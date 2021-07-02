3 июля – день Мефодия-перепелятника. Паутинный день

3 июля в народе называли Погодоуказатель и Паутинный день. Начинался период лёгкой охоты. В народе считали, что нынче нужно подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы возвращаться домой с добычей. Эхо и перепела предсказывали погоду лишь на следующий день. А пауки, в отличие от них, на несколько дней вперед. Чувствуют они ветра да дожди затяжные: сматывают сотканную паутину, новую не плетут и в щели забиваются. А коль солнечные деньки впереди – рьяно выплетают свои сети.

Церковь же 3 июля чтит память святого Мефодия, епископа Патарского

Он жил в III-IV вв. на территории Малой Азии и был известен своим иноческим смирением. Занимался обучением своей паствы Закону Божию, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию Священного Писания. Также имелись сочинения с догматами против ереси, различные поучения. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.

Традиции на праздник Мефодий Перепелятник

Главная традиция в этот день — Перепелиная охота.

Каждый из охотников на Мефодия 3 июля старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.

Перепелов не только стреляли, но и слушали: если кричат – быть дождю, а поют – к солнечному дню. А еще примета была: «Если над озимью носится тенетник и мошка, будет улов на перепелов хорошим» (тенетник — паутина).

Кроме перепелов, погоду на предстоящий день эхо предсказывало. В старину его звали отголоском, поголосьем, отгулом, озыком, позыком, даже раем и считали голосом нечистой силы: в доме – домового, в бане – банника, в овине овинника, в лесу – лешего, а у воды – водяного. Закликали эхо ребята малые: «Гнилая колода, гнилая колода, будет ли завтра погода? Коли будет – отгукнись, а не будет – заикнись!» Невнятный, гулкий отзвук предвещал дождь, а звучный сулил солнечную погоду.

А что же погода? Приметы на 3 июля



На Мефодия дождь? Будет идти еще сорок дней.

Если пауки не плетут паутину и даже уничтожают старую — впереди затяжное ненастье с сильными ветрами.

Когда пауки старательно плетут паутину — теплая и солнечная погода простоит еще несколько дней.

Если муравьи прячутся в муравейник — жди сильного ветра. Собираются в небольшие кучки? К дождю и грозе.

Если лебеди кричат вечером — к ненастью.

Жаба выползла на траву, лягушки по суше прыгать начинают, лебеди вечером раскричались – во всех этих случаях ожидай дождя.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Афанасий, Инна, Римма, Наум, Глеб, Андрей, Иван, Николай.

А ещё 3 июля празднуют…

День тайной дружбы

День ГИБДД (День ГАИ)

День славления князя Святослава Игоревича

День Республики Хакасия

День образования Республики Алтай

День единения народов Карачаево-Черкесии

День независимости (День Республики) — Беларусь

Праздник огней — Куба

День комплиментов отражению (National Compliment Your Mirror Day) — США

День шоколадных вафель (National Chocolate Wafer Day) — США

День рыбака — Маршалловы Острова

День зенитных ракетных войск Воздушных Сил — Украина

День женщин — Мьянма

День поедания бобов (National Eat Your Beans Day) — США

День отмены рабства — Виргинские острова

День вдали от солнца (National Stay Out of the Sun Day) — США

Именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Риммы, Инны, Пинны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия, Ивана

Мефодий Перепелятник

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