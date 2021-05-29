30 мая – день Евдокии-свистуньи. Высаживаем рассаду

30 мая – Также этот день называли Свистуха, Ондрон, Адриан. Святого Ондрона в народе почитали как стража небесных врат. Ему молились о дожде. Просили пролить на поля, принявшие в себя зерно, живительную воду и избавить от засухи.
Наблюдая за приметами 30 мая, прогнозировали лето: «Какова Евдокия – таковому и лету быть». Обычно в эти сутки вовсю свистели ветры.
На Евдокию Свистунью люди в старину не сидели сложа руки. Считалось, что святая покровительствует садово-огородным работам, поэтому крестьяне старались проделать как можно больше работы: высаживали рассаду, окучивали картофель, подготавливали почву для посева. Прежде чем заняться работой, крестьяне служили молебен святой Ефросинье и просили ее о заступничестве. Самое главное, что сейчас было важно для хорошего урожая — это дождь, поэтому люди молили Святую послать на землю обильные воды.
Помимо молитв, люди прибегали к чтению специальных заговоров и проведению защитных ритуалов. К примеру, молодым людям поручалось отправится в поле и, поклонившись на все стороны света, разбросать по земле ветки осины, заранее заготовленные, после чего нужно было прочесть кроткую молитву и отправляться восвояси. Такой обряд помогал вызвать дождь и защитить посев от дурного глаза, болезней и вредителей.
Святая Ефросинья или же Евдокия
Она получила прозвание Свистуньи за то, что в день ее памяти люди примечали особую ветреность. Ветерок крутился вихрем и свистел, словно в свисток. Хотя эта особенность природы не имеет никакого отношения к житию преподобной, все же это имя закрепилось и вошло в обиход.
Из истории известно, что княгиня Ефросинья жила в 14 веке в Суздале. Наиболее известна она стала, когда обвенчалась с великим князем Дмитрием Донским, прославившимся благодаря Куликовской битве. Будучи женщиной религиозной и милосердной, княгиня занималась благотворительностью и строительством храмов и церквей. Когда она стала вдовой, решила принять постриг и скоротать остаток века в стенах обители. После этого стали происходит чудесные вещи: люди исцелялись от болезней, прикасаясь к княгине или слушая ее речи. Сегодня останки Ефросиньи покоятся в стенах Архангельского собора, где верующие могут прикоснутся к ним обрести исцеление и благодать.
Погодные приметы на 30 мая
- Идет дождь на растущую луну – лето дождливым будет.
- Северный ветер 30 мая — к холодному лету.
- Холодный день – летом будет град.
- Свиньи роют болота – к дождливому лету.
- Видно голубое свечение на высоких острых предметах (шпилях, вершинах труб, колоколен, флюгеров) – скоро начнется гроза.
Также 30 мая празднуют…
- День окрошки
- Международный день феминизма
- День памяти Жанны д’Арк
- День жёлтых от одуванчиков носов
- Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
- День памяти преподобной Евфросинии Московской
- Католическое Вознесение Господне
- День cвятого Фердинанда Кастильского
- 30 мая – День «Возьми дочку на работу» — ЮАР
- День отца (Vatertag) — Германия
- День поливания цветов (National Water a Flower Day) — США
- 30 мая – День Канарских островов
- День картофеля — Перу
- День матери — Никарагуа
- 30 мая – День мятного джулепа (National Mint Julep Day) — США
- День посадки деревьев — Гондурас
- День приёмных родителей — Польша
- 30 мая – День наследия Индии — Тринидад и Тобаго
- День образования государства — Хорватия
- День Ангильи
- Именины у Евдокии, Ефросинии, Андроника, Иунии, Степана
- Евдокия Свистунья
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..