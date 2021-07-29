30 июля – день Марины и Лазаря. Время молний и зарниц

30 июля — наши предки считали, что пришло время молний и зарниц, которые предвещали засуху и пожары. Поэтому, запрещалось смотреть на молнии или без особой надобности выходить из дома в этот день. На самом деле, голубые вспышки зарниц были предвестниками гроз, но в народе на эту тему бытовала красивая легенда:
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Церковь сегодня почитает память Лазаря Галисийского
Христианский аскета и столпника, который появился на свет в г. Магнезии. В монастыре Святого Саввы он принял монашеский постриг. Десять лет образованный и боголюбивый юноша провел в стенах монастыря. Иерусалимским патриархом был рукоположён во пресвитера, после чего вернулся на Родину и поселился на горе Галисия.
Здесь он построил храм во имя Воскресения Христова и принял подвиг столпничества. В скором времени к подвижнику стали стекаться иноки. Так появился монастырь. Лазарь получил от Господа откровение о скорой кончине, о чём рассказал братии. По слёзной молитве монахов Всевышний продлил жизнь святого ещё на 15 лет. Скончался Лазарь в 1053 году, в возрасте 72-х лет. Его тело было похоронено в столпе, на котором он совершил монашеские подвиги.
Обычаи и приметы на день Марины и Лазаря
Приметы и поверья 30 июля напрямую связаны с православным праздником святой мученицы Марины Антиохийской. Она стала великомученицей из-за религиозных гонений тех, кто яростно преклонялся перед языческими богами, принося им жертвоприношения. Кроме того, издревле в этот день часто наблюдались грозы, которые могли ослепить человека.
Марина, ставшая в последствии известной как Антиохийская, родилась и выросла в семье, где православная вера не принималась. Отец девушки, узнав о ее выборе, попытался вынудить ее публично покаяться и принести жертву языческому идолу. В итоге ее показательно казнили, отрубив голову.
На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц и молний. Славяне считали Марину сестрой Ильи Пророка. Она ассоциировалась с проливным дождем, а Лазарь – с всполохами молний.
Сверкание зарниц связывали с легендой о прекрасной Марине. Она жила у владыки морского, но сбежала из отчих покоев на землю. А блистания, сполохи на небесах – это гнев отцовский, так он вспоминает о строптивой дочери.
По погоде предсказывали, какой будет осень. Приметы этого дня: гроза случится – зимой жди метелей. Жаркий день сулит холодную зиму и мало снега. Не разрешалось смотреть на молнии, иначе можно накликать на свой дом пожары, а также ослепнуть.
Также 30 июля нельзя выходить в поле или во двор. Кладоискатели в день Марины и Лазаря 30 июля наравне с драгоценностями искали и «перуновы стрелы» – полые стеклянные трубки, образованные сильной молнией при ударе в песок.
30 июля — приметы таковы…
- Какая погода 30 июля – такой будет первая половина осени.
- Яркие зарницы на небе – к пожару.
- Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.
- Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться.
- Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.
- Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.
- Если на небе отблески грозовые, то может пожар случиться.
- День выдался жарким и сухим – зима будет холодной и малоснежной.
- Если предпоследний день июля выдался жарким, а к ночи похолодало, то следующий день будет ясным и солнечным.
- Сон с 29 на 30 июля исполнится через месяца. Особенно велика вероятность его осуществления для именинников дня. Сновидение, увиденное днём 30 июля, вещее, но сбудется не скоро.
Именины сегодня отмечают: Леонид, Маргарита, Марина, Вероника.
А ещё 30 июля празднуют…
• День памяти великомученицы Марины Антиохийской
• Марина Лазоревая
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