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28 сентября — Никита-гусятник. Никиты Гофтского
фото: Pixabay (pexels.com)

28 сентября — Никита-гусятник. Никиты Гофтского

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 27.09.2021

Никита-гусятник, потому что в народе примечали в этот день дикие гуси отправляются в тёплые края. Правда, люди в этот день поступали с птицами жестоко — охотились на них. Считали, что подстреленный нынче гусь обещал охотнику-промысловику удачу на весь год.

Доставалось от людей и домашним гусям. Их резали и готовили разные блюда. Завершался день, как правило, торжеством в кругу семьи за праздничной трапезой.

А ещё в некоторых областях России верили, что начальник над всеми гусями — сам Водяной. Поэтому в день святого Никиты старались его задобрить. Забивали самую большую птицу, отрубали голову, оставляли ее дома (чтоб домовой полакомился), а тушку бросали в омут или в болото.

Иногда жертву приносили за мельницей – считалось, что водяной проводит зиму под мельничным жерновом.

Церковь 28 сентября почитает память святого Никиты Гофтского

28 сентябряОн жил примерно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов.

Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готфов. Святой Никита уверовал во Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. Распространению христианства стали противиться язычники-готфы, в результате чего возникла междоусобная брань.

После победы Фритигерна, возглавившего войско христиан и нанесшего поражение язычнику Афанариху, вера Христова стала успешнее распространяться среди готфов. Епископ Ульфила, преемник епископа Феофила, создал готфскую азбуку и перевел на готфский язык много священных книг. В распространении христианства среди соплеменников усердно трудился и святой Никита. Своим примером и вдохновенным словом он привел к Христовой вере многих язычников.

Однако Афанарих после поражения сумел снова поправить свои силы, вернуться в свою страну и восстановить свое прежнее могущество. Оставаясь язычником, он продолжал ненавидеть христиан и преследовать их. Святой Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался.

Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес его и предал погребению в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Частица святых мощей великомученика Никиты позднее перенесена в монастырь Высокие Дечаны, в Сербии.

Приметы дня 28 сентября

  • Если погода ясная – на следующий день будет ветрено.
  • Дождливая погода – к поздней и сырой весне.
  • Ветви елей опущены вниз – к дождю.
  • В лесу много больших муравейников – к морозной зиме.
  • Если гусь пропал – значит, его украл водяной.
  • Увидеть в этот день стаю летящих гусей – к скорым холодам.
  • Гуси высоко летят – к большому половодью весной и морозам на Покров. Летят низко – воды весной будет мало. Еще эта примета сулит скорый снегопад.
  • Дикие гуси сидят на земле – к теплой осени. На одной ноге стоят – к заморозкам. В воде плавают – к резкому потеплению.
  • Утки в пруду ныряют – к дождю.
  • Чтобы в этот день оказать человеку свое расположение, надо подарить ему гуся и выпить с ним на двоих бокал вина.
  • Святому Никите в его праздник следует молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.
  • Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной боли на весь год.
  • Дальние переезды в этот день пройдут благополучно.
  • Тот, кто родился 28 сентября, будет жить очень долго.

Именины сегодня отмечают: Леонид, Евдокия, Людмила, Мария, Герасим, Степан, Никита, Яков, Макар, Андрей.

А ещё 28 сентября празднуют…

  • День пивопития (National Drink Beer Day) — США
  • День глупых вопросов (Ask a Stupid Question Day) — США
  • 28 сентября — День бабушки — Молдова
  • День добрососедства (National Good Neighbor Day) — США
  • День кремового пирога с клубникой (Strawberry Cream Pie Day) — США
  • 28 сентября — День Конфуция — Китай
  • Праздник саке (Sake Festival) — США
  • Дожинки — Беларусь
  • День охоты и рыбной ловли (National Hunting and Fishing Day) — США
  • День рыбной амнистии (Fish Amnesty Day) — США
  • 28 сентября — День чешской государственности (День святого Вацлава) — Чехия
  • Фестиваль вегетарианцев (Phuket Vegetarian Festival) — Таиланд
  • День учителя — Тайвань
  • День работников атомной отрасли — Казахстан
  • День государственных земель (National Public Lands Day) — США
  • National Day of Awareness and Unity against Child Pornography — Филиппины
  • День памяти жертв Тускуленай — Литва
  • Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна, Якова
  • Никита Гусятник
  • День генерального директора
  • Международный день кролика (International Rabbit Day)
  • День работника атомной промышленности
  • 28 сентября — День рассматривания мелочей
  • Европейский день грибов (European Mushroom Day)
  • День свободы от голода (Freedom from Hunger Day)
  • 28 сентября — Международный день права знать (International Right to Know Day)
  • День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ
  • Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)
  • День рождения ломбарда
  • Международный день всеобщего доступа к информации (Access to Information Day)
  • 28 сентября — День Ставропольского края
  • День памяти святого великомученика Никиты Готфского
  • Международный день безопасных абортов (International Safe Abortion Day)
  • День деловой книги в России • День реки Урал

По материалам: https://www.pravmir.ru

О праздниках больше — здесь.

28 сентября — Никита-гусятник. Никиты Гофтского

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