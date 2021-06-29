30 июня – день святого Мануила. Берегитесь нечистой силы!

30 июня — главной опасностью, считали в народе: в эти сутки сложно защититься от злых сил — человек нынче очень уязвим. На Мануила солнце застаивается, мороки-туманы являются, молочные реки текут. Говорили, что нечисть к избам подходит, пытается смаять человека, утащить. Манлжец, обманщик, маниха — тот, кто манит, зовет, так называют различных нечистых духов, которые могут проявляться в облике призрачного видения (в том числе и мертвеца) и манят, блазнятся, то есть морочат, обманывают.
Манящие существа невидимо расхаживают по дому, стучат и шумят, разбрасывают посуду, швыряются вещами, гасят свет, стонут, причитают, принимают неожиданные и устрашающие образы, они выживают из дома и губят людей. Чаще всего манами называли нечистых духов, обитающих в доме, надворных постройках и соотносимых с домовым, кикиморой, покойниками. Их-то сегодня и стоит бояться.
Кроме того, вечером 30 июня, верили наши предки, нельзя было ходить к озеру. Полагали, что у водоема сидела Маниха или Манья, которая красотой кувшинок приманивала красавиц ближе и утаскивала их на дно. Также верили, что Манья и ее дочь ходят ночью по дворам и заманивают людей в леса, чтобы отдать их лешему.
Церковь нынче чтит память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел
Они происходили из семьи очень знатного язычника, но при этом их мать была приверженкой христианства и воспитала сыновей по Закону Божию. В зрелом возрасте братьев позвали к императору Юлиану для того, чтобы вести переговоры. Однако как только посланники узнали о том, что им предстоит принять участие в языческом празднике, они отказались это сделать, чем вызвали гнев окружающих. Юлиан приказал братьям тотчас же отречься от Христа, но они не согласились на это.
Никакие доводы страдальцев о том, что они посланы с государственным поручением, не действовали на Юлиана Отступника. Он отказался заключать мирный договор с Персией, а послов подверг страшным мучениям. Святых братьев подвесили на дереве, прибив гвоздями их ноги, руки и головы. Но страдальцы молились и славили Бога, словно не ощущая мучений. В итоге святым братьям, так и не предавшим Христа, отсекли головы.
Юлиан Отступник приказал сжечь тела мучеников, но внезапное землетрясение поглотило их, а когда земля вернула их мощи, они дивно благоухали. Это чудо привело многих язычников ко Христу. А персидский царь, узнав о гибели своих послов, выступил против Юлиана Отступника и разгромил римлян. Сам же император-язычник бесславно погиб.
Приметы дня 30 июня
30 июня опасались белых коров у ворот. Считалось, что это бесовская сила, которая хочет попасть в хлев со скотом. Если это произойдет, то, считалось, что там нечисть разойдется да все и перепортит.
Вечером обязательно из ружей стреляли, дабы отпугнуть все болезни и злонамеренных духов.
- Гроза 30 июня? К хорошему урожаю.
- Если кувшинки не поднялись в этот день из воды к 9 часам утра – к похолоданию и ненастью.
- Вечером на небе появилась радуга? Погода будет хорошей.
- Багровый закат – скоро поднимается ветер и пойдет дождь.
А ещё 30 июня празднуют…
- День всех святых, в земле Российской просиявших
- День экономиста
- Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day)
- День разбрасывания монеток
- День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ
- Международный день астероида (International Asteroid Day)
- 30 июня – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ
- День памяти священномученика Аверкия Северовостокова
- День «Секунды координации» (Leap Second Day)
- Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism)
- День молодёжи — Украина, Беларусь
- 30 июня – День влюблённых — Азербайджан
- День Национальной организации женщин (National Organization for Women Day) — США
- День экономиста — Беларусь
- 30 июня – День учителя — Доминикана
- День коктейля «Май Тай» (National Mai Tai Day) — США
- День юриста — Кыргызстан
- 30 июня – День отца — Гаити
- День независимости — Конго
- День прикида (National Outfit Of The Day) — США
- 30 июня – День филиппино-испанской дружбы
- День революции — Судан
- День армии — Гватемала
- 30 июня – День страдания имама Джафара — Иран
- Годовщина протестов 30 июня — Египет
- День молитвы — ЦАР
- Именины у Исмаила, Иосифа, Пелагеи, Никиты, Кирилла, Дины, Максима
- Мануил Солнцестой
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