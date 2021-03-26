28 марта аэропорт «Симферополь» перейдет на летнее расписание

Весенне-летнее расписание полетов в Международном аэропорту «Симферополь» будет действовать до 30 октября 2021 года.

Продажи билетов на рейсы в Крым на этот сезон уже открыли 15 авиакомпаний по 56 направлениям. В сравнении с прошлым летом в аэропорту «Симферополь» добавятся новые прямые рейсы в Липецк, Курган и Надым. Впервые в современной истории будет запущено регулярное авиасообщение с Ухтой, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Частота полетов в аэропорту «Симферополь» этим летом значительно вырастет сразу по целому ряду направлений. Так, количество рейсов в Крым и обратно из Ханты-Мансийска, Новокузнецка и Иваново вырастет с одного до двух раз в неделю, из Волгограда и Иркутска — с двух до четырех раз в неделю, а из Минеральных Вод – с трех до пяти раз в неделю. Количество прямых рейсов в Крым из Сургута увеличится с двух до одиннадцати в неделю, а из Нижневартовска с одного до шести в неделю.

Аэропорт «Симферополь» совместно с авиакомпаниями провел активную и продуктивную работу по подготовке расписания на предстоящий весенне-летний период навигации. По сравнению с предыдущими годами открытие большого числа региональных направлений в этом сезоне произойдет не в июне, а уже в мае. При этом прямое авиасообщение со многими регионами продлится вплоть до конца октября. Нас ожидает интенсивный летний сезон с большим количеством рейсов, — говорит генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.



В целом, рейсы в аэропорту Симферополь в весенне-летний период навигации 2021 года будут выполнять авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «РусЛайн», Nordwind, RedWings, «Алроса», «Северсталь», «ИрАэро», «Ямал», «Якутия», «Ижавиа», «Азимут» и Smartavia. Открыты продажи билетов на прямые рейсы в Крым и обратно из: Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Краснодара, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Кирова, Красноярска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новокузнецка, Омска, Оренбурга, Калуги, Курска, Пензы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Брянска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Челябинска, Магнитогорска, Минеральных Вод, Томска, Иркутска, Сочи, Ижевска, Петрозаводска, Череповца, Липецка, Кургана, Кемерово, Салехарда, Иваново, Пскова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Ухты, Мурманска, Архангельска, московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.