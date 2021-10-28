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29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах - нечистая сила близко
иллюстрация: pxhere.com

29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах — нечистая сила близко

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 28.10.2021

29 октября – К слову, в народе в принципе считали, что ворота – это самое опасное для человека место, ведь здесь всегда подстерегала нечистая сила.  Для защиты над воротами крестьяне размещали либо образ святого заступника, либо сретенскую или венчальную свечу. Также в роли оберега мог выступать какой-либо металлический острый предмет, например, коса, серп или зубья бороны.

Еще у забора сажали или втыкали в его щели колючие растения, как-то терновник, боярышник, можжевельник и ежевику.

29 октября почитали память Лонгина Сотника

29 октябряЕго в народе считали защитником от болезней глаз. Согласно преданию, Гай кассий Лонгин был римским воином и носил звание сотника. Известен он, поскольку входил в число стражей, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Когда произошла казнь, то кровь Иисуса брызнула в лицо стражнику, и это привело к его излечению от катаракты, которая мучила его длительное время. Именно с этого момента Лонгин уверовал в Бога. Он же спустя три дня вместе с другими новообращенными увидел воскресение Иисуса.
После этого Лонгин решил отправиться в Каппадокию, чтобы проповедовать там христианскую веру. К слову, вместе с ним также последовали два других воина, которые также стали свидетелями воскрешения Иисуса. Однако по приказу Понтия Пилата стражники были схвачены и обезглавлены. Головы христиан впоследствии нашла слепая женщина, которая похоронила мучеников и после этого излечилась от своего недуга, получив способность видеть. Именно поэтому, согласно церковному преданию, Лонгин считается защитником от болезней глаз.

Приметы 29 октября

  • Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.
  • Яркое звездное небо – к хорошей погоде, тусклое – к снегу и дождю.
  • Если гусь стоит на одной лапе – похолодает.
  • Если солнце все в облачках, как в тумане – будет ненастье.
  • Ветер дует с севера – значит, дождя не будет, а небо станет ясным.
  • Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.
  • Ворона всегда садится клювом в сторону ветра.
  • Возникновение продолжительных туманов – к оттепели.
Именины сегодня отмечают: Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма, Евгений, Алексей, Георгий.

А ещё 29 октября празднуют…

  • 29 октября – День рождения Комсомола
  • День говоруна
  • Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
  • Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)
  • 29 октября – День длинных пёстрых шарфов
  • День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ
  • Международный день псориаза (World Psoriasis Day)
  • День памяти преподобного Лонгина Яренгского
  • 29 октября – Праздник кошки (National Cat Day) — США
  • День интернета (National Internet Day) — США
  • День овсянки (National Oatmeal Day) — США
  • Праздник республики — Турция
  • 29 октября – День Кира Великого — Иран
  • День коронации короля — Камбоджа
  • Праздник принятия Конституции — Сербия
  • День отшельника (National Hermit Day) — США
  • 29 октября – День военного финансиста — Украина
  • Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия
  • 29 октября – Лонгин Вратник (Лонгин Сотник)

По материалам https://www.astromeridian.ru

О праздниках больше — здесь.

29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах - нечистая сила близко

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