3 июня – день Елены-Леносейки. Царя Константина и Елены

3 июня называют Льносейка, Олена-льняница, Олена — ранние росы, Олена — поздние овсы, Олены — длинные льны, долгие льны, Константин-огуречник…
В этот день сеяли лён, ярицу, гречу, ячмень и позднюю пшеницу, а также сажали огурцы. Говорили: «Алене — льны, Константину — огурцы». Была и традиция, связанная с 3 июня: хозяйка, взяв старый и заранее припасенный лапоть, выходила на улицу и ногой волокла лапоть на огород, а там, бросив его на грядку с огурцами, произносила: «Как густо лапоть сей плелся, так же чтоб густо огурцы мои заплелись!»
Поговаривали: «Посеешь лен на Олену — будут длинные льны» — посев льна в этот день обещал быть удачным. «Ярицу, лен, гречу, ячмень и позднюю пшеницу сей с Оленина дня» — считалось, что стоит высаживать в этот день гречиху, ярицу и другие культуры. Это было благоприятное время для работ в поле и огороде. Сев хлебов, напротив, заканчивали и начинали высаживать огурцы. Интересно, что посадку огурцов принято было производить тайно, не посвящая в это своих любопытных соседей и даже членов семьи, не принимающих участие в процессе. Делалось это в качестве защиты от сглаза, и если в результате огурцы вырастали желтыми и пожухлыми, говорили, что их кто-то сглазил.
Первый огурец принято было закапывать в землю, принося в жертву богам, чтобы те помогли получить богатый урожай. Постепенно это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины, маргариток. Зацветали другие цветы. Появлялись к 3 июня и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовики.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит память святого царя Константина Великого и его мать Елену
Славны они тем, что немало сделали для становления православного христианства.
Равноапостольная царица Константинопольская Елена — мать царя Константина. Первой заслугой царицы Елены было то, что она расположила своего сына Константина к христианской вере. Через это постепенно весь римский мир стал христианским. Вторая заслуга царицы Елены — воздвижение Креста Господня и строительство ныне именитых и знаковых храмов на Святой Земле. Ее стараниями построены на Голгофе храм Воскресения (и Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь сходит Благодатный огонь. На Елеонской горе (где Господь вознесся на Небо); в Вифлееме (где Господь родился по плоти) и в Хевроне у Мамврийского дуба (где Бог явился Аврааму).
Святая Елена покровительница церковного клира, храмоздателей, благотворителей и миссионеров. Ей молятся о даровании и укреплении веры в детях и сродниках, о даровании родительской ревности воспитания детей в вере, о вразумлении иноверцев и сектантов. Ее молитвенно поминают вместе с равноапостольным сыном Константином.
Поэтому на Руси 3 июня вспоминают и детей царской семьи — Михаила и Федора, которые были чудотворцами Великого Мурома. В этот день также отмечается еще один праздник — Владимирской иконы Божьей матери, учрежденный в 1521 году.
Погодные приметы 3 июня
- Если на Олену дожди и ненастье, то и осень будет ненастной.
- Если 3 июня — дождь с градом, то 3 декабря на Прокла — снег с крупой.
- Луна в кругу в этот день — к пасмурной погоде.
- Кукушка кукует — к хорошей погоде.
А ещё 3 июня празднуют…
- Праздник прогульщика
- Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)
- Праздник Владимирской иконы Божией Матери
- День рождения парашюта
- 3 июня – День вспоминания о снеге
- День памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены
- Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day)
- Великорецкий крестный ход
- День яйца (National Egg Day) — США
- День шоколадно-миндального печенья (National Chocolate Macaroon Day) — США
- Июньский выходной (June Bank Holiday) — Ирландия
- День повторений (National Repeat Day) — США
- 3 июня – День мучеников — Уганда
- День рождения королевы — Новая Зеландия
- День рождения королевы Сутхиды — Таиланд
- 3 июня – День Мабо (Mabo Day) — Австралия
- День движения за запрет опиума — Тайвань
- День объявления независимости — Черногория
- 3 июня – День Западной Австралии (Western Australia Day)
- День гор Чимборасо (Chimborazo Day) — США
- День вооружённых сил — Намибия
- 3 июня – День Карибского сообщества (CARICOM Day) — Гайана
- День героев — Замбия
- Именины у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Кассиана, Михаила, Ярослава
- Олёна — Длинные льны
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