29 мая – Федор Житник. Память святого Федора

29 мая в народе считали одним из самых несчастливых дней в году. При этом, правда, чёткого объяснения, почему сутки получили столь непростую славу, — нет.
По старому стилю это день выпадал аккурат на середину месяца и поэтому считался наиболее подходящим для посева жита. Под этим словом подразумеваются все известные людям в старину злаковые культуры — овес, ячмень, пшеница, рожь и т. п. Разумеется, что прежде, чем приступать к работе, крестьяне усердно молились небесному заступнику Федору Житнику, чтобы тот даровал хороший урожай и защитил молодые всходы от болезней и вредителей.
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Церковь же нынче чтит память святого Федора
Был он родом из богатой семьи, жившей в Египте. Из родного дома в монастырь ушёл рано. Позже он встретился с Великим Пахомием и стал жить у него. Как только Пахом умер, Федор начал управлять Тавеннисским монастырем и Фиваидским жилищем.
Феодор Освященный, ученик преподобного Пахомия Великого, прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. . Святой Феодор родился около 316 года в Верхнем Египте в богатой и знатной христианской семье. В 14 лет юноша тайно ушёл из родительского дома и поселился в Латопольском монастыре. Наслышанный от братии о преподобном Пахомии Великом, он загорелся желанием приобщиться к его мудрости. Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был принят преподобным, который был предуведомлен от Бога о его приходе.
Став учеником великого отца-пустынника святой Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах. Он первым в обители был рукоположен во священника, за что его и назвали Освященным. Со временем святой Феодор был поставлен строителем Тавеннисийского монастыря и назначен заместителем святого Пахомия в управлении обителью. После смерти преподобного Пахомия он управлял монастырем, а позднее стал во главе всех фиваидских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Известный чудотворец скончался в старости.
Наши предки же прозвали Федора Житником
Говорили: «У Житника одна забота – поле ячменное заборонить». Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо для 29 мая, поскольку в этот день молились о хорошем урожае зерновых и злаков.
Приметы дня 29 мая
Ритуалами этого дня считалась не только старательная работа, но и особый отдых. После трудового дня, предки принимали ритуальную пищу — кашу. Считалось, что в этот день недопустимо есть что-либо другое, поэтому хозяйки варили разнообразные каши с разными припеками и заправками. Люди верили, что если каша на столе, то и урожай будет добрым, обеспечивающим жизнь на будущий год не только людям, но и всему многочисленному хозяйству — скоту и птице.
- Зацвела рябина – скоро наступят по-настоящему теплые дни. Если же рябина зацветёт поздно — осень будет продолжительной и суровой. На рябине много ягод? Зима будет очень холодной.
- Гром гремит 29 мая – будет хороший урожай зерна.
- Собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни установится теплая погода.
- Лягушки квакают во время дождя – погода вскоре улучшится.
- Бабочки остались в укрытиях после дождя – ненастье продолжится.
- Показались кувшинки – ночных заморозков больше не будет.
Старики зорко следили, чтобы никто в этот день не отлынивал от работы, ведь в таком случае можно было накликать несчастье на всю семью: Федор Житник не терпит бездельников. Кроме того, этот день и несколько последующих считались наиболее благоприятными для сватовства. Считалось, что Федор Житник освещает не только поле на плодородие, но женщину на богатое потомство, поэтому часто в эти дни старались играть свадьбы, чтоб к новому урожайному сезону в доме появилась еще одна пара рабочих рук.
А ещё 29 мая празднуют…
- День бисквита (National Biscuit Day) — США
- День петуха с вином (National Coq Au Vin Day) — США
- 29 мая – День матери — Доминикана
- День чернильного орешка (Oak Apple Day) — Великобритания
- День скрепки (National Paperclip Day) — США
- 29 мая – День пожилых людей (Hari Lanjut Usia) — Индонезия
- День взятия Стамбула — Турция
- День работников органов внутренних дел — Туркменистан
- 29 мая – День компостирования отходов (National Learn About Composting Day) — США
- День топографической службы ВС — Украина
- День ветеранов — Швеция
- 29 мая – День вооружённых сил — Кыргызстан
- День армии — Аргентина
- День демократии — Нигерия
- 29 мая – День ветеранов военной службы за рубежом — Польша
- Именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра, Николая
- Фёдор Житник
- День гадания на ромашках
- 29 мая – День табачного дыма
- День военного автомобилиста
- Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)
- День конца средневековья (End of the Middle Ages Day)
- Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day)
- День ветеранов таможенной службы (День советского таможенника)
- Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)
- День памяти преподобного Феодора Освященного
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