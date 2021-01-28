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29 января — Петров день. Вериги Апостола Петра
фото: Photos_kast (pixabay.com)

29 января — Петров день. Вериги Апостола Петра

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:50 28.01.2021

29 января — день поклонения цепям (веригам) Апостола Петра. Христиане вспоминают библейское событие: в период гонений на христиан апостола Петра арестовали и по приказу царя Ирода Агриппы посадили в темницу, заковав в железные цепи. Ночью к апостолу явился ангел, чудесным образом снял вериги и вывел Петра из заточения. Позже эти цепи нашли первые христиане и стали хранить их, как священную реликвию и свидетельство Чуда.

По народным же поверьям, сегодня — Пётр-полукорм

На Руси считали, что этот день делил зиму на две части: первая её половина уже завершилась, а вместе с ней ушла и половина всех съестных заготовок да запасов. И вот тут-то начинались сомнения — хватит ли оставшихся припасов до весны, не испортятся ли они, и насколько затянутся холода? Именно поэтому 29 января к погодным приметам относились особенно трепетно. А они таковы:

  • Метет метель — лето будет дождливым.
  • Северный ветер на День Петра – жди похолодания и морозов.
  • День морозный — лето будет жарким и засушливым.
  • Говорят, что на Петра лед ломается. Но 29 января, как правило, отличается сильными морозами. По этому поводу говорили: «В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет».
  • На Петра идет снег — на лугах будет много травы. Кроме того, можно ожидать удачной рыбалки в тёплое время года.
  • Началась вьюга – будет холодное и дождливое лето, а рыба ловиться не станет.
  • Если на закате 29 января солнце окрашено в красный цвет – на следующий день стоит ожидать морозной, но солнечной погоды.
  • Яркий месяц с крутыми рогами 29 января предвещает легкий и приятный морозец.
Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Павел, Наум, Максим, Варсонофий, Неонила, Петр, Неон. Есть знакомые с такими именами? Не забудьте поздравить!

А ещё 29 января празднуют:

  • Праздник необязательств
  • День первооткрывателя в России
  • Праздник неспешного заплетания кос
  • День мобилизации против угрозы ядерной войны
  • День поклонения честным веригам святого апостола Петра
  • Праздник памяти героев Крут — Украина
  • День кукурузных чипсов (National Corn Chip Day) — США
  • День головоломок (National Puzzle Day) — США
  • Праздник вольнодумцев (Freethinkers Day) — США
  • День скряги (National Curmudgeons Day) — США
  • День мучеников — Непал
  • Праздник работников прокуратуры — Молдова
  • Апхеллио (Фестиваль огня) — Шотландия
  • Именины у Максима, Петра, Леониллы, Ивана
  • Петр Полукорм

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

Подробнее о праздниках — здесь.

29 января — Петров день. Вериги Апостола Петра

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