30 октября в Севастополе стартует отопительный сезон

Решение о старте отопительного сезона 30 октября принято в ходе заседания Правительства Севастополя.

Поскольку погодные условия будут ухудшаться. Готовность полная – все котельные проверены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева с прошлой недели в городе начали по заявкам отапливать социальные объекты.

Власти города обещают оперативно реагировать на жалобы горожан, которые могут возникать при запуске системы. Поэтапный график запуска котельных будет опубликован на сайте Севтеплоэнерго.