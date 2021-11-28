29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Не свистим в доме!

29 ноября, говорили в народе, наступает ранняя зима. Утренние часы уже будут стабильно морозными, но оттепели возможны. Правда, чем теплее в эти дни на улице, тем суровее и холоднее будут зимние месяцы. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе эти сутки именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу сегодня не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами.

Встречали визитёров с хлебом-солью и обильным угощением. Но учитывали при этом, что начался Рождественский пост, а он довольно строгий.

Церковь 29 ноября почитает память Левия Матвея

Он был одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним.

Позже апостол Матфей проповедовал в Сирии, Парфии, Мидии, Персии и Эфиопии. В Эфиопии принял мученическую кончину. История Евангелиста Матфея связана со множеством чудес, которые он творил во славу Божию. Так, в Эфиопии, Апостол горячо молился об обращении народа в истинную веру. В стране, где ему выпало проповедовать, процветал каннибализм и самые жестокие языческие верования. Явившись Евангелисту Матфею в образе молодого человека, Сам Господь велел ему поставить жезл у дверей храма.

Из этого жезла должно было произрасти дерево, а у подножия этого дерева появиться источник воды. По пути к храме Евангелист Матфей встретил же­ну и сы­на пра­ви­те­ля этой стра­ны Фул­ви­ана, одержимого беснованием. Апостол исцелил их, но за это правитель обвинил его в колдовстве, хотя многие местные жители, напротив, обратились в христианство. Апостола пытались поджечь, но пламя было бессильно перед ним и не причинило вреда. Когда Евангелист Матфей отошел ко Господу, его тело бросили в море в железном гробу, воды не тронули мощи Апостола. Тогда правитель Флувиан уверовал и был крещен с именем Матфей.

Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано на арамейском языке.

Приметы 29 ноября



Чем сильнее оттепель на Матфея – тем холоднее будет зимой.

Ветер подул – до середины декабря будут вьюги и бураны.

Снег выпал – не растает до половодья.

Если ветер сильно разбушевался, бросьте в его направлении горсть сырой крупы, и он скоро утихнет.

Облака низко по небу плывут – к морозу.

Если в этот день вам кто-то дал совет – можете смело следовать ему. Советы 29 ноября, как правило, верные.

У некоторых людей особенно обостряется интуиция. Ей тоже следует доверять.

Надеть что-либо наизнанку при выходе из дому – пути не будет.

Свистеть в доме – тараканы заведутся.

Присесть в этот день на стол – накликать на себя несчастье.

Разговаривать с кем-либо через порог – к ссоре с этим человеком.

Разгуливать по дому в одном носке, чулке или тапочке – к потере одного из родителей.

29 ноября – Именины дня сегодня отмечают: Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай.

А ещё 29 ноября празднуют…

День буквы Ё

День любителя острых ощущений

Чёрная пятница (Black Friday)

Праздник угукальщиков

29 ноября – Мостодень (день мостов)

День памяти апостола и евангелиста Матфея

День бухгалтера в Татарстане

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября – День образования территориально-национальной автономии Башкортостана

Праздник шоколадки (National Chocolates Day) — США

День освобождения — Албания

29 ноября – Праздник единения — Вануату

День пирога с лимонным кремом (National Lemon Cream Pie Day) — США

День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day) — США

Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана, Василия

Матвей — Зима отпотей

О праздник больше — здесь .