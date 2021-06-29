30 июня – день святого Мануила. Берегитесь нечистой силы!

30 июня — главной опасностью, считали в народе: в эти сутки сложно защититься от злых сил — человек нынче очень уязвим. На Мануила солнце застаивается, мороки-туманы являются, молочные реки текут. Говорили, что нечисть к избам подходит, пытается смаять человека, утащить. Манлжец, обманщик, маниха — тот, кто манит, зовет, так называют различных нечистых духов, которые могут проявляться в облике призрачного видения (в том числе и мертвеца) и манят, блазнятся, то есть морочат, обманывают.

Манящие существа невидимо расхаживают по дому, стучат и шумят, разбрасывают посуду, швыряются вещами, гасят свет, стонут, причитают, принимают неожиданные и устрашающие образы, они выживают из дома и губят людей. Чаще всего манами называли нечистых духов, обитающих в доме, надворных постройках и соотносимых с домовым, кикиморой, покойниками. Их-то сегодня и стоит бояться.

Кроме того, вечером 30 июня, верили наши предки, нельзя было ходить к озеру. Полагали, что у водоема сидела Маниха или Манья, которая красотой кувшинок приманивала красавиц ближе и утаскивала их на дно. Также верили, что Манья и ее дочь ходят ночью по дворам и заманивают людей в леса, чтобы отдать их лешему.

Принято было в этот день разводить костры на берегах озер и рек, чтобы отпугивать злых духов.

Церковь нынче чтит память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел Они происходили из семьи очень знатного язычника, но при этом их мать была приверженкой христианства и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того, чтобы вести переговоры. Однако как только посланники узнали о том, что им предстоит принять участие в языческом празднике, они отказались это сделать, чем вызвали гнев окружающих. Юлиан приказал братьям тотчас же отречься от Христа, но они не согласились на это. Никакие доводы страдальцев о том, что они посланы с государственным поручением, не действовали на Юлиана Отступника. Он отказался заключать мирный договор с Персией, а послов подверг страшным мучениям. Святых братьев подвесили на дереве, прибив гвоздями их ноги, руки и головы. Но страдальцы молились и славили Бога, словно не ощущая мучений. В итоге святым братьям, так и не предавшим Христа, отсекли головы. Юлиан Отступник приказал сжечь тела мучеников, но внезапное землетрясение поглотило их, а когда земля вернула их мощи, они дивно благоухали. Это чудо привело многих язычников ко Христу. А персидский царь, узнав о гибели своих послов, выступил против Юлиана Отступника и разгромил римлян. Сам же император-язычник бесславно погиб. Приметы дня 30 июня 30 июня опасались белых коров у ворот. Считалось, что это бесовская сила, которая хочет попасть в хлев со скотом. Если это произойдет, то, считалось, что там нечисть разойдется да все и перепортит. Если в этим днем крестьянин замечал что-то странное, то обязательно крестился и взывал к Божьей помощи, дабы отвести морок. Вечером обязательно из ружей стреляли, дабы отпугнуть все болезни и злонамеренных духов. Гроза 30 июня? К хорошему урожаю.

Если кувшинки не поднялись в этот день из воды к 9 часам утра – к похолоданию и ненастью.

Вечером на небе появилась радуга? Погода будет хорошей.

Багровый закат – скоро поднимается ветер и пойдет дождь. Именины сегодня отмечают: Дина, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея. А ещё 30 июня празднуют… День всех святых, в земле Российской просиявших

День экономиста

Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day)

День разбрасывания монеток

День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ

Международный день астероида (International Asteroid Day)

30 июня – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

День памяти священномученика Аверкия Северовостокова

День «Секунды координации» (Leap Second Day)

Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)

День молодёжи — Украина, Беларусь

30 июня – День влюблённых — Азербайджан

День Национальной организации женщин (National Organization for Women Day) — США

День экономиста — Беларусь

30 июня – День учителя — Доминикана

День коктейля «Май Тай» (National Mai Tai Day) — США

День юриста — Кыргызстан

30 июня – День отца — Гаити

День независимости — Конго

День прикида (National Outfit Of The Day) — США

30 июня – День филиппино-испанской дружбы

День революции — Судан

День армии — Гватемала

30 июня – День страдания имама Джафара — Иран

Годовщина протестов 30 июня — Египет

День молитвы — ЦАР

Именины у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины, Максима

Мануил Солнцестой О праздниках больше — здесь .