял таинство крещения. Решив посвятить себя служению Господу, Пахомий поселился в уединенном месте недалеко от поселка Шенесит и начал подвижническую жизнь, истово молясь и в строгости соблюдая пост. Желая обрести духовного наставника, Пахомий обратился к Паламону известному своей подвижнической жизнью в пустыне. Старец принял нового ученика с радостью и обучал его всему тому, что сам знал и умел.
По прошествии десяти лет иноческой жизни к святому Пахомию, проходившему мимо развалин Тавенниси, обратился Голос Господа и повелел построить на этом месте монастырь. Об этом Пахомий поведал Паламону и они вдвоем приступили к возведению обители. Когда же Паламон умер, Пахомию было видение, в котором Ангел Божий вручил ему монастырский устав. Старший брат Пахомия, Иоанн, принял крещение и вскоре поселился рядом. 28 мая Пахом Бокогреей (Теплый), память святого Пахомия Великого, связаны с его благим образом жизни.
Умер преподобный Пахомий в возрасте пятидесяти трех лет и похоронен рядом с обителью, им воздвигнутой.
Приметы на 28 мая
- Теплая погода? Отправляйтесь на рыбалку! Улов должен быть хорошим.
- Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое.
- Хорошая погода – будет такой и в ближайшие дни.
- Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.
- Дым клубится от костра и в глаза попадает – день будет очень влажным.
- Много паутинок летает – к жаркому лету.
- Восточный ветер дует во время дождя – непогода скоро завершится.
Начиная с Пахома крестьяне начинали сеять поздний овес и пшеницу. Поговаривали: «Пахом овес пускает в рост», «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». При этом строго следили, чтобы в этот день больше никакие культуры в землю не высаживались, все равно от них толку не будет.
Особенно это касалось различных овощей, считалось, что при высадке семян и рассады в землю на Пахома капуста кочанов не завяжет и будет испорчена гусеницами, огурцы получатся кривыми и горькими, кабачки уйдут в пустоцветы, горох, фасоль и бобы вырастут червивыми. Сев пшеницы и овса нужно было закончить до полудня, иначе семена в рост не пойдут и урожай пропадет.
А ещё 28 мая празднуют…
- День пограничника
- День брюнеток
- 28 мая – День рождения майонеза
- День менструальной гигиены (Menstrual Hygiene Day)
- День лепестковой вьюги
- Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women`s Health)
- 28 мая – День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
- День специалиста по поисковой оптимизации (День SEO-оптимизатора Рунета)
- День гамбургера (National Hamburger Day) — США
- 28 мая – День республики — Азербайджан
- День первой республики — Армения
- День грудинки (National Brisket Day) — США
- 28 мая – День вооружённых сил — Хорватия
- День республики — Непал
- День величия — Пакистан
- 28 мая – День падения военного режима — Эфиопия
- Весенний банковский праздник — Англия
- День национального флага — Филиппины
- 28 мая – Именины у Дмитрия, Пахомия, Макара
- Пахом Бокогрей
По материалам
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