30 марта — Алексий Тёплый. Матушка Природа просыпается…

30 марта — в народе именовали ласково — Алёша Тёплый. Главной задачей этих суток были дела по хозяйству. Правда, работать старались утром, а вечером устраивали семейные посиделки, провожая зиму. На стол, кстати, было принято ставить медово-березовый взвар. Берёзу наши предки называли символом чистоты и мира. Верили, что почки дерева, собранные 30 марта, обладают особой целительной силой. Их настаивали на вине или на масле. Применяли в качестве бальзама от ревматизма и для заживления ран.

Обычно именно в это время крестьяне проверяли телеги, выносили картофель для проращивания, проверяли ульи, а рыбаки спешили на реку, так как считалось, что рыба подходит к поверхности воды. Считалось, если сегодня сплести сеть и ходить с ней на рыбалку – рыба весь год будет в нее хорошо ловиться.

В этот же период начинали сбор березового сока. Он считается очень полезным из-за огромного содержания минеральных веществ. К тому же сок обладает очищающим свойством для крови, и выводит камни из почек.

Церковь сегодня чтит память Преподобного Алексия, человека Божия

Преподобный Алексий родился в Риме в семье благочестивых и нищелюбивых Евфимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неустанно молили Господа о даровании потомства. И Господь утешил супругов рождением сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал Священное Писание. Став юношей, он начал подражать своим родителям: строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить Алексия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту.

После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал:

«Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью устраивая нам новую жизнь».

А сам тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в Месопотамию

Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный образ Господа, Алексий продал все, что у него было, раздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти и кормиться подаянием. Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную милостыню раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался Святых Таин.

Родные всюду искали пропавшего Алексия, по безуспешно. Слуги, посланные Евфимианом на розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего господина. От строгого поста тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и благодарил Господа за то, что получил подаяние от своих слуг.

Безутешная мать святого Алексия затворилась в своей комнате, непрестанно молясь за сына. Жена его горевала вместе со свекровью.

Преподобный прожил в Эдессе семнадцать лет. Однажды пономарю церкви, при которой подвизался преподобный, было откровение о нем: Матерь Божия через Свою святую икону повелела:

Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святый почивает на нем.

Пономарь стал искать такого человека, но долго не мог найти

Тогда он с молитвой обратился к Пресвятой Богородице, прося Ее разрешить его недоумения. И снова был глас от иконы, возвестивший, что человек Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперти. Пономарь нашел святого Алексия и ввел в церковь. Многие узнали о праведнике и стали почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но Промысл Божий судил иначе: буря унесла корабль далеко к западу и прибила к берегу Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. Евфимиан поместил Алексия в специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола.

Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал, слыша ее плач. Только безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Святой Алексий прожил в доме своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты.

В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа Иннокентий (402–417) в присутствии императора Гонория (395–423). Во время службы из алтаря раздался чудесный Голос:

Приидите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы.

Все присутствовавшие в страхе пали на землю

Голос продолжал:

Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе.

Стали искать по всему Риму, но не нашли праведника.

С четверга на пятницу Папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать угодника Божия. После литургии вновь в храме послышался голос:

Ищите человека Божия в доме Евфимиана.

Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось подобно лику Ангела, а в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни старались ее взять. Тело блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император преклонили колена и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. И святой исполнил их мольбу. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным останкам.

Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Император и Папа сами внесли тело святого в церковь, где оно находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей стало истекать благоуханное миро, подававшее исцеление больным.

Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в церкви святого Вонифатия. В 1216 году были обретены мощи. Житие святого преподобного Алексия, человека Божия, всегда было одним из любимых на Руси.

Что касается погодных примет 30 марта…



Тепло на Алексея – год будет урожайным.

Погода 30 марта прохладная? Весна будет поздней.

Много талой воды – к хорошему сенокосу и богатому урожаю.

Скворцы до сих пор не прилетели? Погода в ближайшие дни будет ненастная.

Прилетели трясогузки – к половодью.

Гуси летят высоко – ожидай снегопада.

На орешнике сережки появились – зиме конец!

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.