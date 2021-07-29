30 июля – день Марины и Лазаря. Время молний и зарниц

30 июля — наши предки считали, что пришло время молний и зарниц, которые предвещали засуху и пожары. Поэтому, запрещалось смотреть на молнии или без особой надобности выходить из дома в этот день. На самом деле, голубые вспышки зарниц были предвестниками гроз, но в народе на эту тему бытовала красивая легенда:

Когда-то жила царевна Марина во владениях Морского царя, которая в один прекрасный день сбежала из отцовских покоев на землю. С тех пор отец гневается, когда вспоминает о непокорной дочери, и пронзает небо огненными стрелами.

Церковь сегодня почитает память Лазаря Галисийского

Христианский аскета и столпника, который появился на свет в г. Магнезии. В монастыре Святого Саввы он принял монашеский постриг. Десять лет образованный и боголюбивый юноша провел в стенах монастыря. Иерусалимским патриархом был рукоположён во пресвитера, после чего вернулся на Родину и поселился на горе Галисия.

Здесь он построил храм во имя Воскресения Христова и принял подвиг столпничества. В скором времени к подвижнику стали стекаться иноки. Так появился монастырь. Лазарь получил от Господа откровение о скорой кончине, о чём рассказал братии. По слёзной молитве монахов Всевышний продлил жизнь святого ещё на 15 лет. Скончался Лазарь в 1053 году, в возрасте 72-х лет. Его тело было похоронено в столпе, на котором он совершил монашеские подвиги.

Обычаи и приметы на день Марины и Лазаря

Приметы и поверья 30 июля напрямую связаны с православным праздником святой мученицы Марины Антиохийской. Она стала великомученицей из-за религиозных гонений тех, кто яростно преклонялся перед языческими богами, принося им жертвоприношения. Кроме того, издревле в этот день часто наблюдались грозы, которые могли ослепить человека. Марина, ставшая в последствии известной как Антиохийская, родилась и выросла в семье, где православная вера не принималась. Отец девушки, узнав о ее выборе, попытался вынудить ее публично покаяться и принести жертву языческому идолу. В итоге ее показательно казнили, отрубив голову.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь – с всполохами молний.

Сверкание зарниц связывали с легендой о прекрасной Марине. Она жила у владыки морского, но сбежала из отчих покоев на землю. А блистания, сполохи на небесах – это гнев отцовский, так он вспоминает о строптивой дочери.