28 мая – Пахом Бокогреей (Теплый). Память святого Пахомия

28 мая — в народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Главная поговорка на 28 мая: «Если пришел Пахом – запахло теплом». А ещё погода в этот день указывала на то, будет ли лето погожим.

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей».

А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь же нынче чтит память святого Пахомия

Приметы на 28 мая

А ещё 28 мая празднуют… Церковь же нынче чтит память святого Пахомия Египетского монаха, который изначально был язычником, а потом стал ярым приверженцем идеи христианства. Святой Пахомий являлся одним из основоположником монастырского образа жизни в Египте.

Родился и вырос преподобный Пахомий в третьем веке в Египетском городе Фиваиде. Родители его были языческими идолопоклонниками. Пахомий получил хорошее образование. От природы обладал смиренным характером. В двадцатилетнем возрасте был призван на действительную военную службу в имперские войска Константина. Его наряду с другими новобранцами первоначально разместили в одном из помещений местной тюрьмы. Христиане, испытывая сострадание к воинам, кормили их и всячески помогали. Пахомий, узнав о том, что христиане поступают так не ради земных благ, но ради божественной заповеди о любви ближнего к своему, духовно прозрел и после окончания службы принял таинство крещения. Решив посвятить себя служению Господу, Пахомий поселился в уединенном месте недалеко от поселка Шенесит и начал подвижническую жизнь, истово молясь и в строгости соблюдая пост. Желая обрести духовного наставника, Пахомий обратился к Паламону известному своей подвижнической жизнью в пустыне. Старец принял нового ученика с радостью и обучал его всему тому, что сам знал и умел. По прошествии десяти лет иноческой жизни к святому Пахомию, проходившему мимо развалин Тавенниси, обратился Голос Господа и повелел построить на этом месте монастырь. Об этом Пахомий поведал Паламону и они вдвоем приступили к возведению обители. Когда же Паламон умер, Пахомию было видение, в котором Ангел Божий вручил ему монастырский устав. Старший брат Пахомия, Иоанн, принял крещение и вскоре поселился рядом. 28 мая Пахом Бокогреей (Теплый), память святого Пахомия Великого, связаны с его благим образом жизни. Умер преподобный Пахомий в возрасте пятидесяти трех лет и похоронен рядом с обителью, им воздвигнутой. Приметы на 28 мая Теплая погода? Отправляйтесь на рыбалку! Улов должен быть хорошим.

Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое.

Хорошая погода – будет такой и в ближайшие дни.

Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.

Дым клубится от костра и в глаза попадает – день будет очень влажным.

Много паутинок летает – к жаркому лету.

Восточный ветер дует во время дождя – непогода скоро завершится. Начиная с Пахома крестьяне начинали сеять поздний овес и пшеницу. Поговаривали: «Пахом овес пускает в рост», «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». При этом строго следили, чтобы в этот день больше никакие культуры в землю не высаживались, все равно от них толку не будет. Особенно это касалось различных овощей, считалось, что при высадке семян и рассады в землю на Пахома капуста кочанов не завяжет и будет испорчена гусеницами, огурцы получатся кривыми и горькими, кабачки уйдут в пустоцветы, горох, фасоль и бобы вырастут червивыми. Сев пшеницы и овса нужно было закончить до полудня, иначе семена в рост не пойдут и урожай пропадет. Именины сегодня отмечают: Анастасия, Ахилл (Ахиллий), Дмитрий, Ефросин, Исай, Пахом, Серапион. А ещё 28 мая празднуют… День пограничника

День брюнеток

28 мая – День рождения майонеза

День менструальной гигиены (Menstrual Hygiene Day)

День лепестковой вьюги

Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women`s Health)

28 мая – День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

День специалиста по поисковой оптимизации (День SEO-оптимизатора Рунета)

День гамбургера (National Hamburger Day) — США

28 мая – День республики — Азербайджан

День первой республики — Армения

День грудинки (National Brisket Day) — США

28 мая – День вооружённых сил — Хорватия

День республики — Непал

День величия — Пакистан

28 мая – День падения военного режима — Эфиопия

Весенний банковский праздник — Англия

День национального флага — Филиппины

28 мая – Именины у Дмитрия, Пахомия, Макара

Пахом Бокогрей По материалам https://astrorok.ru О праздниках больше — здесь .