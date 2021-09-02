3 сентября – день Фаддея и день святой Василисы. Уборка льна

Из льняных волокон пряли пряжу, которую затем скручивали в нити, ткали, и из полученного материала шили одежду для всей семьи. Семена льна шли на масло, их принимали и как лекарственное средство. Говорили: «Лен посеешь – золото пожнешь». А святую Василису — покровительницу этого дня — ласковой называли «льняницей».

3 сентября — Церковь чтит святого Фаддея

Один из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на один из праздников, Фаддейустышал, как проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан. Значительно позднее Фаддей встретил самого Иисуса и стал его учеником.

После казни Христа и его Божественного воскрешения Фаддей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Многих людей ему удалось обратить в веру в своем родном городе, и христианство в результате принял даже правящий князь Авграй, а также несколько языческих жрецов. Очень часто проповеди Фаддея сопровождались чудесами.