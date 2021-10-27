28 октября – смотрины Льна, Ефим Благочестивый. Бойся кикимор

28 октября – В народе примечали, что в этот день зима уже набирает силу и Ефимий в этом активно участвует: окутывает холодом корни деревьев и трав, укрывает всех насекомых и вообще нагоняет на природу сон. А ещё наши предки верили, что с этого моменты в избы опять поселялись изгнанные еще летом кикиморы. Начинали мешать женщинам и девушкам — невидимое существо принималось прясть, сидя на голбце (пристройке возле русской печки), внутри которой находилась лестница, ведущая в подпол. Говорили, что Кикимора не выходит на улицу, так как боится, что ее унесет ветром. Существо это маленького роста, выглядит как девочка, женщина или старушка. Если поймать кикимору и выстричь на ее голове крест, то она вновь станет человеком. К сожалению, на память о пребывании в прошлом облике останется слабоумие или уродливая внешность.

Также 28 октября именуют Ефим, Пчельник, Льняницы, Ефим благочестивый, Ефимий осенний

Увидеть кикимору – к переменам или бедам в доме. Чаще всего она прядет под праздники, и тогда ее свист разлетается по всему дому. Накануне несчастья кикимора плетет в подполье кружево и громко постукивает коклюшками. Иногда она даже может спрясть все за хозяйку, но чаще мусолит, путает, жжет и рвет пряжу, которую, не перекрестив, оставили. Считалось, что она прядет наоборот, то есть сучит нитку от себя, а не к себе. Такие нити являлись мощнейшим оберегом.

Церковь почитает память святого Евфимия Солунского

Он, согласно историческим сведениям, жил примерно в IX веке на территории Палестины. При рождении получил имя Никита и появился на свет в семье христиан. Никита рано женился, но в возрасте 18 лет решил посвятить себя Богу, что и сделал, приняв постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий, получивший данное имя после пострига, отправился в Афон, где жил там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Впоследствии весть о его сподвижничестве стала распространяться все больше. Неудивительно, что к Евфимию впоследствии стали приходить паломники. После того, как умер его товарищ Иосиф, Евфимий основал небольшую монашескую общину около Салоников, восстановив развалины, на месте которых ранее находился монастырь святого Андрея.

Приметы дня 28 октября

Если человек родился 28 октября, то его талисманом является камень амазонит.

Такие люди обычно полны энергии и обладают отличными организаторскими способностями.

Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро ударят морозы.

Красноватые и расплывчатые круги, по приметам, предвещают снег и ветер.

Появились комары 28 октября – зима будет теплой.

Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни установится ненастье.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис, Иван.

А ещё 28 октября празднуют…

День Бабушек и Дедушек

28 октября – День домашнего печенья

Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

День армейской авиации

28 октября – Международный день школьных библиотек (International School Library Day)

Международный день анимации (International Animation Day)

Всемирный день дзюдо (World Judo Day)

День горномарийского языка

28 октября – День освобождения от фашистских захватчиков — Украина

Праздник шоколада (National Chocolate Day) — США

День иммигрантов (National Immigrants Day) — США

День инженера — Венесуэла

28 октября – Праздник «Охи» — Греция, Кипр

День независимости — Чехословакия

День труда — Новая Зеландия

Праздник клятвы молодёжи — Индонезия

28 октября – День первого реагирования (National First Responders Day) — США

Фестиваль «Девять богов императора» (Nine Emperor Gods Festival) — Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур

День государственных служащих — Бразилия

Говардхан Пуджа (Govardhan Puja) — Индия

Именины у Евфимия, Дениса, Ивана, Семёна, Дмитрия, Афанасия

Ефимий Благочестивый

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