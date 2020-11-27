28 ноября начинается Рождественский пост

Рождественский пост начинается и заканчивается всегда в одних и тех же числах. Каждый год 27 ноября церковь отмечает День памяти святого апостола Филиппа. Сразу после этого начинается воздержание протяженностью в сорок дней. Именно поэтому Рождественский пост называют также Филипповым. С 28 ноября православные должны отказаться от употребления скоромной пищи. Заканчивается пост 6 января, с появлением первой звезды.

До 12 века воздержание длилось всего семь дней, но на священном соборе 1166 года Константинопольский патриарх Лука огласил волю церкви поститься 40 дней. Этот срок посчитали достаточным для очищения души и тела от скверны, чтобы можно было с чистыми помыслами и покаянием встретить праздник рождения Христа. С тех пор Рождественский пост длится ровно сорок дней.

Продукты, которые нельзя есть во время поста

Основными запретными продуктами являются мясо, яйца, молочные продукты, крепкие спиртные напитки. Их нельзя есть ни в один из дней Филиппова поста. Рыба допускается в субботу и воскресенье, а также на время православных праздников, например Введения в храм Пресвятой Богородицы. Надо помнить, что Новый год, отмечаемый с 31 декабря на 1 января, не является праздником по правилам церкви. Поэтому верующие соблюдают в этот день пост так же строго, как и в обычные дни.

Но простого отказа от пищи животного происхождения недостаточно. Православный календарь показывает, какое питание по дням должно быть в пост. В частности:

среда и пятница являются днями сухоядения. В эти дни нельзя употреблять не только рыбу и вино, но даже пищу с растительным маслом. Если великие православные праздники выпадают на среду и пятницу, то разрешается добавить к рациону немного вина.

во вторник и четверг допускается пища с растительным маслом, а в субботу и воскресенье ее можно разнообразить рыбными блюдами. Если праздник выпадает на вторник или четверг, разрешается рыба.

в понедельник допускается горячая еда, но тоже без масла, но только не в самую последнюю неделю поста.

в субботу и воскресенье можно есть рыбу, мирянам позволяется выпить немного кагора. Вся горячая пища готовится только на растительном масле.

В целом, питание в Рождественский пост состоит из любой не скоромной пищи, но ее необходимо употреблять в ограниченном количестве.

Что ели на Руси в Рождественский пост

На Руси в постные дни ели кашу, грибы, мед, ягоды, овощи. А в южных регионах еще и фрукты. В выходные и праздники к ним добавляется рыба. Крупы были на Руси задолго до появления картофеля, поэтому каши были разнообразными, вкусными и полезными. В старину спасались от авитаминоза квашеной капустой, которая содержит большое количество витамина С. Из овсяного крахмала и сушеных ягод и фруктов варили вкусные густые кисели. Там, где были сухофрукты, готовили компоты.

Что едят в Рождественский пост сейчас

Сегодня выбор продуктов намного больше, чем 100 лет назад. Фрукты и овощи доступны круглый год, появились в большом количестве бобовые культуры, такие как чечевица, фасоль. Бобы являются прекрасным источником энергии.

Полезно разнообразить свой стол в пост соевыми продуктами, такими как растительный сыр тофу, он восполнит в организме недостаток белка.

Также рекомендуется добавить в рацион кунжутные семечки. Они компенсируют недостаток кальция в организме, возникающий из-за отсутствия молочных продуктов.

В дни, когда разрешена горячая пища, полезным будет варить крупы. Отсутствие молока в каше легко заменить фруктами, овощами и сухофруктами.

Последняя неделя поста

Питание в Рождественский пост на последней неделе самое строгое. Полностью исключается рыба. В понедельник меню такое же, как в среду и пятницу, то есть нельзя есть горячую пищу и растительное масло.

В Рождественский сочельник предписывается полное голодание весь день и вечер до появления на небе первой звезды. Это знак рождения Христа.

Главное блюдо на столе в этот день, а точнее вечер, – сочиво — сваренные в меду зерна пшеницы, чечевицы, других зерновых культур. К распареной каше добавляют орехи, изюм, мак. Другую пищу в этот вечер не вкушают. На следующей утро, после службы и причастия, разрешается есть молочные продукты, яйцо, растительное масло. Так заканчивается Рождественский пост.

ВНИМАНИЕ! Решение о начале поста или его отказе следует согласовывать со своим лечащим врачом.

Нельзя поститься беременным женщинам и маленьким детям. Для них устанавливается единственный запрет — на употребление мяса. Молочные продукты и яйца разрешаются.

Дети приучаются к посту постепенно. Первые ограничения начинаются с момента, когда ребенок уже знает и понимает, почему важно воздерживаться от той или иной еды.

Делаются послабления и для путников в дороге, людей, занятых тяжелым физическим трудом, и тем, кто страдает некоторыми заболеваниями.

Источник: SYL.ru