29 октября – Лонгин Сотник. Не стойте в воротах

29 октября – к слову, в народе в принципе считали, что ворота – это самое опасное для человека место, ведь здесь всегда подстерегала нечистая сила. Для защиты над воротами крестьяне размещали либо образ святого заступника, либо сретенскую или венчальную свечу. Также в роли оберега мог выступать какой-либо металлический острый предмет, например, коса, серп или зубья бороны.

Еще у забора сажали или втыкали в его щели колючие растения, как-то терновник, боярышник, можжевельник и ежевику.

29 октября почитали память Лонгина Сотника

Его в народе считали защитником от болезней глаз. Согласно преданию, Гай кассий Лонгин был римским воином и носил звание сотника. Известен он, поскольку входил в число стражей, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Когда произошла казнь, то кровь Иисуса брызнула в лицо стражнику, и это привело к его излечению от катаракты, которая мучила его длительное время. Именно с этого момента Лонгин уверовал в Бога. Он же спустя три дня вместе с другими новообращенными увидел воскресение Иисуса. Его в народе считали защитником от болезней глаз. Согласно преданию, Гай кассий Лонгин был римским воином и носил звание сотника. Известен он, поскольку входил в число стражей, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Когда произошла казнь, то кровь Иисуса брызнула в лицо стражнику, и это привело к его излечению от катаракты, которая мучила его длительное время. Именно с этого момента Лонгин уверовал в Бога. Он же спустя три дня вместе с другими новообращенными увидел воскресение Иисуса.

После этого Лонгин решил отправиться в Каппадокию, чтобы проповедовать там христианскую веру. К слову, вместе с ним также последовали два других воина, которые также стали свидетелями воскрешения Иисуса. Однако по приказу Понтия Пилата стражники были схвачены и обезглавлены. Головы христиан впоследствии нашла слепая женщина, которая похоронила мучеников и после этого излечилась от своего недуга, получив способность видеть. Именно поэтому, согласно церковному преданию, Лонгин считается защитником от болезней глаз.

Приметы дня:

Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.

Яркое звездное небо – к хорошей погоде, тусклое – к снегу и дождю.

Если гусь стоит на одной лапе – похолодает.

Если солнце все в облачках, как в тумане – будет ненастье.

Ветер дует с севера – значит, дождя не будет, а небо станет ясным.

Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.

Ворона всегда садится клювом в сторону ветра.

Возникновение продолжительных туманов – к оттепели.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма, Евгений, Алексей, Георгий.

А ещё 29 октября празднуют:

29 октября – День рождения Комсомола

День говоруна

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)

29 октября – День длинных пёстрых шарфов

День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ

Международный день псориаза (World Psoriasis Day)

День памяти преподобного Лонгина Яренгского

29 октября – Праздник кошки (National Cat Day) — США

День интернета (National Internet Day) — США

День овсянки (National Oatmeal Day) — США

Праздник республики — Турция

29 октября – День Кира Великого — Иран

День коронации короля — Камбоджа

Праздник принятия Конституции — Сербия

День отшельника (National Hermit Day) — США

29 октября – День военного финансиста — Украина

Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия

29 октября – Лонгин Вратник (Лонгин Сотник)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://www.astromeridian.ru

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