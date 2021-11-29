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30 ноября – Григорий Чудотворец-«Зимоуказатель»
фото: photos_by_ginny (pexels.com)

30 ноября – Григорий Чудотворец-«Зимоуказатель»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 29.11.2021

30 ноября – Наши предки, если в этот день шел снег, устраивали первые зимние развлечения. Парни и девушки очень любили кататься на санях со снежных и ледяных гор, играть в снежки и другие подвижные игры. В некоторых областях существовал обычай «закатывания зимы». Верили, что благодаря такому нехитрому занятию зима никуда не уйдет в ближайшие месяцы.

На Григория праздновали встречу северного ветра. Обычно к этой дате выпадало много снега, поэтому на Руси как взрослые, так и дети принимали активное участие в народных гуляньях. Катались на санях с горы и верили, кто укатится дальше всех, тот в следующем году будет самым счастливым. Парни кувыркались в снегу. По примете, это позволит задержать зиму подольше, что в свою очередь положительно скажется на будущем урожае.

В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимоуказателем. По погоде этого дня судили, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.

Церковь чтит память святителя Григория Чудотворца

30 ноябряОн, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие.

Далее Григорий принимает крещение и становится проповедником. Он ведет исключительно праведный образ жизни, что не слишком нравится его товарищам. Однажды друзья решили обмануть Григория, совратить его и послать блудницу, которая стала требовать с него оплату за грех, якобы им совершенный. Григорий ничего не совершал, но деньги заплатил, и после этого женщина в тот час упала на землю, стала биться в припадке и призналась в обмане.

После этого бесы оставили блудницу. Сам Григорий принял решение удалиться в пустыню и жить там до конца своих дней. Правда, судьба распорядилась иначе, и совсем скоро он стал епископом Неокесарии, совершив множество праведных дел и чудес.

Приметы 30 ноября

  • Сегодняшних морозов боится даже самая злая нечисть.
  • Тот, кто как следует 30 ноября в снегу наиграется – весь год будет сильным, здоровым и жизнерадостным.
  • Какая погода в этот день – такая и будет на всю зиму. Не зря дату 30 ноября величали «Зимоуказателем»!
  • Мороз ударил – вся зима холодной будет.
  • Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной.
  • Новолуние в ночь на 30 ноября – к холодам.
  • Луна в светящемся кругу – к перемене погоды.
  • На реках лед потемнел – год будет урожайным.
  • Сны на 30 ноября считаются вещими и часто сбываются.
  • Слухи, услышанные в этот день, являются пустыми. Не принимайте их близко к сердцу!
  • Люди с дурным глазом 30 ноября особенно опасны и способны напустить сильный сглаз.
  • Если что-то в вашей жизни в этот день будет связано с числом 3, это непременно принесет вам удачу.
  • Сегодня ни при каких обстоятельствах нельзя примерять чужие обручальные кольца – к большому несчастью!
Именины сегодня отмечают: Захар, Григорий, Иван, Геннадий, Михаил.

А ещё 30 ноября празднуют…

  • Праздник неглиже
  • Всемирный день домашних животных (World Pets Day)
  • День держания хвоста трубой и носа морковкой
  • Всемирный день слонов «Слоноуин»
  • День памяти преподобного Никона Радонежского
  • Международный день информационной безопасности (International Computer Security Day)
  • День хомуса в Якутии
  • День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)
  • Международный день «Города за жизнь» (Cities for Life Day)
  • День памяти святителя Григория Чудотворца
  • День памяти преподобного Лазаря Константинопольского
  • День «Оставайтесь дома, потому что вы здоровы» (Stay at Home Because You`re Well Day)
  • День вечной молодости (Perpetual Youth Day)
  • Киберпонедельник (Cyber Monday) — США
  • День банки для консервирования (National Mason Jar Day) — США
  • День святого апостола Андрея (Saunt Andra`s Day) — Шотландия
  • День мусса (National Mousse Day) — США
  • День радиотехнических войск — Украина
  • День памяти еврейских беженцев из арабских стран — Израиль
  • День независимости — Барбадос
  • День независимости — Йемен
  • День Андреса Бонифасио (Bonifacio Day) — Филиппины
  • Regina Mundi Day — ЮАР
  • День личного пространства (National Personal Space Day) — США
  • Для осведомлённости о злоупотреблении метамфетамином (National Meth Awareness Day) — США
  • День рождения гуру Нанака (Guru Nanak Jayanti) — Индия
  • День штата Миссисипи (National Mississippi Day) — США
  • Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия
  • Григорий Зимоуказатель (Встреча Сивера, Предзимье)

О праздниках больше — здесь.

30 ноября – Григорий Чудотворец-«Зимоуказатель»

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