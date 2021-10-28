29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах — нечистая сила близко

29 октября – К слову, в народе в принципе считали, что ворота – это самое опасное для человека место, ведь здесь всегда подстерегала нечистая сила. Для защиты над воротами крестьяне размещали либо образ святого заступника, либо сретенскую или венчальную свечу. Также в роли оберега мог выступать какой-либо металлический острый предмет, например, коса, серп или зубья бороны.
29 октября почитали память Лонгина Сотника
Приметы 29 октября
- Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.
- Яркое звездное небо – к хорошей погоде, тусклое – к снегу и дождю.
- Если гусь стоит на одной лапе – похолодает.
- Если солнце все в облачках, как в тумане – будет ненастье.
- Ветер дует с севера – значит, дождя не будет, а небо станет ясным.
- Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.
- Ворона всегда садится клювом в сторону ветра.
- Возникновение продолжительных туманов – к оттепели.
А ещё 29 октября празднуют…
- 29 октября – День рождения Комсомола
- День говоруна
- Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
- Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)
- 29 октября – День длинных пёстрых шарфов
- День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ
- Международный день псориаза (World Psoriasis Day)
- День памяти преподобного Лонгина Яренгского
- 29 октября – Праздник кошки (National Cat Day) — США
- День интернета (National Internet Day) — США
- День овсянки (National Oatmeal Day) — США
- Праздник республики — Турция
- 29 октября – День Кира Великого — Иран
- День коронации короля — Камбоджа
- Праздник принятия Конституции — Сербия
- День отшельника (National Hermit Day) — США
- 29 октября – День военного финансиста — Украина
- Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия
- 29 октября – Лонгин Вратник (Лонгин Сотник)
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