3 марта — Ярило с овсянкой. Как зима не злится, но весна уже пришла

В народе 3 марта прославляли красивую птичку овсянку, появление которой знаменовало победу весны над зимой. Предки наше верили, что этой малой птахе сам Бог Солнца Ярило даровал право сообщать людям о скором потеплении.
В её «говоре» они слышали призыв «Покинь сани, покинь сани!». В честь птички-малышки даже готовили ритуальное блюдо: специальные пироги из овсяной муки — «овсянки». Пекли их и надеялись, что весна поторопится и наступит быстрее.
Если же говорить о погодных приметах, то их 3 марта немало. На Руси, видя, что у погоды нынче характер переменчивый, приговаривали: «Сверху течет — снизу морозит».
- Облака висят высоко — жди ухудшения погоды.
- Снег на полях лежит неровно – будет хороший урожай овощей и зерновых культур.
- Туман – лето будет ненастным.
- Показались бабочки-крапивницы — снег скоро растает и в этом году больше не выпадет.
- Много рек разлилось – будет трава на заливных лугах, а также можно ждать хорошего сенокоса.
- Много снега – будет много хлеба.
- Ручьи потекли – урожай будет богатым.
- Сосульки с крыш свисают – зима затянется надолго и лед на реках продержится.
- Алая заря – вскоре снег пойдет.
- Деревья почернели – к потеплению.
- Деревья трещат – будут морозы.
- Звезды сильно мерцают – к похолоданию.
- Мало звезд – жди снегопада.
- Почти не видно Луну на ночном небе – утром возможен снег.
- Яркая Луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.
- Кучевые облака – погода улучшится.
- В печке трещат дрова – к похолоданию.
Именины 3 марта отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!