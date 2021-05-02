Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 3 мая — день преподобного Федора. Окликание предков

crimeapress_news

реклама в крыму
3 мая — день преподобного Федора. Окликание предков
иллюстрация: cocoparisienne (pixabay.com)

3 мая — день преподобного Федора. Окликание предков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:54 02.05.2021

3 мая считали в народе, небеса открывают на некоторое время свои врата, чтобы умершие могли повидаться со своими родными, за которыми они безумно скучают.

Именно из-за этих рассказов заведено в этот день ходить на могилы к близким, чтобы поговорить и поплакать. Также 3 мая зачастую окликают умерших родных. Считается, чтобы не расстраивать близких, нельзя затевать даже самые мелочные ссоры, нужно показать покойным, что в семье присутствует лишь мир и гармония, чтобы их души были спокойными. Никто не веселился в этот день, не устраивал гулянок, ведь тех, кто с халатностью относится к поминанию умерших, в скором времени ожидает черная полоса, из которой будет очень трудно выбраться.

Многие в день Окликания предков проводили ритуалы, веря, что сегодня можно помочь вылечиться больным самыми разнообразными недугами, а также уберечь себя и свою семью от невзгод. Учитывая то, что 3 мая по церковным поверьям отмечается день преподобного Федора, среди крестьян принято на окраине деревни выставлять стол с хлебом и солью. Также на столе зажигали церковные свечи. Верили, если за этим столом помолиться об урожайном годе – молитвы обязательно будут услышаны свыше.

Замечено, что в эту дату начинается нерест, поэтому рыбалка строго запрещена, так как признается большим грехом, ведь нельзя тревожить рыбу в этот период.

Народные приметы 3 мая…

  • День Феодора, Федор Неводник Власяничник
  • Молния блеснула после дождя без грома — к ясной погоде
  • Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди
  • Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на плодовые деревья
  • Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой земли — к скорому ненастью
  • Появились первоцвета желтые цветочки — к скорому теплу
  • Пласт пересохший — урожая не будет
  • Много еловых шишек — хлеб уродится хорошо, об урожае ржи узнают по сосне
  • Что вперед начнет расти: трава или рожь — то урожай богатый и принесет
  • Никаких важных дел обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб
  • В старину 3 мая носило определенный смысл для рыбаков, поскольку в этот день категорически воспрещалось забрасывать сети и ловить рыбу, которая в данное время метала икру
Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасии, Гавриила.

Церковь в этот день отмечает память преподобного Федора Трихины

Преподобный Феодор Трихина, т. е. власяничник, был сыном богатых родителей и происходил из города Константинополя. В юности, оставивши для Бога родителей и богатство, и славу, он удалился из отечества в пустынную обитель во Фракии и принял монашество.

Здесь он проводил столь строгий образ жизни, что весьма истощил плоть свою, так что по лицу сделался похожим на мертвеца. В течение целых ночей он стоял на молитве и, несмотря на холод и мороз, никогда не покрывал своей головы и носил только одну колючую волосяную одежду, за что и был прозван, как сказано, власяничником или трихиною. Затем его же именем стал называться и тот монастырь, в котором святой проводил свою суровую жизнь.

За свои подвиги святой Феодор получил от Бога власть над бесами, и, сотворив много чудес, с миром отошел к Господу. Он совершал чудеса не только при своей жизни, но и после своего преставления, ибо от его святых мощей истекало благовонное целебное миро, которым во славу Христа Бога нашего излечивались многие болезни и изгонялись нечистые духи.

Также 3 мая празднуют…

  • День кондитера
  • Международный день Солнца (Sun Day)
  • День положительности в уме
  • 3 мая — День солнечных пятнашек
  • День рождения «спама»
  • Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day)
  • Окликание предков
  • День памяти преподобного Феодора Трихины
  • Международный день тубы (International Tuba Day)
  • День тюркизма
  • 3 мая — День возрождения карачаевского народа
  • День кексов с малиной (National Raspberry Popover Day) — США
  • День паранормальных явлений (National Paranormal Day) — США
  • Фестиваль попугая (Festival of the Parrot) — Франция
  • День медитации в саду (National Garden Meditation Day) — США
  • 3 мая — День Конституции — Япония
  • День шоколадного заварного крема (National Chocolate Custard Day) — США
  • Фестиваль ракет — Таиланд
  • Праздник Третьего мая (День Конституции) — Польша
  • 3 мая — Праздник майских крестов — Испания
  • День космоса (National Space Day) — США
  • Федор Неводник

О праздниках больше — здесь.

3 мая — день преподобного Федора. Окликание предков

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.