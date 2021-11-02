3 ноября – день Иллариона. По дорогам разгуливают ведьмы

3 ноября – в народе говорили, что с этого дня стоит ждать по-настоящему зимних заморозков. Холода вот-вот станут стойкими, сильными и продолжительными. В большинстве регионов страны, к слову, в этот день обычно выпадала первая пороша – сухой снег, стелящийся по земле. Однако осенняя распутица не собиралась утихать. Поэтому в этот день старые люди не рекомендовали ехать куда-либо по проселочной дороге во избежание неприятностей.

К слову, побаивались в эти сутки дорог и по другой причине. Всё дело в том, что дороги и тропинки наши предки считали нечистым местом. Так, нельзя было строить дом рядом с дорогой – к несчастью, сажать сад или огород – к вечным неурожаям. На перекрестках нескольких дорог обычно хоронили тех, кого по церковным традициям нельзя было хоронить на кладбище. Это самоубийцы, неизвестные покойники, некрещенные младенцы. Естественно, что в связи с этим дороги в русском сознании были связаны с темными и неизвестными силами.

Церковь почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского

Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский – неподалеку от Чудского озера в XV веке. Илларион Великий сначала обучался наукам в Александрии, а потом вернулся на родину и решил удалиться к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы. Именно Иллариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедованием, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет, где и умер после того, как поклонился могиле Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, причем, предсказал свою смерть ранее.

Если же говорит об Илларионе Псковоезерском, то он был учеником преподобного Ефросина Псковского и известен как основатель Озерского Покровского монастыря на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Именно Илларион стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала достаточно известным религиозным центром. Причем, православие быстро распространялось среди местных жителей, даже несмотря на близость Ливонского ордена.

Приметы дня 3 ноября



Снег выпал и больше не растаял – к ранним подснежникам весной.

Если ночью выпал снег и прочно осел на ветвях деревьев – с земли он тоже не скоро сойдет.

Дым идет прямо вверх – к солнечной и ясной погоде.

День выдался ясным – скоро наступят холода.

Теплый воздух – к затяжной оттепели.

Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.

Молодой человек в этот день в дорогу соберется – к несчастью.

Если 3 ноября рассыпать зерно на перекрестке, можно задобрить души мертвых. Они прилетят в образе птиц, поклюют зерно и не причинят никакого вреда путнику.

Если пряди волос и ногти больного человека положить в этот день на перекресток – люди растопчут их, и болезнь уйдет.

Поднять что-то с дороги – к болезни.

Справить на дороге естественную потребность – к долгой и тяжелой болезни.

3 ноября на дороге можно запросто увидеть воочию ведьму, русалку, а то и самого черта.

Люди верили, что перекресток – место, принадлежащее демонам. Здесь нечистая сила обретает особую власть над человеком. На раздорожье можно увидеть чёрта, лешего, русалок и ведьм. Нечисть специально сбивала людей с пути, чтобы заманить в свои сети.

Именно на перекрестке принято проводить различные обряды, чтобы избавиться от болезни и передать её животному или другому человеку. Поэтому поднимать на распутье ничего нельзя, иначе не избежать беды.

Верили, что если на перепутье выбросить волосы или ногти больного, то люди растопчут его недуг и человек выздоровеет.

Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Павел, Сергей, Василий, Аза, Пелагея, Алексей, Иларион, Анатолий.

А ещё 3 ноября празднуют… День хранения тайны

3 ноября – Всемирный день косплея (World Cosplay Day)

Праздник культа

День памяти преподобного Илариона Великого

День ракетных войск и артиллерии — Украина

Праздник культуры — Япония

День домохозяйки и домохозяина (National Homemaker Day) — США

3 ноября – День сэндвича (National Sandwich Day) — США

Женский день — Восточный Тимор

День инженерных войск — Украина

Праздник победы — Мальдивы

3 ноября – День работника социальной сферы — Украина

День независимости — Панама

Праздник независимости — Микронезия

День независимости — Доминика

3 ноября – День флага — ОАЭ

Праздник работников гражданской авиации — Беларусь

3 ноября – День независимости Куэнки — Эквадор

Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Фёдора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея, Якова

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