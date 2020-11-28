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29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Не свистите!
фото: Free-Photos (pixabay.com)

29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Не свистите!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:35 28.11.2020

29 ноября, говорили в народе, наступает ранняя зима. Утренние часы уже будут стабильно морозными, но оттепели возможны. Правда, чем теплее в эти дни на улице, тем суровее и холоднее будут зимние месяцы. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе эти сутки именовали Ветродуем. Особо тяжелую работу сегодня не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами.

Встречали визитёров с хлебом-солью и обильным угощением. Но учитывали при этом, что начался Рождественский пост, а он довольно строгий.

Церковь же 29 ноября почитает память Левия Матвея

29 ноябряОн был одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним.

Позже апостол Матфей проповедовал в Сирии, Парфии, Мидии, Персии и Эфиопии. В Эфиопии принял мученическую кончину. История Евангелиста Матфея связана со множеством чудес, которые он творил во славу Божию. Так, в Эфиопии, Апостол горячо молился об обращении народа в истинную веру. В стране, где ему выпало проповедовать, процветал каннибализм и самые жестокие языческие верования. Явившись Евангелисту Матфею в образе молодого человека, Сам Господь велел ему поставить жезл у дверей храма.

Из этого жезла должно было произрасти дерево, а у подножия этого дерева появиться источник воды. По пути к храме Евангелист Матфей встретил же­ну и сы­на пра­ви­те­ля этой стра­ны Фул­ви­а­на, одержимого беснованием. Апостол исцелил их, но за это правитель обвинил его в колдовстве, хотя многие местные жители, напротив, обратились в христианство. Апостола пытались поджечь, но пламя было бессильно перед ним и не причинило вреда. Когда Евангелист Матфей отошел ко Господу, его тело бросили в море в железном гробу, воды не тронули мощи Апостола. Тогда правитель Флувиан уверовал и был крещен с именем Матфей.

Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано на арамейском языке.

Приметы на 29 ноября:

  • Чем сильнее оттепель на Матфея – тем холоднее будет зимой.
  • Ветер подул – до середины декабря будут вьюги и бураны.
  • Снег выпал – не растает до половодья.
  • Если ветер сильно разбушевался, бросьте в его направлении горсть сырой крупы, и он скоро утихнет.
  • Облака низко по небу плывут – к морозу.
  • Если в этот день вам кто-то дал совет – можете смело следовать ему. Советы 29 ноября, как правило, верные.
  • У некоторых людей особенно обостряется интуиция. Ей тоже следует доверять.
  • Надеть что-либо наизнанку при выходе из дому – пути не будет.
  • Свистеть в доме – тараканы заведутся.
  • Присесть в этот день на стол – накликать на себя несчастье.
  • Разговаривать с кем-либо через порог – к ссоре с этим человеком.
  • Разгуливать по дому в одном носке, чулке или тапочке – к потере одного из родителей.

29 ноября – Именины дня сегодня отмечают: Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей, Василий, Николай.

А ещё 29 ноября празднуют:

  • День буквы Ё
  • День любителя острых ощущений
  • Чёрная пятница (Black Friday)
  • Праздник угукальщиков
  • 29 ноября – Мостодень (день мостов)
  • День памяти апостола и евангелиста Матфея
  • День бухгалтера в Татарстане
  • Международный день солидарности с палестинским народом
  • 29 ноября – День образования территориально-национальной автономии Башкортостана
  • Праздник шоколадки (National Chocolates Day) — США
  • День освобождения — Албания
  • 29 ноября – Праздник единения — Вануату
  • День пирога с лимонным кремом (National Lemon Cream Pie Day) — США
  • День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day) — США
  • Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана, Василия
  • Матвей — Зима отпотей

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Не свистите!

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