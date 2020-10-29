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30 октября в Севастополе стартует отопительный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:13 29.10.2020

Решение о старте отопительного сезона 30 октября принято в ходе заседания Правительства Севастополя.

Поскольку погодные условия будут ухудшаться. Готовность полная – все котельные проверены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.    

По поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева с прошлой недели в городе начали по заявкам отапливать социальные объекты.

Власти города обещают оперативно реагировать на жалобы горожан, которые могут возникать при запуске системы.  Поэтапный график запуска котельных будет опубликован на сайте Севтеплоэнерго.

30 октября в Севастополе стартует отопительный сезон

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