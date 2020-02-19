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29 февраля в Симферополе – расширенная крымская ярмарка
Фото: минсельхоз РК

29 февраля в Симферополе – расширенная крымская ярмарка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:44 19.02.2020

Крымские аграрии 29 февраля реализуют 180 тонн собственной продукции на расширенной ярмарке в Симферополе. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В ярмарочном мероприятии примут участие порядка 200 сельхозтоваропроизводителей республики. Жители и гости крымской столицы смогут приобрести свежую, качественную продукцию по ценам ниже рыночных на трех торговых площадках города, – прокомментировал вице-премьер.

Разнообразный ассортимент агроярмарки будет представлен такой продукцией, как мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, крупы, колбасные кондитерские, хлебобулочные и макаронные изделия, растительное масло, консервы, мед, и прочее.

Республиканская ярмарка начнет свою работу в 7:00 на ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка Службы автомобильных дорог); ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд); ул. Киевская, 177 (напротив Академической гимназии).

29 февраля в Симферополе – расширенная крымская ярмарка

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