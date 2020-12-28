29 декабря — Агеев день. Гадаем на погоду

29 декабря погода теплая и солнечная, ведь святой считается миролюбивым, с добрым нравом и светлыми помыслами. Но, если в этот день мороз сильный ударит, значит, люди разозлили Агея, вот он и бесчинствует, насылая лютые холода. И злость Агея продлиться до самого Крещения — не будет ни одного теплого и солнечного денька.

Также в Агеев день 29 декабря люди традиционно гадают на то, какой будет погода на Святки. Для этого разжигали костер, лепили из снега снежного человечка и бросали его в пламя. Если огонь затухал, значит, в Святки будет погода ясной и солнечной.

По поверьям, Аггей борется за чистоту человеческой души, которая представляет собой человеческого двойника, маленького прозрачного человечка с крылышками или ребенка. Душа растет вместе с телом, питается исходящим от еды паром, так же как и человек чувствует тепло, холод, радость и боль. С последним вздохом она отделяется от тела и превращается в пар, ветер, дым, птицу или бабочку. Чтобы помочь ей покинуть дом, люди открывали двери, окна и заслонку в печи. Если же душе необходимо явиться к живому человеку, то она принимает образ птицы или насекомого.

Народные приметы на 29 декабря Если много инея на Агея, то на Рождество будет стоять теплая погода.

Морозы ударили – такая погода продлится до самого Крещения Холодная погода – зима будет очень сурово.

Если человек родился 29 декабря, то его талисманом является сапфир.

Когда снег лежит вплотную к ограде, то лето будет неурожайным.

Если человек родился 29 декабря, то он будет очень хозяйственным.

Иней в Агеев день сулит теплую погоду на Святки.

Именины 29 декабря празднуют: Софья. Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен. Церковь чтит память пророка Аггея Он был одним из последних пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 г. до н. э. ‒ во второй год царствования Дария Гистаспа, персидского царя из династии Ахеменидов. Три главных пророчества входят в десятую книгу двенадцати малых пророков. Речи Аггея направлены к первосвященнику Иисусу и иудейскому царю Зоровавелю. Их он упрекает в бездействии и требует восстановить работы по строительству Иерусалимского храма, которые были приостановлены предшественником Дария. Речь пророка не отличается изяществом слога. В ней чувствуется упадок еврейского языка, начавшийся в период нахождения евреев в Вавилонском царстве. Сведений о жизни Аггея практически нет. В предании сказано, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею. Пророк предсказал возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был похоронен. А ещё 28 декабря празднуют: День розыска забытых благодарностей

Международный день виолончели (International Cello Day)

День памяти пророка Аггея

29 декабря — День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ

День «Ещё столько всего надо сделать!» (Still Need To Do Day)

День «Встань на весы» (National «Get on the Scales» Day) — США

29 декабря — День Конституции — Ирландия

День «Тик-так» (Tick Tock Day) — США

Масленица Рождественского поста — Армения

29 декабря — День независимости — Монголия

День супа «Пеппер пот» (National Pepper Pot Day) — США

Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины, Владимира

Агей Зимоуказчик По материалам: https://pogoda-crimea.ru О праздниках больше — здесь .