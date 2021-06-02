3 июня – день Елены-Леносейки. Царя Константина и Елены

3 июня называют Льносейка, Олена-льняница, Олена — ранние росы, Олена — поздние овсы, Олены — длинные льны, долгие льны, Константин-огуречник…

В этот день сеяли лён, ярицу, гречу, ячмень и позднюю пшеницу, а также сажали огурцы. Говорили: «Алене — льны, Константину — огурцы». Была и традиция, связанная с 3 июня: хозяйка, взяв старый и заранее припасенный лапоть, выходила на улицу и ногой волокла лапоть на огород, а там, бросив его на грядку с огурцами, произносила: «Как густо лапоть сей плелся, так же чтоб густо огурцы мои заплелись!»

Поговаривали: «Посеешь лен на Олену — будут длинные льны» — посев льна в этот день обещал быть удачным. «Ярицу, лен, гречу, ячмень и позднюю пшеницу сей с Оленина дня» — считалось, что стоит высаживать в этот день гречиху, ярицу и другие культуры. Это было благоприятное время для работ в поле и огороде. Сев хлебов, напротив, заканчивали и начинали высаживать огурцы. Интересно, что посадку огурцов принято было производить тайно, не посвящая в это своих любопытных соседей и даже членов семьи, не принимающих участие в процессе. Делалось это в качестве защиты от сглаза, и если в результате огурцы вырастали желтыми и пожухлыми, говорили, что их кто-то сглазил.

Первый огурец принято было закапывать в землю, принося в жертву богам, чтобы те помогли получить богатый урожай. Постепенно это время отцветали сады, но еще наблюдалось цветение рябины, шиповника, малины, маргариток. Зацветали другие цветы. Появлялись к 3 июня и первые грибы: белые, подберезовики, красноголовики.

Начинался сев гречихи, можно было последний раз в этом году сеять просо.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь же нынче чтит память святого царя Константина Великого и его мать Елену

Погодные приметы 3 июня

А ещё 3 июня празднуют… Церковь же нынче чтит память святого царя Константина Великого и его мать Елену Славны они тем, что немало сделали для становления православного христианства. Равноапостольная царица Константинопольская Елена — мать царя Константина. Первой заслугой царицы Елены было то, что она расположила своего сына Константина к христианской вере. Через это постепенно весь римский мир стал христианским. Вторая заслуга царицы Елены — воздвижение Креста Господня и строительство ныне именитых и знаковых храмов на Святой Земле. Ее стараниями построены на Голгофе храм Воскресения (и Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь сходит Благодатный огонь. На Елеонской горе (где Господь вознесся на Небо); в Вифлееме (где Господь родился по плоти) и в Хевроне у Мамврийского дуба (где Бог явился Аврааму). Святая Елена покровительница церковного клира, храмоздателей, благотворителей и миссионеров. Ей молятся о даровании и укреплении веры в детях и сродниках, о даровании родительской ревности воспитания детей в вере, о вразумлении иноверцев и сектантов. Ее молитвенно поминают вместе с равноапостольным сыном Константином. Поэтому на Руси 3 июня вспоминают и детей царской семьи — Михаила и Федора, которые были чудотворцами Великого Мурома. В этот день также отмечается еще один праздник — Владимирской иконы Божьей матери, учрежденный в 1521 году. Погодные приметы 3 июня

Если на Олену дожди и ненастье, то и осень будет ненастной.

Если 3 июня — дождь с градом, то 3 декабря на Прокла — снег с крупой.

Луна в кругу в этот день — к пасмурной погоде.

Кукушка кукует — к хорошей погоде. Именины сегодня отмечают: Михаил, Ярослав, Елена, Федор, Кирилл, Константин. А ещё 3 июня празднуют… Праздник прогульщика

Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

День рождения парашюта

3 июня – День вспоминания о снеге

День памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day)

Великорецкий крестный ход

День яйца (National Egg Day) — США

День шоколадно-миндального печенья (National Chocolate Macaroon Day) — США

Июньский выходной (June Bank Holiday) — Ирландия

День повторений (National Repeat Day) — США

3 июня – День мучеников — Уганда

День рождения королевы — Новая Зеландия

День рождения королевы Сутхиды — Таиланд

3 июня – День Мабо (Mabo Day) — Австралия

День движения за запрет опиума — Тайвань

День объявления независимости — Черногория

3 июня – День Западной Австралии (Western Australia Day)

День гор Чимборасо (Chimborazo Day) — США

День вооружённых сил — Намибия

3 июня – День Карибского сообщества (CARICOM Day) — Гайана

День героев — Замбия

Именины у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Кассиана, Михаила, Ярослава

Олёна — Длинные льны О праздниках больше — здесь .