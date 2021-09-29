30 сентября – День Софии. Бабьи именины. Плачьте!

А если говорить совсем уж точно, то 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

В народе же в этот день праздновали Бабьи именины. Женщинам запрещалось выполнять любую работу по дому, а молодые девушки собирались вместе и шли на праздничные посиделки. Но при этом всякая женщина должна вдоволь поплакать – эта традиция закрепилась в знак памяти святых мучениц. Плакали даже те, у кого в жизни все было прекрасно. Оттого и получила эта дата еще одно название: Всесветная бабья выть.

И по сей день живо поверье, что женские слезы, пролитые в этот день, облегчают душу, а после них весь год не придется плакать.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь чтит память Мученицы Софи́и Римской

Приметы дня 30 сентября

А ещё 30 сентября празднуют… Церковь чтит память Мученицы Софи ́ и Римской Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки. За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив своих дочерей, умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови – 9, а Надежде – 10. Кстати, существует версия, что девушки носили греческие имена: Пистис, Элпис и Агапе, которые были переведены на русский язык. Имя Софии означает «мудрость». Приметы дня 30 сентября Журавли полетели – к морозу в день Покрова.

Белки линяют – к ранней весне.

Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.

Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.

Если женщина в этот день как следует поплачет (не за себя – так за родных, близких, друзей, «женская судьба не бывает одна») – весь год не придется слезы лить.

Знакомство, сватовство и свадьба 30 сентября не принесут удачи.

В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.

Тот, кто в этот день родился, редко когда вырастает счастливым. Чтобы исправить судьбу, он должен носить сапфир в качестве талисмана.

30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.

Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.

У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь! Именины сегодня отмечают: Любовь, Александра, Надежда, Софья, Вера, Илья, Зиновий, Мирон, Дмитрий, Иван. А ещё 30 сентября празднуют… День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии

День мурлыканья и потягивания

30 сентября – День Интернета в России (День Рунета)

День улёта

Международный день переводчика (International Translation Day)

День освобождения Карелии от фашистских захватчиков

День ортодонта

30 сентября – День кей-поперов (K-Pop Day)

Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)

День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ

День любви к людям (National Love People Day) — США

30 сентября – День усыновления — Украина

Всеукраинский день библиотек — Украина

День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) — США

День мальчика — Польша

30 сентября – День независимости — Абхазия

День горячего глинтвейна (Hot Mulled Cider Day) — США

День выздоровления (Recovery Day) — Канада

30 сентября – День оранжевой футболки (Orange Shirt Day) — Канада

День святого Григория Просветителя — Армения

День грязевой маски (National Mud Pack Day) — США

30 сентября – День работников органов юстиции — Казахстан

День Хосе Морелоса — Мексика

День работников органов национальной безопасности — Туркменистан

30 сентября – День независимости — Ботсвана

День сельскохозяйственной реформы — Сан-Томе и Принсипи

Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла, Ивана

Всесветные бабьи именины

Международный день подкастов (International Podcast Day) О праздниках больше — здесь .