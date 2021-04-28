29 апреля — Арина-рассадница и Навий день. День Ирины

29 апреля — название дня говорит само за себя — на Арину-рассадницу предки наши особое внимание уделяли огородам да садам. Садили овощи (капусту да огурцы) и белили деревья, в частности.
А ещё к 29 апреля завершался разлив рек и они входили в нужное русло. Правда, оставляли после своего «буянства» размытые берега и смытые мосты. Именно поэтому этот день в народе также называли «Ирина — урви берега».
В старину люди заметили, что в конце апреля, разлившаяся вода реки и озёр часто подтапливает берега, отчего возникают оползни, запруды у мельниц разрушаются, а опоры мостов размываются. Другое название праздника Ирина-рассадница говорит о его главных традициях.
В этот день готовят семена для рассады огурцов и капусты. Эти овощи всегда были одними из самых популярных в России. Они входят в состав многих традиционных горячих блюд и закусок. Поэтому для россиян всегда было важно правильно высеять рассаду, чтобы получить щедрый урожай.
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Церковь же нынче чтит память мученицы Ирины
Ирина Аквилейская, одна из трех сестер (Агапия, Ирина, Хиония), святая мученица, пострадала при императоре Диоклетиане.
Святая мученица Ирина жила в конце III — начале IV века в близ итальянского города Аквилеи. За благочестивую христианскую жизнь и помощь страдающим христианам она и её сестры, святые мученицы Агапия и Хиония, были схвачены. Обыск в их доме выявил христианские книги, которые было запрещено хранить. Они отказались вкусить идоложертвенной пищи и были подвергнуты различным подвергнуты жестоким пыткам и мучениям. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а Ирину заключили в тюрьму, чтобы дать ей возможность одуматься.
Но когда пламя погасло, стало видно, что тела и одежда мучениц Агапии и Хионии, не опалены огнём, а лица покойных преисполнены спокойствия.
На следующий день военачальник Сисиний судил Ирину, пугая её участью сестер и угрожая отдать на поругание в блудилище. Ирина отвечала со спокойствием, что и в таком случае душа её не осквернится отречением от Христа.
После смерти сестёр Ирина была отдана Сисинием на поругание в блудилище. Когда воины Сисиния повели Ирину в блудилище, их нагнали два светлых воина и сказали:»Ваш господин Сисиний повелевает вам привести девицу на высокую гору и оставить там, а затем прийти к нему и доложить о выполнении приказа». Воины так и поступили. Когда они доложили об этом Сисинию, тот пришёл в ярость, так как не давал такого распоряжения.
Сисиний с отрядом воинов направился к горе и увидел на её вершине святую Ирину. Долго искал он дорогу к вершине, но так и не смог найти. Тогда один из воинов ранил Ирину стрелой из лука. Мученица крикнула военноначальнику:» Я смеюсь над твоей бессильной злобой и чистой, неосквернённой отхожу ко Господу моему Иисусу Христу». Возблагодарив Господа, она легла на землю и предала свой дух Богу.
Приметы и обычаи 29 апреля
Что же касается погоды, то считалось — после 29 апреля окончательно устанавливаются тёплые и солнечные дни.
- Зацвела ольха – можно сеять гречиху.
- Орешник «запылал» – лес пора сажать.
- Овраги «играют», а потом подмерзают – помех урожаю будет много.
По народным приметам, чтобы качаны капусты хорошо завивались, были плотными и крупными, при работе с рассадой хозяйке следует повязать голову платком или чистым полотенцем. Во время посадки семян следовало произнести специальный заговор. Мужчины в этот день готовились пахать землю, выжигали в полях прошлогоднюю траву, а дети белили стволы фруктовых деревьев, чтобы уберечь их от вредителей.
По народным приметам, гром в этот день предвещает щедрый урожай хлеба, обилие жуков-хрущей – летнюю засуху, утренние заморозки – скудный урожай на огороде. Кроме того, считается, что все сны в ночь с 28 на 29 апреля – вещие и обязательно исполнятся.
А славяне 29 апреля именовали — Навий день. Принято было посещать места захоронения усопших родственников и приносить им требы. Давно же умершим близким требы опускали в воду, приговаривая:
Свети, свети, Солнышко!
Дам тебе яичко,
Как курочка снесет в дубраве,
Отнеси его до раю,
Пусть все души радует.
*Треба — это славянский термин, который обозначает богослужение или приношение, а также жертву или отправление таинства, священного обряда. «Треба» по-славянски означает «Творю Боговой душе» ( «Т» — тею (творю), «Р» — Ра (Бог), «Б» — ба (душа)). Требы славян — это предметы обихода, пища, которые сделаны своими руками. Еда состояла из кутьи, пирогов, калачей, блинов, сырников, крашеных яиц, вина, пива.
А ещё в этот день празднуют…
- Светлый понедельник
- Всемирный день исполнения Детских Желаний
- Международный день танца (International Dance Day)
- День загадочных чердаков
- 29 апреля — День рождения застёжки-молнии
- День памяти жертв применения химического оружия
- День украинского футбола
- 29 апреля — День животных — Аргентина
- День жареных креветок скампи (National Shrimp Scampi Day) — США
- День города Бишкек — Кыргызстан
- 29 апреля — День Сёва — Япония
- Праздник «цветочного аромата» (Sham Ennessim) — Египет
- День канадского кино (National Canadian Film Day) — Канада
- День посадки деревьев — Колумбия
- 29 апреля — День рождения принцессы Бенедикты Датской — Дания
- Именины у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники, Павла
- Ирина Рассадница
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