3 января — день памяти Святителя Петра. Полукорм. Сварите кисель

3 января — в народе назвали также Полукормом, так как к этому время заканчивалась половина корма, припасенного скоту на зиму. А еще считали, хватит ли сена-соломы до весны. В овинах да хлевах проветривали, ворошили зерно, гоняли мышей, называя сие занятие «сусеки кормить и торкать зерно». Гадали, прислонив ухо к зерну: коли почудится гудение, жди беспокойного лета, называлось это — «наслушать».

Девушки в этот день не покидали домов. Без устали, с самого утречка подметая полы, так, чтобы ни зернышка не пропустить, ведь, коли намести много – будет много и счастья. Наметенное зерно перемалывали на муку и варили кисель да пекли постный блин. Их нужно было съесть самой, не делиться ни с кем. А кроме того – весь обряд, от подметания зерна до последней крошки блина, девушка должна была молчать. Ожидая счастье, можно было под трапезу еще и желание загадать.

Приготовить такой кисель можно и сегодня. Для этого в молоке холодном разводят пшеничную муку, после чего добавляют кипящее молоко и, заправив сахаром да солью, варят, пока кисель не станет похож на кашу. Примечали в этот день и погоду, ожидая метель после алого солнца на утренней заре, и веря в то, что Прокопьев день отражает ясным зеркальцем погоду сентября. Именинники в этот день: Михаил, Никита, Пётр

Церковь чтит память Святителя Петра, митрополита московского Православный праздник 3 января День памяти Святителя Петра, Митрополита Московского и всея России, чудотворца. 3 января православная церковь чтит память Святителя Петра, Митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, который один из первых русских митрополитов жил не во Владимире или в Киеве, а в Москве. Еще при жизни святителя Петра ставили современники в один ряд с известными святителями Иоанном Златоустом, Григорием Богословом и Василием Великим. После смерти митрополита Московского Петра, о нем часто упоминали русские летописи. В старину ни одно государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба Святителю Петру. Там же нарекались и избирались русские Первосвятители. Также этот день посвящен памяти о святом великомученике Прокопии Кесарийском. Христофор, его отец, был христианином, но мать Феодосия была язычницей, она же и учинила донос на своего сына императору — за то, что тот возглавил борьбу против языческой веры. Лишь стойкость Прокопия во время пыток заставила ее раскаяться и принять христианство, вместе со многими людьми, неравнодушными к судьбе мученика. А ещё 3 января празднуют: Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) — США

День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) — США

Фестиваль Тамасесери — Япония

3 января — День памяти борцов Освободительной войны — Эстония

День революции 1966 года — Буркина-Фасо

День министерства по делам религии — Индонезия

Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета

Прокопьев день

День памяти княгини Ольги

3 января — День бенгальских искр и гирляндных огней

День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)

День памяти святителя Петра, митрополита Московского По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://text-master.ru О праздниках больше — здесь .