3 августа – Онуфрий Молчальник, пророк Иезекииль

3 августа — по народным поверьям, самая пора начинать прощаться с летом. До сентября, конечно, еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах и убирали в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур.

3 августа Православная церковь почитает память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета – Иезекииля, который появился на свет в г. Сарир в 622 г. до н. э. Его отцом был священник. Когда Иезекиилю исполнилось 25 лет, его вместе с пленными увели в Вавилон. В плену пророк жил возле реки Ховар.

В возрасте 30 лет у святого было видение, в котором ему было открыто не только будущее еврейского народа, но и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в центре которого был огонь, а в нём – подобие колесницы, движимой духами, и четырех крылатых животных. Каждое существо имело своё лицо: человека, тельца, льва и орла. Перед их лицам располагались колеса, усеянные множеством глаз. Над колесницей был расположен кристальный свод, а над ним – подобие престола из сияющего сапфира. На престоле находилось «подобие Человека», вокруг которого была радуга.

Позже отцы церкви растолковали видение. «Подобие Человека» являлось прообразом воплощения Девы Марии и Сына Божьего, а четыре животных символизировали четырех евангелистов, колеса с очами – части света с народами, проживающими по всей земле.

Пророк имел дар чудотворения

После видения Иезекииль от страха упал на землю, но голос свыше велел ему встать и объявил, что Господь посылает его на проповедь к израильскому народу. После этого пророк возвестил пленных о предстоящих испытаниях и наказаниях за отступничество от Истинного Бога. Святой предсказывал наступление лучших времен, освобождение людей из вавилонского плена, восстание храма Иерусалимского.

С помощью молитвы он разделил воды реки, что позволило евреем перейти на другой берег, укрывшись от преследования халдеев. Во времена голода Иезекииль просил Господа увеличить количество пищи для голодающих.

По преданию, около 571 года до н.э. пророка казнили. Его привязали к диким коням, которые разорвали тело святого на части.

Ещё церковь 3 августа чтит память пресвятого Онуфрия Печерского, который, согласно сведениям исследователей, жил в XII веке и был известен как монах Киево-Печерской Лавры, обитавший в Ближних пещерах – сегодня именно там находятся его нетленные мощи. По какой причине Онуфрия причислили к лику святых? Информация об этом не сохранилась. Однако известно, что Онуфрий, как и многие монахи Киево-печерской Лавры, соблюдал молчаливый затвор. К слову, Онуфрий жил в одно время с Феодором Молчальником. Именно по этой причине крестьяне тоже старались говорить как можно меньше, и всю работу выполняли молча. Считалось, что без лишней необходимости не нужно произносить лишних слов.

3 августа: обычаи и традиции дня

На Онуфрия наши предки ладили закрома, подготавливали в амбарах места для зерна. Закрома проветривали, просушивали и вычищали, меняли в них гнилые доски, перестилали пол. В память Онуфрия Молчаливого старались работать молча.

Вообще с молчанием связано много важных обрядов, когда человеку нужно обратиться к духам – представителя иного мира. Молчали во время совершения приворотных обрядов, гадания, лечения. Делали это для того, чтобы духи не проникли в человека и не нанесли вреда. Молчали во время срезания бороды –последнего пучка колосьев на поле. Верили, что в нём обитают полевые духи, которые могут вселиться в человека. Запрещалась разговаривать во время грозы, чтобы бесы, преследуемые Господом, не проникли в человека через рот. Нарушение запрета на молчание каралось немотой и болезнями.

Приметы 3 августа



Целый день идут грозовые дожди – к граду.

Туман стелется по низинам – к теплу.

Паук паутину не плетет – к дождю.

Во время дождя в лесу ухают совы – скоро выглянет Солнце.

Светлячков хорошо видно – осень наступит еще не скоро.

Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды – к теплу.

Плотва на дно ушла – к сильной грозе.

Много росы – к неурожаю льна.

Мокрая дорога с утра – к теплу.

Собираться до обеда в поле или в лес – дурная примета. Считается, что это к болезни.

Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега.

Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.

Много желудей – к урожайному году.

На улице тепло, но сыро – в лесу будет много грибов.

Иней с утра на деревьях – следующий год будет урожайным.

Домашние гуси в небо рвутся – к ранней осени.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Евгений, Анна, Петр, Иван, Федор, Роман.

А ещё 3 августа празднуют…

• День арбуза (Watermelon Day)

• День поцелуев с зеркалом

• День памяти пророка Иезекииля

• День кучки орехов (National Grab Some Nuts Day) — США • День посадки деревьев — Нигер • День независимости — Нигер • День флага — Венесуэла • День молодёжи — Кирибати • День фермера — Замбия • День Сан-Сальвадора — Сальвадор • День детей — Тувалу • День торговли — Исландия • День поклонения змеям (Nag Panchami) — Индия, Непал • Гражданский праздник (Civic Day Holiday) — Канада • День вооружённых сил — Экваториальная Гвинея • День жертв колонизации — Гвинея-Бисау • День пикника на Северной территории (Northern Territory Picnic Day) — Австралия • День Британской Колумбии (British Columbia Day) — Канада • Именины у Ивана, Анны, Фёдора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра, Семёна • Онуфрий Молчаливый

По материалам — h ttps://vsyamagik.ru

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