30 января — день Антона Предзимника. День Антонины

30 января, точнее будет сказать — это не только День Антона Предзимника, но и День Антонины. В народе сегодня отмечали, что вроде бы и зима уже хорошо за половину перевалила, но ещё февраль впереди, который может быть гораздо злее всего предыдущего периода. Потому первому «привету» весны — прибавлению светового дня — искренне радовались, но не расслаблялись и внимательно присматривались-прислушивались к приметам, свидетельствующим о погоде. Чтобы внезапно нагрянувшие морозы не застали врасплох — ведь «Антон хитер со всех сторон».

Память Антония Великого – основателя отшельнического монашества

Преподобный Антоний, величайший подвижник, основатель пустынножительства и отец монашества, получивший от Святой Церкви наименование Великий, родился в Египте, в селении Кома, близ Фиваидской пустыни, в 251 году. Родителями его были благочестивые христиане знатного происхождения. Антоний с юности был всегда серьезным, сосредоточенным. Он любил посещать церковные службы и слушал Священное Писание с таким глубоким вниманием, что запоминал слышанное на всю жизнь. С юности руководствовался он заповедями Господними.

Святому Антонию было около двадцати лет, когда он лишился родителей, и на его попечении осталась малолетняя сестра. Посещая церковные службы, юноша проникся благоговейным чувством к тем христианам, которые, как повествуется в Деяниях апостольских, продавали свои имения, а цену их полагали к ногам Апостолов.

Он продал имение, оставшееся ему после смерти родителей, раздал деньги нищим, оставил сестру на попечении благочестивых девственниц в монастыре, покинул родительский дом и, поселившись недалеко от своего селения в бедной хижине, начал подвижническую жизнь. Трудами рук своих он зарабатывал на пропитание и на милостыню бедным. Иногда святой юноша посещал и других подвижников, живших в окрестностях, и от каждого старался получить наставления и пользу.

К одному из подвижников он обратился за руководством в духовной жизни

В этот период жизни преподобный Антоний подвергся тяжким искушениям от диавола. Враг рода человеческого смущал молодого подвижника помыслами, сомнениями в избранном пути, тоской по сестре, пытался склонить Антония к плотскому греху, но преподобный хранил твердую веру, непрестанно творил молитву и усилил подвиги. Антоний молился, чтобы Господь указал ему путь спасения, и ему было явлено видение. Подвижник увидел человека, который попеременно то совершал молитву, то начинал трудиться – это был Ангел, которого Господь послал для вразумления Своего избранника. Тогда преподобный установил строгий порядок своей жизни. Он принимал пищу один раз в сутки, а иногда один раз в два-три дня; все ночи проводил в молитве, предаваясь краткому сну лишь на третью или четвертую ночь после непрерывного бдения.

Жизнь прославленного подвижника, преподобного Антония Великого, подробно описана отцом Церкви святителем Афанасием Александрийским. Это творение святителя Афанасия – первый памятник православной агиографии – считается одним из лучших его писаний; святитель Иоанн Златоуст говорит, что это житие нужно читать всем христианам.

85 лет своей жизни провел преподобный Антоний в пустынном уединении. Незадолго до своей смерти преподобный поведал братии, что вскоре он будет взят от них. Еще и еще раз поучал он их в чистоте хранить православную веру, избегать всякого общения с еретиками, не ослабевать в иноческих подвигах.

Приметы и поверья 30 января

На Антона теплая погода — на следующий день ударят сильные морозы.

Если весь день 30 января оттепель – жди ранней весны и хорошего улова рыбы. А вот осадков весной практически не будет.

Солнце 30 января показалось только в полдень — стоит ожидать ранней весны.

Идет снег – будет поздняя весна.

Громкий щебет синиц утром — жди похолодания.

Если Луна лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.

У месяца 30 января «рога» крутые – погода будет солнечной и морозной.

Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.

Ясный и безветренный день 30 января – жди похолодания.

Кстати, на Антона и Антонину пекли специальные круглые колобки из толокна. Принято было угощать ими детвору — чтобы быстрее лето наступило. Колобки-то в народе символизировали солнце! Испечёте? Теплые денёчки позовёте?

Именины сегодня отмечают: Антонина, Антон, Георгий, Иван, Виктор, Савелий, Павел, Феодосий.

А ещё 30 января — День Мороза и Снегурочки! Яркое языческое торжество, которое нашими предками в Древней Руси отмечалось очень широко. Правда, определённых традиций празднования у этого дня нет, так что проявите фантазию и придумайте свой сценарий столь замечательной даты! На радость и взрослым, и детям!

К слову, по мифам древних славян женой Мороза является Снежная Царица, приходящаяся дочерью Кощею и Маре, которые правят тёмным подземным царством. А Снегурка, соответственно, — дочка Мороза и Снежной царицы. И это объяснение полностью отрицает историю о том, что Снегурочка – это внучка Деда Мороза. А также перечёркивает утверждение, что эти сказочные персонажи придуманы относительно недавно. Вовсе нет — им сотни лет! Есть что отметить сегодня, не так ли?

А ещё 30 января празднуют:

День Деда Мороза и Снегурочки

Всемирный день принцессы Анастасии

Праздник красных стрелочек, показывающих на юг

День памяти святого Антония Великого

Школьный день ненасилия и мира (School Day of Non-violence and Peace)

Национальный день круассана (National Croissant Day) — США

Праздник образования и просвещения — Греция

День памяти борцов за независимость — Индия

Праздник работников таможенной службы — Азербайджан

День специалиста военно-социального управления ВС — Украина

Праздник саудади — Бразилия

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия, Антонины

Антон Перезимник