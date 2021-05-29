30 мая – день Евдокии-свистуньи. Высаживаем рассаду

30 мая – Также этот день называли Свистуха, Ондрон, Адриан. Святого Ондрона в народе почитали как стража небесных врат. Ему молились о дожде. Просили пролить на поля, принявшие в себя зерно, живительную воду и избавить от засухи.

Наблюдая за приметами 30 мая, прогнозировали лето: «Какова Евдокия – таковому и лету быть». Обычно в эти сутки вовсю свистели ветры.

На Евдокию Свистунью люди в старину не сидели сложа руки. Считалось, что святая покровительствует садово-огородным работам, поэтому крестьяне старались проделать как можно больше работы: высаживали рассаду, окучивали картофель, подготавливали почву для посева. Прежде чем заняться работой, крестьяне служили молебен святой Ефросинье и просили ее о заступничестве. Самое главное, что сейчас было важно для хорошего урожая — это дождь, поэтому люди молили Святую послать на землю обильные воды.

Помимо молитв, люди прибегали к чтению специальных заговоров и проведению защитных ритуалов. К примеру, молодым людям поручалось отправится в поле и, поклонившись на все стороны света, разбросать по земле ветки осины, заранее заготовленные, после чего нужно было прочесть кроткую молитву и отправляться восвояси. Такой обряд помогал вызвать дождь и защитить посев от дурного глаза, болезней и вредителей.

Святая Ефросинья или же Евдокия

Она получила прозвание Свистуньи за то, что в день ее памяти люди примечали особую ветреность. Ветерок крутился вихрем и свистел, словно в свисток. Хотя эта особенность природы не имеет никакого отношения к житию преподобной, все же это имя закрепилось и вошло в обиход.

Из истории известно, что княгиня Ефросинья жила в 14 веке в Суздале. Наиболее известна она стала, когда обвенчалась с великим князем Дмитрием Донским, прославившимся благодаря Куликовской битве. Будучи женщиной религиозной и милосердной, княгиня занималась благотворительностью и строительством храмов и церквей. Когда она стала вдовой, решила принять постриг и скоротать остаток века в стенах обители. После этого стали происходит чудесные вещи: люди исцелялись от болезней, прикасаясь к княгине или слушая ее речи. Сегодня останки Ефросиньи покоятся в стенах Архангельского собора, где верующие могут прикоснутся к ним обрести исцеление и благодать.

Погодные приметы на 30 мая

Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет.

Северный ветер 30 мая — к холодному лету.

Холодный день – летом будет град.

Свиньи роют болота – к дождливому лету.

Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – скоро начнется гроза.

Именины сегодня отмечают: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.

Также 30 мая празднуют…

День окрошки

Международный день феминизма

День памяти Жанны д’Арк

День жёлтых от одуванчиков носов

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

День памяти преподобной Евфросинии Московской

Католическое Вознесение Господне

День cвятого Фердинанда Кастильского

30 мая – День «Возьми дочку на работу» — ЮАР

День отца (Vatertag) — Германия

День поливания цветов (National Water a Flower Day) — США

30 мая – День Канарских островов

День картофеля — Перу

День матери — Никарагуа

30 мая – День мятного джулепа (National Mint Julep Day) — США

День посадки деревьев — Гондурас

День приёмных родителей — Польша

30 мая – День наследия Индии — Тринидад и Тобаго

День образования государства — Хорватия

День Ангильи

Именины у Евдокии, Ефросинии, Андроника, Иунии, Степана

Евдокия Свистунья О праздниках больше — здесь .