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28 мая – Пахом Бокогреей (Теплый). Память святого Пахомия
фото: klaber (pixabay.com)

28 мая – Пахом Бокогреей (Теплый). Память святого Пахомия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 27.05.2021

28 мая — в народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Главная поговорка на 28 мая: «Если пришел Пахом – запахло теплом». А ещё  погода в этот день указывала на то, будет ли лето погожим.

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей».

А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Церковь же нынче чтит память святого Пахомия

28 маяЕгипетского монаха, который изначально был язычником, а потом стал ярым приверженцем идеи христианства.

Святой Пахомий являлся одним из основоположником монастырского образа жизни в Египте.
Родился и вырос преподобный Пахомий в третьем веке в Египетском городе Фиваиде. Родители его были языческими идолопоклонниками. Пахомий получил хорошее образование. От природы обладал смиренным характером. В двадцатилетнем возрасте был призван на действительную военную службу в имперские войска Константина. Его наряду с другими новобранцами первоначально разместили в одном из помещений местной тюрьмы.

Христиане, испытывая сострадание к воинам, кормили их и всячески помогали. Пахомий, узнав о том, что христиане поступают так не ради земных благ, но ради божественной заповеди о любви ближнего к своему, духовно прозрел и после окончания службы принял таинство крещения. Решив посвятить себя служению Господу, Пахомий поселился в уединенном месте недалеко от поселка Шенесит и начал подвижническую жизнь, истово молясь и в строгости соблюдая пост. Желая обрести духовного наставника, Пахомий обратился к Паламону известному своей подвижнической жизнью в пустыне. Старец принял нового ученика с радостью и обучал его всему тому, что сам знал и умел.

По прошествии десяти лет иноческой жизни к святому Пахомию, проходившему мимо развалин Тавенниси, обратился Голос Господа и повелел построить на этом месте монастырь. Об этом Пахомий поведал Паламону и они вдвоем приступили к возведению обители. Когда же Паламон умер, Пахомию было видение, в котором Ангел Божий вручил ему монастырский устав. Старший брат Пахомия, Иоанн, принял крещение и вскоре поселился рядом. 28 мая Пахом Бокогреей (Теплый), память святого Пахомия Великого, связаны с его благим образом жизни.

Умер преподобный Пахомий в возрасте пятидесяти трех лет и похоронен рядом с обителью, им воздвигнутой.

Приметы на 28 мая

  • Теплая погода? Отправляйтесь на рыбалку! Улов должен быть хорошим.
  • Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое.
  • Хорошая погода – будет такой и в ближайшие дни.
  • Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.
  • Дым клубится от костра и в глаза попадает –  день будет очень влажным.
  • Много паутинок летает – к жаркому лету.
  • Восточный ветер дует во время дождя – непогода скоро завершится.

Начиная с Пахома крестьяне начинали сеять поздний овес и пшеницу. Поговаривали: «Пахом овес пускает в рост», «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». При этом строго следили, чтобы в этот день больше никакие культуры в землю не высаживались, все равно от них толку не будет.

Особенно это касалось различных овощей, считалось, что при высадке семян и рассады в землю на Пахома капуста кочанов не завяжет и будет испорчена гусеницами, огурцы получатся кривыми и горькими, кабачки уйдут в пустоцветы, горох, фасоль и бобы вырастут червивыми. Сев пшеницы и овса нужно было закончить до полудня, иначе семена в рост не пойдут и урожай пропадет.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Ахилл (Ахиллий), Дмитрий, Ефросин, Исай, Пахом, Серапион.

А ещё 28 мая празднуют…

  • День пограничника
  • День брюнеток
  • 28 мая – День рождения майонеза
  • День менструальной гигиены (Menstrual Hygiene Day)
  • День лепестковой вьюги
  • Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women`s Health)
  • 28 мая – День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
  • День специалиста по поисковой оптимизации (День SEO-оптимизатора Рунета)
  • День гамбургера (National Hamburger Day) — США
  • 28 мая – День республики — Азербайджан
  • День первой республики — Армения
  • День грудинки (National Brisket Day) — США
  • 28 мая – День вооружённых сил — Хорватия
  • День республики — Непал
  • День величия — Пакистан
  • 28 мая – День падения военного режима — Эфиопия
  • Весенний банковский праздник — Англия
  • День национального флага — Филиппины
  • 28 мая – Именины у Дмитрия, Пахомия, Макара
  • Пахом Бокогрей

По материалам https://astrorok.ru

О праздниках больше — здесь.

28 мая – Пахом Бокогреей (Теплый). Память святого Пахомия

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