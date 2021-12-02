3 декабря – день Прокла. Заговоры от нечистой силы

3 декабря – В народе говорили: «На Прокла нечисть проклинай». Считали, что это нужно было сделать именно 3 декабря для того, чтобы злые силы не навредили людям и не вышли из-под земли, где они пережидали морозные дни. Были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили. Интересно, что они могли проходить, как в виде молитвы, так и в форме ругани.
Также молились святому Проклу, осеняли себя крестным знамением, просили о том, чтобы нечисть никого не беспокоила. Все вентиляционные отверстия в избе люди часто преграждали палочками или лучинами, произнося специальный заговор. Кроме того, считали, что с 3 декабря устанавливается санный путь, а потому, часто святому Проклу молились и о благополучии и удаче в поездке.
3 декабря церковь чтит память святого Прокла, епископа Константинопольского
Жил он примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами. Так, в период патриаршества Прокла приключилось разрушительное землетрясение, и местные жители вместе с Проклом вышли на улицу, чтобы политься. Во время молитвы маленький мальчик был поднять на небо, после чего вернулся целым и невредимым, рассказав, что слышал пение ангелов. Слова мальчика повторили люди – и землетрясения больше не происходило. После этого многие обратились в веру.
Приметы дня 3 декабря :
- Если в этот день пошел снег – значит, 3 июня (Елена-леносевка) будет дождь.
- Сегодняшняя погода прогнозировала июньскую.
- Если снегирь запел, сорока лезет под стреху – жди вьюгу.
- Если тетерева расселись на верхушках деревьев – погода ожидается ясной и солнечной.
- Когда поленья потрескивают в печи – день будет морозным.
- Если ранним утром или ночью зарядил сильный снег, но ветер слабый – днем станет солнечно и ясно.
- Когда перистые облачка изогнулись длинной полосой – быть метели.
А ещё 3 декабря празднуют
- День юриста
- Праздник положительных ответов
- День неизвестного солдата
- День памяти богатыря Святогора
- Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)
- Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)
- День атомного ледокольного флота России
- Международный день борьбы с пестицидами
- Международный день баскского языка
- Щедрый Вторник (Giving Tuesday)
- День яблочного пирога (Apple Pie Day) — США
- Праздник врача — Куба
- День адвоката — Индия
- Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра
- День Прокла
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