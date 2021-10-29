30 октября – день пророка Осии. Граница осени и зимы

30 октября — граница осени и зимы. В народе говорили, что в это время ось с колесом до весны прощаются, да с осенью расстаются. По скрипу, издаваемому тележными колесами, предсказывали, какой будет урожай: если колеса едут тихо и не скрипят – значит, все уродится на славу.
И именно в эти сутки приводили в порядок телеги: чинили, чистили, смазывали дегтем и смолой колеса (дабы не скрипели) и отправляли на хранение до весны в сарай. И сани крестьяне сегодня вытаскивали в ожидании момента, когда установится санный путь.
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Церковь нынче почитает пророка Осия
Одного из 12 меньших пророков, который происходил из Иссахарова колена и выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Также именно Осия первым стал записывать пророчества, подав пример остальным людям. Многие предсказания Осии сбылись. Так, он говорил о распространении истинного богознания по всему миру, предсказал прекращение жертв ветхозаветных, возвращение младенца Иисуса из Египта и ряд других значимых событий. Пророчества святого Осии включены в число книг Священного Писания. Пророческое служение святого Осии продолжалось более 60 лет. В глубокой старости скончался Богодухновенный пророк, всю свою жизнь посвятивший исполнению воли Божией.
Праздник иконы Божьей матери «Избавительница»
Икона Божией Матери «Избавительница» до 20 июля 1889 года, когда она была принесена в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на Кавказе, находилась на Святой Горе Афон у насельника Русского Пантелеимонова монастыря схимонаха Мартиниана († 1884). Благочестивый схимник получил эту икону от великого подвижника, иеромонаха Феодула.
Святая икона прославилась чудотворениями с давних времен. По молитве перед этой иконой в 1841 году жители Спарты (в Греции) избавились от саранчи.
Из Пантелеимоновой обители, по завещанию схиархимандрита Макария, эта икона была передана Ново-Афонской обители. Когда в Симоно-Кананитской обители впервые было совершено празднование в честь этой иконы, буря выбросила на берег у монастыря более тонны рыбы.
Празднование иконе «Избавительница» было установлено 17 октября в благодарное воспоминание чудесного спасения императора Александра III со всей семьей во время железнодорожного крушения под станцией Борки Курско-Харьковско-Азовской дороги. Менее чем за месяц до этого происшествия, 24 сентября 1888 года, все семейство государя императора посетило Ново-Афонскую обитель, где Александр III лично заложил собор во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. В этом соборе вплоть до разорения монастыря в 1924 году пребывала чудотворная икона Божией Матери «Избавительница».
На иконе Пресвятая Богородица изображена держащей на правой руке Богомладенца, благословляющего десницей.
А ещё 30 октября празднуют…
- День «Напиши своему бывшему» (National Text Your Ex Day) — США
- 30 октября – День «Купи пончик» (Buy a Donut Day) — США
- Чудовищная ночь (Mischief Night) — Великобритания, США, Канада
- День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков — Украина
- День создания великолепных похорон (Create A Great Funeral Day) — США
- 30 октября – Национальный праздник — Мальдивы
- День кукурузных конфет (National Candy Corn Day) — США
- Праздник декларации словацкой нации — Словакия
- День контрольного списка (National Checklist Day) — США
- 30 октября – День национальной валюты — Индонезия
- Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия, Александра
- Осия Колесник (Осий Осенний)
- День тренера
- Праздник инженера-механика
- 30 октября – Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»
- День рождения Российского военно-морского флота (День моряка-надводника)
- День мокрых корок
- 30 октября – Праздник улыбающихся каменных львов
- День памяти жертв политических репрессий
- Международный день ортопедических медсестёр (International Orthopaedic Nurses Day) Африканский день еды и безопасности питания (Africa Day for Food and Nutrition Security)
- День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Республике Ингушетия
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