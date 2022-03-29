30 марта — Алексий Тёплый. Матушка Природа просыпается…

В народе 30 марта именовали ласково — Алёша Тёплый. Главной задачей этих суток были дела по хозяйству. Правда, работать старались утром, а вечером устраивали семейные посиделки, провожая зиму. На стол, кстати, было принято ставить медово-березовый взвар.

Берёзу наши предки называли символом чистоты и мира. Верили, что почки дерева, собранные 30 марта, обладают особой целительной силой. Их настаивали на вине или на масле. Применяли в качестве бальзама от ревматизма и для заживления ран.

Что касается погодных примет, то:

Тепло на Алексея – год будет урожайным.

Погода 30 марта прохладная? Весна будет поздней.

Много талой воды – к хорошему сенокосу и богатому урожаю.

Скворцы до сих пор не прилетели? Погода в ближайшие дни будет ненастная.

Прилетели трясогузки – к половодью.

Гуси летят высоко – ожидай снегопада.

На орешнике сережки появились – зиме конец!

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

А ещё 30 марта славяне воспевали Матушку Природу. Считали, что именно сегодня она просыпается после долгой зимы. Этот праздник наши предки отмечали в честь покровительницы любви и брака Лады — богини славянского пантеона.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!