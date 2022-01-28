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29 января - Петров день или Пётр-полукорм. Погода, говорят, "ломается"
фото: pxhere.com

29 января — Петров день или Пётр-полукорм. Погода, говорят, «ломается»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 28.01.2022

29 января — день поклонения цепям (веригам) Апостола Петра. Христиане вспоминают библейское событие: в период гонений на христиан апостола Петра арестовали и по приказу царя Ирода Агриппы посадили в темницу, заковав в железные цепи. Ночью к апостолу явился ангел, чудесным образом снял вериги и вывел Петра из заточения. Позже эти цепи нашли первые христиане и стали хранить их, как священную реликвию и свидетельство Чуда.

По народным же поверьям, сегодня — Пётр-полукорм. На Руси считали, что этот день делил зиму на две части: первая её половина уже завершилась, а вместе с ней ушла и половина всех съестных заготовок да запасов. И вот тут-то начинались сомнения — хватит ли оставшихся припасов до весны, не испортятся ли они, и насколько затянутся холода? Именно поэтому 29 января к погодным приметам относились особенно трепетно. А они таковы:

  • Метет метель — лето будет дождливым.
  • Северный ветер на День Петра – жди похолодания и морозов.
  • День морозный — лето будет жарким и засушливым.
  • Говорят, что на Петра лед ломается. Но 29 января, как правило, отличается сильными морозами. По этому поводу говорили: «В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет».
  • На Петра идет снег — на лугах будет много травы. Кроме того, можно ожидать удачной рыбалки в тёплое время года.
  • Началась вьюга – будет холодное и дождливое лето, а рыба ловиться не станет.
  • Если на закате 29 января солнце окрашено в красный цвет – на следующий день стоит ожидать морозной, но солнечной погоды.
  • Яркий месяц с крутыми рогами 29 января предвещает легкий и приятный морозец.
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Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Павел, Наум, Максим, Варсонофий, Неонила, Петр, Неон. Есть знакомые с такими именами? Не забудьте поздравить!


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