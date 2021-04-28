29 апреля — Арина-рассадница и Навий день. День Ирины

29 апреля — название дня говорит само за себя — на Арину-рассадницу предки наши особое внимание уделяли огородам да садам. Садили овощи (капусту да огурцы) и белили деревья, в частности.

А ещё к 29 апреля завершался разлив рек и они входили в нужное русло. Правда, оставляли после своего «буянства» размытые берега и смытые мосты. Именно поэтому этот день в народе также называли «Ирина — урви берега».

В старину люди заметили, что в конце апреля, разлившаяся вода реки и озёр часто подтапливает берега, отчего возникают оползни, запруды у мельниц разрушаются, а опоры мостов размываются. Другое название праздника Ирина-рассадница говорит о его главных традициях.

В этот день готовят семена для рассады огурцов и капусты. Эти овощи всегда были одними из самых популярных в России. Они входят в состав многих традиционных горячих блюд и закусок. Поэтому для россиян всегда было важно правильно высеять рассаду, чтобы получить щедрый урожай.

Церковь же нынче чтит память мученицы Ирины

Ирина Аквилейская, одна из трех сестер (Агапия, Ирина, Хиония), святая мученица, пострадала при императоре Диоклетиане.

Святая мученица Ирина жила в конце III — начале IV века в близ итальянского города Аквилеи. За благочестивую христианскую жизнь и помощь страдающим христианам она и её сестры, святые мученицы Агапия и Хиония, были схвачены. Обыск в их доме выявил христианские книги, которые было запрещено хранить. Они отказались вкусить идоложертвенной пищи и были подвергнуты различным подвергнуты жестоким пыткам и мучениям. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а Ирину заключили в тюрьму, чтобы дать ей возможность одуматься.

Но когда пламя погасло, стало видно, что тела и одежда мучениц Агапии и Хионии, не опалены огнём, а лица покойных преисполнены спокойствия.

На следующий день военачальник Сисиний судил Ирину, пугая её участью сестер и угрожая отдать на поругание в блудилище. Ирина отвечала со спокойствием, что и в таком случае душа её не осквернится отречением от Христа.

После смерти сестёр Ирина была отдана Сисинием на поругание в блудилище. Когда воины Сисиния повели Ирину в блудилище, их нагнали два светлых воина и сказали:»Ваш господин Сисиний повелевает вам привести девицу на высокую гору и оставить там, а затем прийти к нему и доложить о выполнении приказа». Воины так и поступили. Когда они доложили об этом Сисинию, тот пришёл в ярость, так как не давал такого распоряжения.

Сисиний с отрядом воинов направился к горе и увидел на её вершине святую Ирину. Долго искал он дорогу к вершине, но так и не смог найти. Тогда один из воинов ранил Ирину стрелой из лука. Мученица крикнула военноначальнику:» Я смеюсь над твоей бессильной злобой и чистой, неосквернённой отхожу ко Господу моему Иисусу Христу». Возблагодарив Господа, она легла на землю и предала свой дух Богу.

Приметы и обычаи 29 апреля

Что же касается погоды, то считалось — после 29 апреля окончательно устанавливаются тёплые и солнечные дни.

Зацвела ольха – можно сеять гречиху.

Орешник «запылал» – лес пора сажать.

Овраги «играют», а потом подмерзают – помех урожаю будет много.

По народным приметам, чтобы качаны капусты хорошо завивались, были плотными и крупными, при работе с рассадой хозяйке следует повязать голову платком или чистым полотенцем. Во время посадки семян следовало произнести специальный заговор. Мужчины в этот день готовились пахать землю, выжигали в полях прошлогоднюю траву, а дети белили стволы фруктовых деревьев, чтобы уберечь их от вредителей.

По народным приметам, гром в этот день предвещает щедрый урожай хлеба, обилие жуков-хрущей – летнюю засуху, утренние заморозки – скудный урожай на огороде. Кроме того, считается, что все сны в ночь с 28 на 29 апреля – вещие и обязательно исполнятся.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Леонид, Михаил, Павел, Ника, Галина, Ирина.

А славяне 29 апреля именовали — Навий день. Принято было посещать места захоронения усопших родственников и приносить им требы. Давно же умершим близким требы опускали в воду, приговаривая:

Свети, свети, Солнышко!

Дам тебе яичко,

Как курочка снесет в дубраве,

Отнеси его до раю,

Пусть все души радует.

*Треба — это славянский термин, который обозначает богослужение или приношение, а также жертву или отправление таинства, священного обряда. «Треба» по-славянски означает «Творю Боговой душе» ( «Т» — тею (творю), «Р» — Ра (Бог), «Б» — ба (душа)). Требы славян — это предметы обихода, пища, которые сделаны своими руками. Еда состояла из кутьи, пирогов, калачей, блинов, сырников, крашеных яиц, вина, пива.

А ещё в этот день празднуют…

Светлый понедельник

Всемирный день исполнения Детских Желаний

Международный день танца (International Dance Day)

День загадочных чердаков

29 апреля — День рождения застёжки-молнии

День памяти жертв применения химического оружия

День украинского футбола

29 апреля — День животных — Аргентина

День жареных креветок скампи (National Shrimp Scampi Day) — США

День города Бишкек — Кыргызстан

29 апреля — День Сёва — Япония

Праздник «цветочного аромата» (Sham Ennessim) — Египет

День канадского кино (National Canadian Film Day) — Канада

День посадки деревьев — Колумбия

29 апреля — День рождения принцессы Бенедикты Датской — Дания

Именины у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники, Павла

Ирина Рассадница

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