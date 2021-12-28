29 декабря — Агеев день. Гадаем на погоду. Какая сегодня — такая будет и на Святки

29 декабря погода теплая и солнечная, ведь святой считается миролюбивым, с добрым нравом и светлыми помыслами. Но, если в этот день мороз сильный ударит, значит, люди разозлили Агея, вот он и бесчинствует, насылая лютые холода. И злость Агея продлиться до самого Крещения — не будет ни одного теплого и солнечного денька.
Также в Агеев день 29 декабря люди традиционно гадают на то, какой будет погода на Святки. Для этого разжигали костер, лепили из снега снежного человечка и бросали его в пламя. Если огонь затухал, значит, в Святки будет погода ясной и солнечной.
По поверьям, Аггей борется за чистоту человеческой души, которая представляет собой человеческого двойника, маленького прозрачного человечка с крылышками или ребенка. Душа растет вместе с телом, питается исходящим от еды паром, так же как и человек чувствует тепло, холод, радость и боль. С последним вздохом она отделяется от тела и превращается в пар, ветер, дым, птицу или бабочку. Чтобы помочь ей покинуть дом, люди открывали двери, окна и заслонку в печи. Если же душе необходимо явиться к живому человеку, то она принимает образ птицы или насекомого.
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Народные приметы на 29 декабря
- Если много инея на Агея, то на Рождество будет стоять теплая погода.
- Морозы ударили – такая погода продлится до самого Крещения Холодная погода – зима будет очень сурово.
- Если человек родился 29 декабря, то его талисманом является сапфир.
- Когда снег лежит вплотную к ограде, то лето будет неурожайным.
- Если человек родился 29 декабря, то он будет очень хозяйственным.
- Иней в Агеев день сулит теплую погоду на Святки.
Именины 29 декабря празднуют:
Софья. Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен.
Церковь чтит память пророка Аггея
Он был одним из последних пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 г. до н. э. ‒ во второй год царствования Дария Гистаспа, персидского царя из династии Ахеменидов.
Три главных пророчества входят в десятую книгу двенадцати малых пророков. Речи Аггея направлены к первосвященнику Иисусу и иудейскому царю Зоровавелю. Их он упрекает в бездействии и требует восстановить работы по строительству Иерусалимского храма, которые были приостановлены предшественником Дария.
Речь пророка не отличается изяществом слога. В ней чувствуется упадок еврейского языка, начавшийся в период нахождения евреев в Вавилонском царстве. Сведений о жизни Аггея практически нет. В предании сказано, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею. Пророк предсказал возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был похоронен.
А ещё 28 декабря празднуют…
- День розыска забытых благодарностей
- Международный день виолончели (International Cello Day)
- День памяти пророка Аггея
- 29 декабря — День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ
- День «Ещё столько всего надо сделать!» (Still Need To Do Day)
- День «Встань на весы» (National «Get on the Scales» Day) — США
- 29 декабря — День Конституции — Ирландия
- День «Тик-так» (Tick Tock Day) — США
- Масленица Рождественского поста — Армения
- 29 декабря — День независимости — Монголия
- День супа «Пеппер пот» (National Pepper Pot Day) — США
- Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины, Владимира
- Агей Зимоуказчик
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