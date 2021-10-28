29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах — нечистая сила близко

Еще у забора сажали или втыкали в его щели колючие растения, как-то терновник, боярышник, можжевельник и ежевику.

29 октября почитали память Лонгина Сотника

Его в народе считали защитником от болезней глаз. Согласно преданию, Гай кассий Лонгин был римским воином и носил звание сотника. Известен он, поскольку входил в число стражей, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Когда произошла казнь, то кровь Иисуса брызнула в лицо стражнику, и это привело к его излечению от катаракты, которая мучила его длительное время. Именно с этого момента Лонгин уверовал в Бога. Он же спустя три дня вместе с другими новообращенными увидел воскресение Иисуса. Его в народе считали защитником от болезней глаз. Согласно преданию, Гай кассий Лонгин был римским воином и носил звание сотника. Известен он, поскольку входил в число стражей, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Когда произошла казнь, то кровь Иисуса брызнула в лицо стражнику, и это привело к его излечению от катаракты, которая мучила его длительное время. Именно с этого момента Лонгин уверовал в Бога. Он же спустя три дня вместе с другими новообращенными увидел воскресение Иисуса.

После этого Лонгин решил отправиться в Каппадокию, чтобы проповедовать там христианскую веру. К слову, вместе с ним также последовали два других воина, которые также стали свидетелями воскрешения Иисуса. Однако по приказу Понтия Пилата стражники были схвачены и обезглавлены. Головы христиан впоследствии нашла слепая женщина, которая похоронила мучеников и после этого излечилась от своего недуга, получив способность видеть. Именно поэтому, согласно церковному преданию, Лонгин считается защитником от болезней глаз.