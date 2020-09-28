29 сентября – день Ефимии

29 сентября в народе именовали — «птичья костка», «голошенье», Людмила Перехвальная, святая Ефимия. Всё потому, что эти сутки посвящали перелётным певчим птицам. Причём за ними не только наблюдали, но и старались поймать, чтобы оставить в доме на зимовку. Нежный щебет синичек, задорная трель щегла, воробьиное чириканье скрашивали крестьянской семье жизнь долгими зимними вечерами. Ранней весной пташек полагалось выпустить.

29 сентября было принято гадать на погоду. Ворожили, к слову, на птичьих косточках — после еды смотрели на кости птицы и судили:

если кости тонкие – зима будет теплой, а весна – ранней. Толстая кость под слоем жира предвещала холода и позднюю весну. Отсюда и пошло одно из народных названий дня: «птичья костка».

Церковь же 29 сентября почитает память святой Ефимии Всехвальной

Она, согласно Священному писанию, жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан, а потому, в Бога уверовала с самого детства. В то время достаточно часто организовывались массовые гонения на последователей христианской веры, а потому, эти события непосредственно повлияли и на жизнь Ефимии. Однажды правитель города велел всем жителям собраться на праздник, посвященный богу Марсу.

Однако в то же время свое служение совершала местная христианская община, за что все ее члены были арестованы. Всех христиан представили императору, который должен был совершить над ними суд. И только Ефимию правитель оставил в городе, поскольку попытался ее соблазнить. Однако девушка отвергла все ухаживания, в результате чего он подверг Ефимию различным истязаниям, но она осталась невредимой. Ефимию бросили к диким зверям, которые не тронули ее, и только медведица впоследствии ранила Ефимию, которая тут же умерла после того, как услышала голос с неба, призывавшей ее к себе. Одновременно в городе произошло землетрясение, которое разрушило все языческие храмы.

Приметы дня 29 сентября:

Галки в стаи собрались – к солнечной погоде.

Галки в стаи собрались – к солнечной погоде. Домашние животные ложатся спиной на север – к северному ветру, на юг – к южному, и т.д.

В дождливую погоду паук паутину плетет – дождь скоро закончится.

Рано утром мерцают звезды – к перемене погоды.

Листья желтеют, но не падают – к затяжной осени.

Гром прогремел – зима будет морозной, но малоснежной.

Скворцы не улетели в теплые края – зима наступит не скоро.

Девушка, которая родилась 29 сентября, будет обладать красивейшим певческим голосом.

Пойти в этот день в баню вчетвером – к ссоре.

Париться чужим веником – к болезни.

Целоваться 29 сентября в бане – к разлуке.

Сморкаться на пол бани – к потере обоняния.

Гадания 29 сентября считаются одними из самых верных.

Новое дело сегодня начинать – к потерям.

Сны, приснившиеся на 29 сентября, считаются вещими.

Тот, кто в этот день родился, вырастет непостоянным и любвеобильным человеком.

Именины сегодня отмечают: Сергей, Людмила, Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий.

А ещё 29 сентября празднуют:

День кофе (National Coffee Day) — США

29 сентября – День труда — Казахстан

День счастливого гуся (Happy Goose Day) — США

День пожарной охраны — Иран

29 сентября – День отравленной ежевики (National Poisoned Blackberries Day) — США

День донора крови — Кыргызстан

День изобретателя — Аргентина

29 сентября – День матери Золотой звезды (Gold Star Mother`s Day) — США

День победы в битве за Бокерон — Парагвай

Праздник девяти ночей (Navaratri) — Индия

Именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея, Михаила

Евфимия Прехвальная (Птичья костка)

День осеннего одиночества

Всемирный день сердца (World Heart Day)

День машиностроителя

Всероссийский день ходьбы

День отоларинголога

День тигра на Дальнем Востоке

Рош ха-Шана — Еврейский Новый год (Rosh Hashanah)

Всемирный день рек (World Rivers Day)

Международный день глухих (International Deaf Day)

День памяти святителя Московского Киприана, всея России чудотворца

День рождения рок-группы «Чайф»

Католический день памяти святого Михаила (Feast of Saints Michael)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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