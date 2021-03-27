28 марта — день Никандра. День леса. Увидели Ангела во сне?

28 марта наши предки именовали «лесное ухоженье». День посвящали лесу, отправляясь туда, чтобы поклониться местным духам.

Знатоки отмечают, что русский человек с давних времен относился к лесу по-особому, ведь именно он давал человеку ту же домашнюю утварь или инвентарь – все производилось из дерева. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, поскольку пройти через дремучую чащу очень сложно. В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья.

Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.

В церкви же почитают память святого мученика Никандра

Избранник Божий Никандр жил в Египте. Отсюда и дополнение к его имени — Египтянин. Будущий святой был благочестивым, добрым человеком и врачом по профессии и призванию. Это говорит о том, что Никандр Египтянин проявлял преданность своей специальности и оказывал посильную медицинскую помощь даже тем людям, которые считались врагами государства. Речь идет, конечно же, о христианах, преследуемых жестоким правителем-язычником Диоклитианом. Никандр Египтянин постоянно посещал заключенных в темницы мучеников, страдающих за свою веру в единого Бога. Он оказывал жертвам гонений моральную поддержку, а также лечил несчастных, приносил им пищу и воду, причем совершенно бескорыстно, от чистого сердца. Тех христиан, что умирали от невыносимых условий содержания или мучительных пыток, Никандр Египтянин хоронил с почестями.

Однажды подвижник благочестия Никандр Египтянин шел мимо места, где состоялась накануне казнь язычниками христиан-страдальцев. Мучеников отдали на съедение диким зверям, и мертвые их тела или то, что от них осталось, лежали в поле, не преданные земле. Дело было днем, и Никандр-врач не посмел забрать останки страдальцев, страшась самому оказаться в итоге схваченным язычниками и подвергнутым жутким пыткам.

Он, так гласит предание, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них. Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.

Приметы дня на 28 марта…



Если на Никандра весенних вод мало, и они текут неспешно, то год будет неблагоприятным.

В пасмурный день Никандра солнце появится из-за туч только на закате – жди несчастья.

Воробьи чирикают – ясная погода наступит.

Чтобы вой волков спать не мешал, нужно подушку перевернуть.

Прилетели чайки – жди ледохода и теплой погоды.

Чайки в воде купаются – будет дождь.

Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода.

Яркий закат – скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми.

Если по примете 28 марта, голова чешется – жди мелких неприятностей.

Вешние воды текут медленно – будет неурожай.

В этот день нельзя голову мыть – иначе примета станет признаком того, что разлука с родственниками предстоит.

Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

Нужно до самого заката носить булавку на одежде, чтобы она не была видна окружающим – это поможет избежать сглаза.

Аналогичную роль играют два перстня – ими можно заменить булавку.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Тимофей, Александр, Денис, Михаил.

А ещё 28 марта празднуют…

День больших перемен

День уважения кошки (Respect Your Cat Day)

28 марта — День рождения стиральной машины

Всемирный день историка

День резиновых калош

День образования службы дежурных частей МВД РФ

28 марта — День памяти мученика Никандра Египтянина

День возрождения балкарского народа

День чего-то на палочке (Something on a Stick Day) — США

28 марта — День Рагнара Лодброка (Ragnar Lodbrok Day) — Скандинавия

День школ чайных церемоний — Япония

День торта «Чёрный лес» (National Black Forest Cake Day) — США

28 марта — День учителя — Чехия, Словакия

День освобождения тибетцев от крепостного рабства — Тибет

День сотрудников органов национальной безопасности — Азербайджан

Именины у Александра, Никандра, Алексея, Михаила, Дениса

Александров день, Лесное ухоженье

По материалам: https://www.inmoment.ru

О праздниках больше — здесь .