3,5 тысячи участников, 170 кубометров мусора — субботник в Ялтинском регионе

В Ялтинском регионе в минувшие выходные состоялся второй в этом году субботник, в котором приняли участие около 3,5 тысяч ялтинцев, в общей сложности было вывезено более 170 кубометров мусора. Уже традиционно к санитарной очистке города и поселков присоединились сотрудники администрации Ялта и муниципальных предприятий. Как отмечалось ранее, город условно поделен по границам избирательных округов и за каждым закреплены ответственные.

Субботники, помимо санитарной уборки территории, несут в себе очень важную функцию — объединения людей. На мероприятия выходят целыми семьями, тем самым приобщая детей к труду с малых лет. И к тому же это прекрасный повод пообщаться друг с другом, так как в напряженные рабочие будни не всегда можно выделить на это время, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта начальника Департамента муниципального контроля Валентиуа Целентис. — Сложнее всего в Ялте привлечь к участию в субботниках юридические лица для уборки прилегающих территорий. И здесь, прежде всего, необходимо понимание руководителей предприятий и предпринимателей.

По словам чиновника, субботники стали для Ялты доброй традицией, которую массово поддерживают ялтинцы. Кроме того, администрация предлагает выдвинуть ялтинцам свои идеи организации санитарной уборки города.

Когда я приехала в Ялту, стала изучать информацию о раннее проведенных субботниках, и узнала об одной прекрасной, но забытой акции «РаZрушители пиратской расклейки». Ее цель — очистка объектов инфраструктуры города (фасадов домов, заборов, подпорных стен, роллетов, столбов) от всех видов печатной несанкционированной рекламы и объявлений. Идею возобновления мероприятия поддержала руководитель аппарата администрации города Ирина Романец и мы, совместными усилиями с Городским подростково-молодёжным центром, превратили эту акцию в настоящий праздник, в котором приняли участие сотни ялтинцев, — рассказала Валентина Целентис и добавила, что экологический конкурс длился неделю, а общий вес собранной «разрушителями» расклеенной рекламы составил свыше 50 килограммов.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта