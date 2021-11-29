30 ноября – Григорий Чудотворец-«Зимоуказатель»

30 ноября – Наши предки, если в этот день шел снег, устраивали первые зимние развлечения. Парни и девушки очень любили кататься на санях со снежных и ледяных гор, играть в снежки и другие подвижные игры. В некоторых областях существовал обычай «закатывания зимы». Верили, что благодаря такому нехитрому занятию зима никуда не уйдет в ближайшие месяцы.

На Григория праздновали встречу северного ветра. Обычно к этой дате выпадало много снега, поэтому на Руси как взрослые, так и дети принимали активное участие в народных гуляньях. Катались на санях с горы и верили, кто укатится дальше всех, тот в следующем году будет самым счастливым. Парни кувыркались в снегу. По примете, это позволит задержать зиму подольше, что в свою очередь положительно скажется на будущем урожае.

В народе Григория Неокесарийского прозвали Зимоуказателем. По погоде этого дня судили, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.

Церковь чтит память святителя Григория Чудотворца

Он, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие.

Далее Григорий принимает крещение и становится проповедником. Он ведет исключительно праведный образ жизни, что не слишком нравится его товарищам. Однажды друзья решили обмануть Григория, совратить его и послать блудницу, которая стала требовать с него оплату за грех, якобы им совершенный. Григорий ничего не совершал, но деньги заплатил, и после этого женщина в тот час упала на землю, стала биться в припадке и призналась в обмане.

После этого бесы оставили блудницу. Сам Григорий принял решение удалиться в пустыню и жить там до конца своих дней. Правда, судьба распорядилась иначе, и совсем скоро он стал епископом Неокесарии, совершив множество праведных дел и чудес.

Приметы 30 ноября



Сегодняшних морозов боится даже самая злая нечисть.

Тот, кто как следует 30 ноября в снегу наиграется – весь год будет сильным, здоровым и жизнерадостным.

Какая погода в этот день – такая и будет на всю зиму. Не зря дату 30 ноября величали «Зимоуказателем»!

Мороз ударил – вся зима холодной будет.

Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной.

Новолуние в ночь на 30 ноября – к холодам.

Луна в светящемся кругу – к перемене погоды.

На реках лед потемнел – год будет урожайным.

Сны на 30 ноября считаются вещими и часто сбываются.

Слухи, услышанные в этот день, являются пустыми. Не принимайте их близко к сердцу!

Люди с дурным глазом 30 ноября особенно опасны и способны напустить сильный сглаз.

Если что-то в вашей жизни в этот день будет связано с числом 3, это непременно принесет вам удачу.

Сегодня ни при каких обстоятельствах нельзя примерять чужие обручальные кольца – к большому несчастью!

Именины сегодня отмечают: Захар, Григорий, Иван, Геннадий, Михаил.

А ещё 30 ноября празднуют…

Праздник неглиже

Всемирный день домашних животных (World Pets Day)

День держания хвоста трубой и носа морковкой

Всемирный день слонов «Слоноуин»

День памяти преподобного Никона Радонежского

Международный день информационной безопасности (International Computer Security Day)

День хомуса в Якутии

День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)

Международный день «Города за жизнь» (Cities for Life Day)

День памяти святителя Григория Чудотворца

День памяти преподобного Лазаря Константинопольского

День «Оставайтесь дома, потому что вы здоровы» (Stay at Home Because You`re Well Day)

День вечной молодости (Perpetual Youth Day)

Киберпонедельник (Cyber Monday) — США

День банки для консервирования (National Mason Jar Day) — США

День святого апостола Андрея (Saunt Andra`s Day) — Шотландия

День мусса (National Mousse Day) — США

День радиотехнических войск — Украина

День памяти еврейских беженцев из арабских стран — Израиль

День независимости — Барбадос

День независимости — Йемен

День Андреса Бонифасио (Bonifacio Day) — Филиппины

Regina Mundi Day — ЮАР

День личного пространства (National Personal Space Day) — США

Для осведомлённости о злоупотреблении метамфетамином (National Meth Awareness Day) — США

День рождения гуру Нанака (Guru Nanak Jayanti) — Индия

День штата Миссисипи (National Mississippi Day) — США

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия

Григорий Зимоуказатель (Встреча Сивера, Предзимье)

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