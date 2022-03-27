28 марта — День Никандра. Идите в лес! С его духами пообщайтесь…

28 марта наши предки именовали «лесное ухоженье». День посвящали лесу, отправляясь туда, чтобы поклониться местным духам.

Знатоки отмечают, что русский человек с давних времен относился к лесу по-особому, ведь именно он давал человеку ту же домашнюю утварь или инвентарь – все производилось из дерева. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, поскольку пройти через дремучую чащу очень сложно. В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья. Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.

В церкви же 28 марта почитают память святого мученика Никандра. Он, так гласит предание, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них. Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.

Приметы дня:

Если на Никандра весенних вод мало, и они текут неспешно, то год будет неблагоприятным.

В пасмурный день Никандра солнце появится из-за туч только на закате – жди несчастья.

Воробьи чирикают – ясная погода наступит.

Чтобы вой волков спать не мешал, нужно подушку перевернуть.

Прилетели чайки – жди ледохода и теплой погоды.

Чайки в воде купаются – будет дождь.

Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода.

Яркий закат – скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми.

Если по примете 28 марта, голова чешется – жди мелких неприятностей.

Вешние воды текут медленно – будет неурожай.

В этот день нельзя голову мыть – иначе примета станет признаком того, что разлука с родственниками предстоит.

Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

Нужно до самого заката носить булавку на одежде, чтобы она не была видна окружающим – это поможет избежать сглаза.

Аналогичную роль играют два перстня – ими можно заменить булавку.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Тимофей, Александр, Денис, Михаил.

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