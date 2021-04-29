30 апреля — Зосим Пчельник. Вальпургиева ночь

30 апреля — церковь нынче чтит святого Савватия и Зосима. В народе их считали покровителями пчёл. В этот день пчеломатку помещали в улей, чтобы рой не разлетелся. Говорили: «Пчелу я беру, сажаю в улей. Не я тебя сажаю, а сажают тебя рогоногий Месяц, белые звезды да красно Солнышко. Сажают тебя и укрощают». К слову, наши предки считали, что пчела никогда не ужалит доброго человека. Есть красивая легенда об этих удивительных насекомых:

30 апреля крестьяне улья выносили на пасеку.

Именины сегодня отмечают: Федор, Адриан, Александр, Иван.

Церковь чтит память Зосимы и Савватия

Зосима и Савватий – Соловецкие чудотворцы, с которыми восточные славяне связывают появление пчел и пчеловодства на Руси. В легендах рассказывается, что эти святые, вместе с архангелом Гавриилом, были посланы Господом в Египет, с целью принести оттуда «Божью работницу» ‒ пчелиную матку. Архангел Гавриил сотворил чудо, благодаря которому «вся пчелиная сила» последовала за святыми.

Когда обнаружилась пропажа, за Зосимом и Савватием организовали погоню, но догнав и обыскав чудотворцев, ничего у них не нашли, потому что Гавриил, предчувствую погоню, велел им в правую сторону от дороги бросить жезл, в котором была спрятана пчелиная матка. Освободившись от погони и забрав жезл, святые благополучно вернулись на Русь. Получив от Бога благословение и разъяснение, что нужно сделать с «пчелиной силой», они пустили пчел по всей территории Руси.

Согласно другой легенде, Зосима прогнал с родной земли некий царь, и святой пришел на Русь, спрятав в посох пчелиную матку. Но на Руси в этот время ещё не умели обращаться с пчелами, и многим людям это насекомое доставляло немало беспокойства. Поэтому Зосима стали ругать. Тогда он спрятал пчелиную матку в посох и перебрался на Соловки, где успешно начал заниматься пчеловодством. Святому приписывалась книга наставлений о пчелах и пасеке.

Вальпургиева ночь

А ещё с 30 апреля на 1 мая отмечается один из самых значимых языческих праздников — Вальпургиева ночь. Это торжество начала расцветающей весны.

Также праздник посвящен дню памяти Римско-католической церковью святой Вальпургии – Вальбурги Хайденхаймской. Она была рождена в 710 году в семье короля Западной Саксонии Ричарда. В возрасте одиннадцати лет девочка переселилась жить в монастырь. Однажды корабль, на котором находилась Вальпургия, попал в шторм. Девочка упала на колени и начала неистово молиться. В скором времени ветер стих и море успокоилось. После этого случая Вальпургию стали почитать как покровительницу моряков.

И! Говорят, что в Вальпургиеву ночь на Лысой горе собирается вся нечисть для осуществления своих разнообразных магических планов.

А ещё 30 апреля празднуют…

Вальпургиева ночь (Walpurgis Night)

День пожарной охраны России

Международный день джаза (International Jazz Day)

День веснушчатых созвездий

Международный день свечника

Праздник каменной стены

День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского

День честности (Honesty Day) — США

30 апреля — День пограничника — Украина

День кролика «Багз Банни» (National Bugs Bunny Day) — США

День ребёнка — Мексика

30 апреля — День учителя — Парагвай

День апельсина в Амстердаме — Нидерланды

30 апреля — День стильной причёски (Hairstyle Appreciation Day) — США

День короля — Швеция

30 апреля — День победы — Вьетнам

День овсяного печенья (National Oatmeal Cookie Day) — США

День мучеников — Пакистан

30 апреля — День армии — Грузия

Праздник урожая — Бонэйр

День социального работника — ПМР

День изюма (National Raisin Day) — США

30 апреля — День Персидского залива — Иран

День защиты прав потребителей — Таиланд

Именины у Александра, Ивана, Михаила, Фёдора

Зосима Пчельник