30 декабря – день пророка Даниила. Сны снятся вещие

30 декабря в народе также именовали — Данил и три отрока, Данил, Даниил, Данила-зимоуказчик, Данилов день, Данииловы сборы. Верили, что сны в эту ночь — вещие. А чтобы точнее разгадать сон, народ обращался за советом к святому Даниилу, славившемуся способностью разгадывать сновидения. Более того, на этот день сны можно было и «заказать»: для того, чтобы увидеть суженого, девушки на ночь клали под подушку три лавровых листика с написанными на них именами трех отроков.

К слову, наши предки никогда резко не будили и не переворачивали спящего человека, ведь его блуждающая душа могла не успеть, вовремя вернутся в тело или просто не узнать его. Верили, что случись такое, человек сразу заболевает падучей, лишится памяти или вовсе умрет.

А ещё, по народным поверьям, если человек смеялся во сне, это означало, что его ангелы веселят, если скрипит зубами – с дьяволом и чертями борется. Тот, кто во сне разговаривал, считалось, долго не проживет. Спящего же младенца никогда не целовали, верили, что он сильно занедюжит и умрет. Кормить грудью спящего малыша тоже было нельзя – будет плохо расти.

Церковь почитает память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария

Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Навуходоносор, царь Вавилона, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными. В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил отроков роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. Именно за это Господь подарил им мудрость. Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались сделать это, за что царь приказал их казнить. Однако юноши остались невредимыми, и после этого правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

И ещё одна традиция 30 декабря

Накануне нового года хозяйки печи топили так, чтобы на два дня тепла хватило. И обязательно парились в бане, смывая с себя грехи прошедшего года. При этом для моющихся существовали особые правила, согласно которым, например, нельзя было пить воду, приготовленную для мытья, громко разговаривать, стучать и мыться «на третьем пару». Он, говорят, для самого Банника предназначался и его многочисленных подельников — Обдерих, Навий и даже чертей с чертенятами.

А если кому-то хотелось их увидеть, нужно было прийти в баню глухой полночью, переступить одной ногой через порог, снять с шеи крест и положить его под пятку. При этом, если везло и в бане оказывался мирно спящий Банник, следовало сейчас же сдернуть с его головы шапку и стремглав мчаться в ближайшую церковь. Успевший добежать становился обладателем волшебной шапки-невидимки, а тех, кого Банник догонял, никто уже среди живых не видел. Банник в народе слыл коварным старикашкой, одетым лишь в отвалившиеся от веников липкие листья. Хотя даже он ценил доброе и уважительное к себе отношение. Стоило, например, уставшему путнику, поклонившись в пояс, произнести: «Хозяинушко-батюшко! Пусти спать-ночевать!», как оттаявший Банник и печь затапливал, и веничками пришедшего снабжал и даже охранял спящего от всякой нечисти.

А вот близкого родственника Банника — маленького, но очень злобного и жестокого банного духа Обдериху — ничем нельзя было ублажить. Всякое внезапное, а уж тем более ночное посещение бани, особенно с похвальбой, что черта бояться не стоит, он пресекал, окатывая вошедшего кипятком. Поэтому во все времена люди богобоязненные в эту пору бани не посещали, а для Банника, Обдерихи и их ночных гостей непременно шайку воды оставляли и маленький обмылочек. С соседями, даже такими беспокойными, принято было в мире жить.

Приметы дня на 30 декабря:

Какая погода на Даниила, таким и май будет.

Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

Если человек родился 30 декабря, то в качестве талисмана ему стоит носить бирюзу и яшму.

Метель началась – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

Именины сегодня отмечают: Денис, Александр, Петр, Иван, Никита, Николай, Даниил.

А ещё 30 декабря празднуют: День образования Союза Советских Социалистических Республик

Праздник заворачивания подарков

День памяти пророка Даниила и святых трёх отроков

Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту (Festival of Enormous Changes at the Last Minute)

День бекона (National Bacon Day) — США

День республики — Мадагаскар

Праздник пищевой соды (Bicarbonate of Soda Day) — США

День национального героя Хосе Рисаля — Филиппины

Праздник провозглашения словацкой независимой церковной провинции — Словакия

День семейного праздника «Опавшая хвоя» (Falling Needles Family Fest Day) — США

Именины у Дениса, Никиты, Сергея, Николая

Данилов день (Даниил Зимоуказчик) По материалам: https://pogoda-crimea.ru О праздниках больше — здесь .