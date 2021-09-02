3 сентября – день Фаддея и день святой Василисы. Уборка льна

3 сентября в народе посвящали одному занятию — убирали лён. К этому растению наши предки относились с особым уважением. Польза от него была огромная!
3 сентября — Церковь чтит святого Фаддея
Один из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на один из праздников, Фаддейустышал, как проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан. Значительно позднее Фаддей встретил самого Иисуса и стал его учеником.
Например, сам Авграй излечился от проказы, когда встретился с апостолом. Он очень хотел наградить Фаддея, но тот отказался от всего и ушел проповедовать в другие города. Оказавшись в Вирите (сейчас известном, как Бейрут), Фаддей основал там церковь и после этого вскоре умер.
Приметы 3 сентября
- Если в этот день стоит хорошая погода, то в течение следующих 4-х недель будет тоже тепло и солнечно, без дождей.
- Много желудей уродилось? На Рождество будет много снега.
- Мыши делают гнезда на копнах – по приметам, осень будет дождливой и долгой.
- Люди, которые родились 3 сентября, могут быть хорошими целителями. В качестве оберега им стоит носить талисманы с карнеолом и халцедоном.
- Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – «бабье лето» будет долгим, а листопад и холода наступят поздно.
- Рябина бурно плодоносит – к дождю. Мало рябины – к сухой погоде.
- Паутины много – к теплу.
- Если человек, который в этот день собирается в путь, положит себе в карман сушеный стебель льна, в дороге ему будет сопутствовать удача.
- Те, кто в этот день проводят магические обряды, должны носить одежду изо льна.
- Если до 3 сентября не убрать все яблоки, на будущий год дерево не даст урожая.
- Если мальчика, родившегося на свет в этот день, нарекли Фадеем – он будет невероятно счастлив!
- Хорошо в этот день будут идти дела, связанные с поездками. Но начинать их лучше после обеда.
- Чужих советов слушать 3 сентября – плохая примета, они неверными окажутся.
А ещё 3 сентября празднуют…
- День сорвавшихся с резьбы
- Шуфутинов день
- День рождения бюстгальтера
- Сегодня День открытия новых дверей
- День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы
- День солидарности в борьбе с терроризмом
- Сегодня День открытия уникальности ДНК
- День сырных гренок (National Welsh Rarebit Day) — США
- День небоскрёбов (National Skyscraper Day) — США
- Сегодня День флага — Австралия
- День республики — Сан-Марино
- День Победы над милитаристской Японией — КНР
- Сегодня День освобождения — Монако
- День Токехега — Токелау
- Женевский патриотический пост — Швейцария
- Сегодня День гражданской авиации — Таджикистан
- День независимости — Катар
- День национальной армии — Молдова
- Сегодня День Леви Мванавасы — Замбия
- День вооружённых сил — Тайвань
- День движения за независимость — Тунис
- Сегодня День торгового флота (Merchant Navy Day) — Канада, Великобритания
- День борьбы с английской интервенцией — Иран
- Именины у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия, Марфы
- Василиса Льняница
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