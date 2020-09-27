28 сентября — Никита-гусятник

Никита-гусятник, потому что в народе примечали в этот день дикие гуси отправляются в тёплые края. Правда, люди в этот день поступали с птицами жестоко — охотились на них. Считали, что подстреленный нынче гусь обещал охотнику-промысловику удачу на весь год.
Доставалось от людей и домашним гусям. Их резали и готовили разные блюда. Завершался день, как правило, торжеством в кругу семьи за праздничной трапезой.
А ещё в некоторых областях России верили, что начальник над всеми гусями — сам Водяной. Поэтому в день святого Никиты старались его задобрить. Забивали самую большую птицу, отрубали голову, оставляли ее дома (чтоб домовой полакомился), а тушку бросали в омут или в болото.
Церковь же 28 сентября почитает память святого Никиты Гофтского
Он жил примерно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов.
Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готфов. Святой Никита уверовал во Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. Распространению христианства стали противиться язычники-готфы, в результате чего возникла междоусобная брань.
После победы Фритигерна, возглавившего войско христиан и нанесшего поражение язычнику Афанариху, вера Христова стала успешнее распространяться среди готфов. Епископ Ульфила, преемник епископа Феофила, создал готфскую азбуку и перевел на готфский язык много священных книг. В распространении христианства среди соплеменников усердно трудился и святой Никита. Своим примером и вдохновенным словом он привел к Христовой вере многих язычников.
Однако Афанарих после поражения сумел снова поправить свои силы, вернуться в свою страну и восстановить свое прежнее могущество. Оставаясь язычником, он продолжал ненавидеть христиан и преследовать их. Святой Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался.
Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес его и предал погребению в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Частица святых мощей великомученика Никиты позднее перенесена в монастырь Высокие Дечаны, в Сербии.
Приметы дня 28 сентября:
- Если погода ясная – на следующий день будет ветрено.
- Дождливая погода – к поздней и сырой весне.
- Ветви елей опущены вниз – к дождю.
- В лесу много больших муравейников – к морозной зиме.
- Если гусь пропал – значит, его украл водяной.
- Увидеть в этот день стаю летящих гусей – к скорым холодам.
- Гуси высоко летят – к большому половодью весной и морозам на Покров. Летят низко – воды весной будет мало. Еще эта примета сулит скорый снегопад.
- Дикие гуси сидят на земле – к теплой осени. На одной ноге стоят – к заморозкам. В воде плавают – к резкому потеплению.
- Утки в пруду ныряют – к дождю.
- Чтобы в этот день оказать человеку свое расположение, надо подарить ему гуся и выпить с ним на двоих бокал вина.
- Святому Никите в его праздник следует молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.
- Поесть 28 сентября репы – обезопасить себя от зубной боли на весь год.
- Дальние переезды в этот день пройдут благополучно.
- Тот, кто родился 28 сентября, будет жить очень долго.
А ещё 28 сентября празднуют:
- День пивопития (National Drink Beer Day) — США
- День глупых вопросов (Ask a Stupid Question Day) — США
- 28 сентября — День бабушки — Молдова
- День добрососедства (National Good Neighbor Day) — США
- День кремового пирога с клубникой (Strawberry Cream Pie Day) — США
- 28 сентября — День Конфуция — Китай
- Праздник саке (Sake Festival) — США
- Дожинки — Беларусь
- День охоты и рыбной ловли (National Hunting and Fishing Day) — США
- День рыбной амнистии (Fish Amnesty Day) — США
- 28 сентября — День чешской государственности (День святого Вацлава) — Чехия
- Фестиваль вегетарианцев (Phuket Vegetarian Festival) — Таиланд
- День учителя — Тайвань
- День работников атомной отрасли — Казахстан
- 28 сентября — День референдума — Гвинея
- День государственных земель (National Public Lands Day) — США
- National Day of Awareness and Unity against Child Pornography — Филиппины
- День памяти жертв Тускуленай — Литва
- Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна, Якова
- Никита Гусятник
- День генерального директора
- Международный день кролика (International Rabbit Day)
- День работника атомной промышленности
- 28 сентября — День рассматривания мелочей
- Европейский день грибов (European Mushroom Day)
- День свободы от голода (Freedom from Hunger Day)
- 28 сентября — Международный день права знать (International Right to Know Day)
- День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ
- Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day)
- День рождения ломбарда
- Международный день всеобщего доступа к информации (Access to Information Day)
- 28 сентября — День Ставропольского края
- День памяти святого великомученика Никиты Готфского
- Международный день безопасных абортов (International Safe Abortion Day)
- День деловой книги в России
- День реки Урал
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