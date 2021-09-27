28 сентября — Никита-гусятник. Никиты Гофтского

Никита-гусятник, потому что в народе примечали в этот день дикие гуси отправляются в тёплые края. Правда, люди в этот день поступали с птицами жестоко — охотились на них. Считали, что подстреленный нынче гусь обещал охотнику-промысловику удачу на весь год.

Доставалось от людей и домашним гусям. Их резали и готовили разные блюда. Завершался день, как правило, торжеством в кругу семьи за праздничной трапезой.

А ещё в некоторых областях России верили, что начальник над всеми гусями — сам Водяной. Поэтому в день святого Никиты старались его задобрить. Забивали самую большую птицу, отрубали голову, оставляли ее дома (чтоб домовой полакомился), а тушку бросали в омут или в болото.

Иногда жертву приносили за мельницей – считалось, что водяной проводит зиму под мельничным жерновом.

Церковь 28 сентября почитает память святого Никиты Гофтского

Он жил примерно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов.

Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готфов. Святой Никита уверовал во Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. Распространению христианства стали противиться язычники-готфы, в результате чего возникла междоусобная брань.

После победы Фритигерна, возглавившего войско христиан и нанесшего поражение язычнику Афанариху, вера Христова стала успешнее распространяться среди готфов. Епископ Ульфила, преемник епископа Феофила, создал готфскую азбуку и перевел на готфский язык много священных книг. В распространении христианства среди соплеменников усердно трудился и святой Никита. Своим примером и вдохновенным словом он привел к Христовой вере многих язычников.

Однако Афанарих после поражения сумел снова поправить свои силы, вернуться в свою страну и восстановить свое прежнее могущество. Оставаясь язычником, он продолжал ненавидеть христиан и преследовать их. Святой Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался.

Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес его и предал погребению в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Частица святых мощей великомученика Никиты позднее перенесена в монастырь Высокие Дечаны, в Сербии.

Приметы дня 28 сентября

Если погода ясная – на следующий день будет ветрено.

Дождливая погода – к поздней и сырой весне.

Ветви елей опущены вниз – к дождю.

В лесу много больших муравейников – к морозной зиме.

Если гусь пропал – значит, его украл водяной.

Увидеть в этот день стаю летящих гусей – к скорым холодам.

Гуси высоко летят – к большому половодью весной и морозам на Покров. Летят низко – воды весной будет мало. Еще эта примета сулит скорый снегопад.

Дикие гуси сидят на земле – к теплой осени. На одной ноге стоят – к заморозкам. В воде плавают – к резкому потеплению.

Утки в пруду ныряют – к дождю.

Чтобы в этот день оказать человеку свое расположение, надо подарить ему гуся и выпить с ним на двоих бокал вина.

Святому Никите в его праздник следует молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.

Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной боли на весь год.

Дальние переезды в этот день пройдут благополучно.

Тот, кто родился 28 сентября, будет жить очень долго.

Именины сегодня отмечают: Леонид, Евдокия, Людмила, Мария, Герасим, Степан, Никита, Яков, Макар, Андрей.

А ещё 28 сентября празднуют…

День пивопития (National Drink Beer Day) — США

День глупых вопросов (Ask a Stupid Question Day) — США

28 сентября — День бабушки — Молдова

День добрососедства (National Good Neighbor Day) — США

День кремового пирога с клубникой (Strawberry Cream Pie Day) — США

28 сентября — День Конфуция — Китай

Праздник саке (Sake Festival) — США

Дожинки — Беларусь

День охоты и рыбной ловли (National Hunting and Fishing Day) — США

День рыбной амнистии (Fish Amnesty Day) — США

28 сентября — День чешской государственности (День святого Вацлава) — Чехия

Фестиваль вегетарианцев (Phuket Vegetarian Festival) — Таиланд

День учителя — Тайвань

День работников атомной отрасли — Казахстан

День государственных земель (National Public Lands Day) — США

National Day of Awareness and Unity against Child Pornography — Филиппины

День памяти жертв Тускуленай — Литва

Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна, Якова

Никита Гусятник

День генерального директора

Международный день кролика (International Rabbit Day)

День работника атомной промышленности

28 сентября — День рассматривания мелочей

Европейский день грибов (European Mushroom Day)

День свободы от голода (Freedom from Hunger Day)

28 сентября — Международный день права знать (International Right to Know Day)

День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)

День рождения ломбарда

Международный день всеобщего доступа к информации (Access to Information Day)

28 сентября — День Ставропольского края

День памяти святого великомученика Никиты Готфского

Международный день безопасных абортов (International Safe Abortion Day)

День деловой книги в России • День реки Урал По материалам: https://www.pravmir.ru О праздниках больше — здесь .