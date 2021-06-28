29 июня – День Тихона. Травы приобретают особую целебную силу

29 июня, считали в народе, заканчивается молодое лето, начинается зрелое. Говорили: «На Тихона и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки». Старались в этот день готовить снадобья, потому как были уверены, что травы нынче приобретают особую целебную силу.
А ещё в этот день крестьяне обязательно устраивали толоку. Так называли пир для собранных на помощь соседям работников: их звали для того, чтобы вывозить да разравнивать на полях навоз. Их угощали обедом, брагой и вином. Пиршество обязательно заканчивалось играми да песнями. Само название этого действа – «толока» – означало работу за еду.
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Церковь же сегодня чтит память святого Тихона
Он жил на острове Кипр в городе Амафунта. Прославился он тем, что боролся с проявлением язычества, уничтожал капища и проповедовал христианство. При этом Тихон, гласят легенды, был весьма милосердным и добрым человеком. Ему, к слову, молились, прося подарить богатый урожай. Также считали, что молитва Тихону поможет умерить зубную боль.
Святитель Тихон усердно трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и насаждал христианскую веру. Святитель был милостив, двери его дома были открыты для всех, он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему. Не боясь угроз и мучений, он твердо и бесстрашно исповедовал свою веру перед язычниками.
В службе святителю Тихону указывается, что он предвидел время своей кончины, которая последовала в 425 году.
Имя святого Тихона Амафунтского пользовалось глубоким почитанием в России. В честь святителя строились храмы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Но особенно почитался святитель в Воронежской епархии, где преемственно было три архипастыря, тезоименитых святителю Амафунтскому: святитель Тихон I (Соколов) († 1783, память 13 августа), Тихон II (Якубовский; до 1785 года) и Тихон III (Малинин, до 1788 года).
Что касается погодных примет 29 июня…
- На день Тихона все затихает. Нужно сказать, что эта примета впоследствии была доказана научно. Так, астрономы подсчитали, что в конце июня месяца, как раз к 29 июня, Земля начинает двигаться по орбите несколько медленнее, чем, например, в январе.
- Папоротник с утра листочки свернул – завтра жди солнца и жары.
- Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли – быть дождю.
- Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» – к скорому ненастью.
- Цветная радуга в белую перешла – ненастье прекратится.
- Чем меньше дождевые капли, тем дольше осадкам и капать.
- Пузыри на воде – ненастье затянется.
- Радуга уперлась в ручей – жди осадков.
- На лугу кузнечики умолкли – скоро закапает.
- Парит – дождь ударит.
- Река убыла – к дождям, прибыла – к погожему дню.
- Воробышки веселятся и играют – погода будет хорошей.
- Скот пьет мало, а днем дремлет – жди непогоды.
- Быки принюхиваются – к дождю.
- Телята с задранными хвостиками бегают – ненастье будет.
- При засухе рыба не клюет – скоро будут ливни.
- Вечером туман опустился вниз и лег на землю – погода улучшится.
- На востоке перистые облака появились – погода не испортится.
А ещё 29 июня празднуют…
- День фотоаппарата (National Camera Day) — США
- Винная битва (Batalla del Vino) — Испания
- 29 июня – День миндального батончика (National Almond Buttercrunch Day) — США
- День вафельницы (National Waffle Iron Day) — США
- День ветеранов — Нидерланды
- 29 июня – День памяти пропавших без вести азатамартиков — Армения
- День Вооружённых сил (Armed Forces Day) — Великобритания
- День памяти павших за Родину и без вести пропавших — НКР
- Йогини Экадаши (Yogini Ekadashi) — Индия
- День независимости — Сейшельские острова
- 29 июня – День автономии — Французская Полинезия
- Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина, Тигрия
- Тихон Тихий
- Праздник объятий (Hug Holiday)
- День поисков кладов и секретов
- 29 июня – День кораблестроителя
- День партизан и подпольщиков
- День изобретателя и рационализатора
- 29 июня – Католический праздник святых апостолов Петра и Павла
- День учреждения Нобелевской Премии
- Международный день тропиков (International Day of the Tropics)
- Международный день промышленного дизайна (World Industrial Design Day)
- День памяти преподобного Моисея Оптинского
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