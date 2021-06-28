29 июня – День Тихона. Травы приобретают особую целебную силу

29 июня, считали в народе, заканчивается молодое лето, начинается зрелое. Говорили: «На Тихона и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки». Старались в этот день готовить снадобья, потому как были уверены, что травы нынче приобретают особую целебную силу.

А ещё в этот день крестьяне обязательно устраивали толоку. Так называли пир для собранных на помощь соседям работников: их звали для того, чтобы вывозить да разравнивать на полях навоз. Их угощали обедом, брагой и вином. Пиршество обязательно заканчивалось играми да песнями. Само название этого действа – «толока» – означало работу за еду.

Церковь же сегодня чтит память святого Тихона

Он жил на острове Кипр в городе Амафунта. Прославился он тем, что боролся с проявлением язычества, уничтожал капища и проповедовал христианство. При этом Тихон, гласят легенды, был весьма милосердным и добрым человеком. Ему, к слову, молились, прося подарить богатый урожай. Также считали, что молитва Тихону поможет умерить зубную боль.

Свя­ти­тель Ти­хон усерд­но тру­дил­ся над ис­ко­ре­не­ни­ем остат­ков язы­че­ства на Ки­п­ре, уни­что­жал идоль­ские ка­пи­ща и на­саж­дал хри­сти­ан­скую ве­ру. Свя­ти­тель был ми­ло­стив, две­ри его до­ма бы­ли от­кры­ты для всех, он с лю­бо­вью вы­слу­ши­вал и ис­пол­нял прось­бы каж­до­го, кто при­хо­дил к нему. Не бо­ясь угроз и му­че­ний, он твер­до и бес­страш­но ис­по­ве­до­вал свою ве­ру пе­ред языч­ни­ка­ми.

В служ­бе свя­ти­те­лю Ти­хо­ну ука­зы­ва­ет­ся, что он пред­ви­дел вре­мя сво­ей кон­чи­ны, ко­то­рая по­сле­до­ва­ла в 425 го­ду.

Имя свя­то­го Ти­хо­на Ама­фунт­ско­го поль­зо­ва­лось глу­бо­ким по­чи­та­ни­ем в Рос­сии. В честь свя­ти­те­ля стро­и­лись хра­мы в Москве, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ка­за­ни и дру­гих го­ро­дах. Но осо­бен­но по­чи­тал­ся свя­ти­тель в Во­ро­неж­ской епар­хии, где пре­ем­ствен­но бы­ло три ар­хи­пас­ты­ря, те­зо­име­ни­тых свя­ти­те­лю Ама­фунт­ско­му: свя­ти­тель Ти­хон I (Со­ко­лов) († 1783, па­мять 13 ав­гу­ста), Ти­хон II (Яку­бов­ский; до 1785 го­да) и Ти­хон III (Ма­ли­нин, до 1788 го­да).

Что касается погодных примет 29 июня…

На день Тихона все затихает. Нужно сказать, что эта примета впоследствии была доказана научно. Так, астрономы подсчитали, что в конце июня месяца, как раз к 29 июня, Земля начинает двигаться по орбите несколько медленнее, чем, например, в январе.

Папоротник с утра листочки свернул – завтра жди солнца и жары.

Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли – быть дождю.

Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» – к скорому ненастью.

Цветная радуга в белую перешла – ненастье прекратится.

Чем меньше дождевые капли, тем дольше осадкам и капать.

Пузыри на воде – ненастье затянется.

Радуга уперлась в ручей – жди осадков.

На лугу кузнечики умолкли – скоро закапает.

Парит – дождь ударит.

Река убыла – к дождям, прибыла – к погожему дню.

Воробышки веселятся и играют – погода будет хорошей.

Скот пьет мало, а днем дремлет – жди непогоды.

Быки принюхиваются – к дождю.

Телята с задранными хвостиками бегают – ненастье будет.

При засухе рыба не клюет – скоро будут ливни.

Вечером туман опустился вниз и лег на землю – погода улучшится.

На востоке перистые облака появились – погода не испортится. Именины сегодня отмечают: Ефрем, Константин, Михаил. А ещё 29 июня празднуют… День фотоаппарата (National Camera Day) — США

Винная битва (Batalla del Vino) — Испания

29 июня – День миндального батончика (National Almond Buttercrunch Day) — США

День вафельницы (National Waffle Iron Day) — США

День ветеранов — Нидерланды

29 июня – День памяти пропавших без вести азатамартиков — Армения

День Вооружённых сил (Armed Forces Day) — Великобритания

День памяти павших за Родину и без вести пропавших — НКР

Йогини Экадаши (Yogini Ekadashi) — Индия

День независимости — Сейшельские острова

29 июня – День автономии — Французская Полинезия

Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина, Тигрия

Тихон Тихий

Праздник объятий (Hug Holiday)

День поисков кладов и секретов

29 июня – День кораблестроителя

День партизан и подпольщиков

День изобретателя и рационализатора

29 июня – Католический праздник святых апостолов Петра и Павла

День учреждения Нобелевской Премии

Международный день тропиков (International Day of the Tropics)

Международный день промышленного дизайна (World Industrial Design Day)

День памяти преподобного Моисея Оптинского О праздниках больше — здесь .