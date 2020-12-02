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3 декабря – день Прокла. Нечистая сила пережидает зиму под землёй, но... может и выйти
фото: Willgard (pixabay.com)

3 декабря – день Прокла. Нечистая сила пережидает зиму под землёй, но… может и выйти

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 21:56 02.12.2020

3 декабря в народе говорили: «На Прокла нечисть проклинай». Считали, что это нужно было сделать именно 3 декабря для того, чтобы злые силы не навредили людям и не вышли из-под земли, где они пережидали морозные дни. Были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили.

Интересно, что они могли проходить, как в виде молитвы, так и в форме ругани. Также молились святому Проклу, осеняли себя крестным знамением, просили о том, чтобы нечисть никого не беспокоила. Все вентиляционные отверстия в избе люди часто преграждали палочками или лучинами, произнося специальный заговор. Кроме того, считали, что с 3 декабря устанавливается санный путь, а потому, часто святому Проклу молились и о благополучии и удаче в поездке.

3 декабря церковь чтит память святого Прокла, епископа Константинопольского

3 декабряЖил он примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами. Так, в период патриаршества Прокла приключилось разрушительное землетрясение, и местные жители вместе с Проклом вышли на улицу, чтобы политься. Во время молитвы маленький мальчик был поднять на небо, после чего вернулся целым и невредимым, рассказав, что слышал пение ангелов. Слова мальчика повторили люди – и землетрясения больше не происходило. После этого многие обратились в веру.

Приметы дня 3 декабря:

  • Если в этот день пошел снег – значит, 3 июня (Елена-леносевка) будет дождь.
  • Сегодняшняя погода прогнозировала июньскую.
  • Если снегирь запел, сорока лезет под стреху – жди вьюгу.
  • Если тетерева расселись на верхушках деревьев – погода ожидается ясной и солнечной.
  • Когда поленья потрескивают в печи – день будет морозным.
  • Если ранним утром или ночью зарядил сильный снег, но ветер слабый – днем станет солнечно и ясно.
  • Когда перистые облачка изогнулись длинной полосой – быть метели.

Именины сегодня отмечают: Исаакий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна, Фекла, Василий, Иларион.

А ещё 3 декабря празднуют:

  • День юриста
  • Праздник положительных ответов
  • День неизвестного солдата
  • День памяти богатыря Святогора
  • Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)
  • Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)
  • День атомного ледокольного флота России
  • Международный день борьбы с пестицидами
  • Международный день баскского языка
  • Щедрый Вторник (Giving Tuesday)
  • День яблочного пирога (Apple Pie Day) — США
  • Праздник врача — Куба
  • День адвоката — Индия
  • Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра
  • День Прокла

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

3 декабря – день Прокла. Нечистая сила пережидает зиму под землёй, но... может и выйти

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