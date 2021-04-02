3 апреля — Кирилл Катаник. Водяной и русалки просыпаются

3 апреля — день назван по имени святителя Кирилла, епископа города Катания на Сицилии, который жил на рубеже I–II веков.

В народе же дату несколько переиначили, вложив в эти 24 часа и другой смысл: так 3 апреля стало днём Кирилла Катаника, в который детвора прощалась с главной зимней забавой — катанием на санях. Их чистили, приводили в порядок, сушили и убирали до наступления следующих холодов. При этом говорили: «Хоть ревом вой, хоть криком кричи, а после Катаника санки не получи».

Церковь в этот день отмечает память святителя Кирилла (Вирилла)

Родился в Антиохии. Став учеником апостола Петра, он сопутствовал ему в миссионерских путешествиях вплоть до Рима, где был рукоположен им во епископа города Катании на Сицилии. Святитель Вирилл мудро управлял паствой, был благочестив и удостоился от Господа дара чудотворения. Многих ему удалось обратить к истинной вере пламенными проповедями и чудесами, в которых представал Христос — живой и действующий со властью, как во времена Его земного бытия. Так, один язычник, фанатичный и глухой ко всем доводам, обратился, увидев, как по молитве святого Вирилла горькая вода в источнике превратилась в чистейшую питьевую (в некоторых житиях говорится о том, что источник солёной воды стал пресным)

Святой Вирилл скончался в глубокой старости около 90 года и был погребён в Катании. От его мощей в течение столетий совершались чудеса и исцеления.

Что касается погодных примет 3 апреля, то…

Гроза 3 апреля – урожайный год будет.

Обильное сокодвижение в деревьях березы – лето ненастным будет.

Цветет мать-и-мачеха – скоро станет совсем тепло.

Комары появились 3 апреля – к потеплению.

Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.

Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.

Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.

И! В народе верили: 3 апреля нельзя смотреть на ночное небо. Если увидишь падающую звезду – к несчастью.

Именины отмечают: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

И сегодня же наши предки-славяне праздновали Водопол. Иногда это торжество ещё называли Переплутом, Днём Водяного или именинами Водяного, а иногда и Никитой Водополом. Но смысл был один — отмечали пробуждение русалок, Водяного и всей водной живности от зимней спячки. Считалось, что за долгую холодную зиму дедушка-Водяной проголодался и ослаб, поэтому рыболовы 3 апреля приходили на берега и угощали духа воды. Тем самым и приветствовали его пробуждение, и задабривали перед грядущим «водным» сезоном. Считалось, что в день Качальника к домам людей снова приближается лихорадка-изманка, которая могла проникнуть туда через грязную колодезную воду. Считалось, что от нее можно защититься с помощью золы и печных углей, поскольку именно они хранили в себе тепло и силу пламени. Иногда даже брали из печи уголь или золу, заворачивали в тряпицу и прикладывали к больному месту. Считали, что лихорадка жара испугается и сбежит из дома. Также 3 апреля использовали всевозможные заговоры. Существовал еще один неплохой способ борьбы с болезнями. Три дня больного парили в бане, трое суток он должен был говеть, следующие три дня ему требовалось ходить по улице, не покрывая голову. После этого знахарь приносил в избу миску, наполненную водой, добавлял в нее горячий уголь и золу. Все эти вещества больному нужно было лизнуть в то время, пока знахарь будет читать заговор. После этого больному необходимо было выпить заговоренной воды. А ещё 3 апреля празднуют… День отказа от скучной работы (Don`t Go to Work Unless it`s Fun Day) — США

3 апреля — День поиска радуги (National Find a Rainbow Day) — США

День дурака — Эстония

День шоколадного мусса (National Chocolate Mousse Day) — США

3 апреля — День твидовой ткани (National Tweed Day) — США

День бухгалтеров и аудиторов — Кыргызстан

День провозглашения Второй республики — Гвинея

3 апреля — День надежды (Day Of Hope) — США

День прогулки (National Walking Day) — США

Именины у Иакова, Кирилла, Фомы, Владимира

Кирилл Катаник

День рождения мобильного телефона

День Водяного

Всемирный день вечеринки (World Party Day)

День придумывания хороших примет

3 апреля — День рождения кофемолки

День рождения штрих-кода

День памяти преподобного Серафима Вырицкого По материалам https://www.astromeridian.ru . О праздниках больше — здесь .