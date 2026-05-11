295 жителей Севастополя стали донорами крови за неделю

За прошедшую неделю Центр крови посетили 295 доноров, 18 из них сделали это впервые.

Потребность в компонентах крови не исчезает никогда. Специалисты напоминают, что каждый здоровый человек старше 18 лет может присоединиться к благородному движению и стать одним из тех, кто дарит жизнь. Достаточно обратиться в Севастопольский центр крови по адресу: улица Адмирала Октябрьского, 19/2. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, сегодня в Севастополе насчитывается уже более двух тысяч почетных доноров, а в регулярной сдаче крови участвуют свыше двадцати тысяч севастопольцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя