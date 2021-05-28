29 мая – Федор Житник. Память святого Федора

29 мая в народе считали одним из самых несчастливых дней в году. При этом, правда, чёткого объяснения, почему сутки получили столь непростую славу, — нет.

По старому стилю это день выпадал аккурат на середину месяца и поэтому считался наиболее подходящим для посева жита. Под этим словом подразумеваются все известные людям в старину злаковые культуры — овес, ячмень, пшеница, рожь и т. п. Разумеется, что прежде, чем приступать к работе, крестьяне усердно молились небесному заступнику Федору Житнику, чтобы тот даровал хороший урожай и защитил молодые всходы от болезней и вредителей.

Церковь же нынче чтит память святого Федора

Был он родом из богатой семьи, жившей в Египте. Из родного дома в монастырь ушёл рано. Позже он встретился с Великим Пахомием и стал жить у него. Как только Пахом умер, Федор начал управлять Тавеннисским монастырем и Фиваидским жилищем.

Феодор Освященный, ученик преподобного Пахомия Великого, прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. . Святой Феодор родился около 316 года в Верхнем Египте в богатой и знатной христианской семье. В 14 лет юноша тайно ушёл из родительского дома и поселился в Латопольском монастыре. Наслышанный от братии о преподобном Пахомии Великом, он загорелся желанием приобщиться к его мудрости. Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был принят преподобным, который был предуведомлен от Бога о его приходе.

Став учеником великого отца-пустынника святой Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах. Он пер­вым в оби­те­ли был ру­ко­по­ло­жен во священни­ка, за что его и назвали Освященным. Со временем святой Феодор был поставлен строителем Тавеннисийского монастыря и назначен заместителем святого Пахомия в управлении обителью. После смерти преподобного Пахомия он управлял монастырем, а позднее стал во главе всех фиваидских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Известный чудотворец скончался в старости.

Наши предки же прозвали Федора Житником

Говорили: «У Житника одна забота – поле ячменное заборонить». Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо для 29 мая, поскольку в этот день молились о хорошем урожае зерновых и злаков.

Приметы дня 29 мая

Ритуалами этого дня считалась не только старательная работа, но и особый отдых. После трудового дня, предки принимали ритуальную пищу — кашу. Считалось, что в этот день недопустимо есть что-либо другое, поэтому хозяйки варили разнообразные каши с разными припеками и заправками. Люди верили, что если каша на столе, то и урожай будет добрым, обеспечивающим жизнь на будущий год не только людям, но и всему многочисленному хозяйству — скоту и птице.

Зацвела рябина – скоро наступят по-настоящему теплые дни. Если же рябина зацветёт поздно — осень будет продолжительной и суровой. На рябине много ягод? Зима будет очень холодной.

Гром гремит 29 мая – будет хороший урожай зерна.

Собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни установится теплая погода.

Лягушки квакают во время дождя – погода вскоре улучшится.

Бабочки остались в укрытиях после дождя – ненастье продолжится.

Показались кувшинки – ночных заморозков больше не будет.

Старики зорко следили, чтобы никто в этот день не отлынивал от работы, ведь в таком случае можно было накликать несчастье на всю семью: Федор Житник не терпит бездельников. Кроме того, этот день и несколько последующих считались наиболее благоприятными для сватовства. Считалось, что Федор Житник освещает не только поле на плодородие, но женщину на богатое потомство, поэтому часто в эти дни старались играть свадьбы, чтоб к новому урожайному сезону в доме появилась еще одна пара рабочих рук.

Именины сегодня отмечают: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

А ещё 29 мая празднуют… День бисквита (National Biscuit Day) — США

День петуха с вином (National Coq Au Vin Day) — США

29 мая – День матери — Доминикана

День чернильного орешка (Oak Apple Day) — Великобритания

День скрепки (National Paperclip Day) — США

29 мая – День пожилых людей (Hari Lanjut Usia) — Индонезия

День взятия Стамбула — Турция

День работников органов внутренних дел — Туркменистан

29 мая – День компостирования отходов (National Learn About Composting Day) — США

День топографической службы ВС — Украина

День ветеранов — Швеция

29 мая – День вооружённых сил — Кыргызстан

День армии — Аргентина

День демократии — Нигерия

29 мая – День ветеранов военной службы за рубежом — Польша

Именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра, Николая

Фёдор Житник

День гадания на ромашках

29 мая – День табачного дыма

День военного автомобилиста

Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)

День конца средневековья (End of the Middle Ages Day)

Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day)

День ветеранов таможенной службы (День советского таможенника)

Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)

День памяти преподобного Феодора Освященного По материалам https://alkodoma.ru О праздниках больше — здесь .