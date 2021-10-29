30 октября – день пророка Осии. Граница осени и зимы

30 октября — граница осени и зимы. В народе говорили, что в это время ось с колесом до весны прощаются, да с осенью расстаются. По скрипу, издаваемому тележными колесами, предсказывали, какой будет урожай: если колеса едут тихо и не скрипят – значит, все уродится на славу.

И именно в эти сутки приводили в порядок телеги: чинили, чистили, смазывали дегтем и смолой колеса (дабы не скрипели) и отправляли на хранение до весны в сарай. И сани крестьяне сегодня вытаскивали в ожидании момента, когда установится санный путь.

Церковь нынче почитает пророка Осия

Одного из 12 меньших пророков, который происходил из Иссахарова колена и выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Также именно Осия первым стал записывать пророчества, подав пример остальным людям. Многие предсказания Осии сбылись. Так, он говорил о распространении истинного богознания по всему миру, предсказал прекращение жертв ветхозаветных, возвращение младенца Иисуса из Египта и ряд других значимых событий. Про­ро­че­ства свя­то­го Осии вклю­че­ны в чис­ло книг Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Про­ро­че­ское слу­же­ние свя­то­го Осии про­дол­жа­лось бо­лее 60 лет. В глу­бо­кой ста­ро­сти скон­чал­ся Бо­го­дух­но­вен­ный про­рок, всю свою жизнь по­свя­тив­ший ис­пол­не­нию во­ли Бо­жи­ей.

Праздник иконы Божьей матери «Избавительница»

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца» до 20 июля 1889 го­да, ко­гда она бы­ла при­не­се­на в Но­во-Афон­ский Си­мо­но-Ка­на­нит­ский мо­на­стырь на Кав­ка­зе, на­хо­ди­лась на Свя­той Го­ре Афон у на­сель­ни­ка Рус­ско­го Пан­те­ле­и­мо­но­ва мо­на­сты­ря схи­мо­на­ха Мар­ти­ни­а­на († 1884). Бла­го­че­сти­вый схим­ник по­лу­чил эту ико­ну от ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка, иеро­мо­на­ха Фе­о­ду­ла.

Свя­тая ико­на про­сла­ви­лась чу­до­тво­ре­ни­я­ми с дав­них вре­мен. По мо­лит­ве пе­ред этой ико­ной в 1841 го­ду жи­те­ли Спар­ты (в Гре­ции) из­ба­ви­лись от са­ран­чи.

Из Пан­те­ле­и­мо­но­вой оби­те­ли, по за­ве­ща­нию схи­ар­хи­манд­ри­та Ма­ка­рия, эта ико­на бы­ла пе­ре­да­на Но­во-Афон­ской оби­те­ли. Ко­гда в Си­мо­но-Ка­на­нит­ской оби­те­ли впер­вые бы­ло со­вер­ше­но празд­но­ва­ние в честь этой ико­ны, бу­ря вы­бро­си­ла на бе­рег у мо­на­сты­ря бо­лее тон­ны ры­бы.

Празд­но­ва­ние иконе «Из­ба­ви­тель­ни­ца» бы­ло уста­нов­ле­но 17 ок­тяб­ря в бла­го­дар­ное вос­по­ми­на­ние чу­дес­но­го спа­се­ния им­пе­ра­то­ра Алек­сандра III со всей се­мьей во вре­мя же­лез­но­до­рож­но­го кру­ше­ния под стан­ци­ей Бор­ки Кур­ско-Харь­ков­ско-Азов­ской до­ро­ги. Ме­нее чем за ме­сяц до это­го про­ис­ше­ствия, 24 сен­тяб­ря 1888 го­да, все се­мей­ство го­су­да­ря им­пе­ра­то­ра по­се­ти­ло Но­во-Афон­скую оби­тель, где Алек­сандр III лич­но за­ло­жил со­бор во имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка и це­ли­те­ля Пан­те­ле­и­мо­на. В этом со­бо­ре вплоть до ра­зо­ре­ния мо­на­сты­ря в 1924 го­ду пре­бы­ва­ла чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца».

На иконе Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца изо­бра­же­на дер­жа­щей на пра­вой ру­ке Бо­гом­ла­ден­ца, бла­го­слов­ля­ю­ще­го дес­ни­цей.

Именины сегодня отмечают: Александр, Сергей, Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон.

А ещё 30 октября празднуют…

День «Напиши своему бывшему» (National Text Your Ex Day) — США

30 октября – День «Купи пончик» (Buy a Donut Day) — США

Чудовищная ночь (Mischief Night) — Великобритания, США, Канада

День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков — Украина

День создания великолепных похорон (Create A Great Funeral Day) — США

30 октября – Национальный праздник — Мальдивы

День кукурузных конфет (National Candy Corn Day) — США

Праздник декларации словацкой нации — Словакия

День контрольного списка (National Checklist Day) — США

30 октября – День национальной валюты — Индонезия

Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия, Александра

Осия Колесник (Осий Осенний)

День тренера

Праздник инженера-механика

30 октября – Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»

День рождения Российского военно-морского флота (День моряка-надводника)

День мокрых корок

30 октября – Праздник улыбающихся каменных львов

День памяти жертв политических репрессий

Международный день ортопедических медсестёр (International Orthopaedic Nurses Day) Африканский день еды и безопасности питания (Africa Day for Food and Nutrition Security)

День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Республике Ингушетия О праздниках больше — здесь.