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30 сентября – День Софии. Бабьи именины. Плачьте!
фото: Kat Jayne (pexels.com)

30 сентября – День Софии. Бабьи именины. Плачьте!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:48 29.09.2021

А если говорить совсем уж точно, то 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

В народе же в этот день праздновали Бабьи именины. Женщинам запрещалось выполнять любую работу по дому, а молодые девушки собирались вместе и шли на праздничные посиделки. Но при этом всякая женщина должна вдоволь поплакать – эта традиция закрепилась в знак памяти святых мучениц. Плакали даже те, у кого в жизни все было прекрасно. Оттого и получила эта дата еще одно название: Всесветная бабья выть.

И по сей день живо поверье, что женские слезы, пролитые в этот день, облегчают душу, а после них весь год не придется плакать.

Церковь чтит память Мученицы Софи́и Римской

30 сентября – День Софии. Поплачьте от души!

Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки.

За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив своих дочерей, умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови – 9, а Надежде – 10. Кстати, существует версия, что девушки носили греческие имена: Пистис, Элпис и Агапе, которые были переведены на русский язык. Имя Софии означает «мудрость».

Приметы дня 30 сентября

  • Журавли полетели – к морозу в день Покрова.
  • Белки линяют – к ранней весне.
  • Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.
  • Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.
  • Если женщина в этот день как следует поплачет (не за себя – так за родных, близких, друзей, «женская судьба не бывает одна») – весь год не придется слезы лить.
  • Знакомство, сватовство и свадьба 30 сентября не принесут удачи.
  • В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.
  • Тот, кто в этот день родился, редко когда вырастает счастливым. Чтобы исправить судьбу, он должен носить сапфир в качестве талисмана.
  • 30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.
  • Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.
  • У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь!
Именины сегодня отмечают: Любовь, Александра, Надежда, Софья, Вера, Илья, Зиновий, Мирон, Дмитрий, Иван.

А ещё 30 сентября празднуют…

  • День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии
  • День мурлыканья и потягивания
  • 30 сентября – День Интернета в России (День Рунета)
  • День улёта
  • Международный день переводчика (International Translation Day)
  • День освобождения Карелии от фашистских захватчиков
  • День ортодонта
  • 30 сентября – День кей-поперов (K-Pop Day)
  • Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)
  • День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ
  • День любви к людям (National Love People Day) — США
  • 30 сентября – День усыновления — Украина
  • Всеукраинский день библиотек — Украина
  • День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) — США
  • День мальчика — Польша
  • 30 сентября – День независимости — Абхазия
  • День горячего глинтвейна (Hot Mulled Cider Day) — США
  • День выздоровления (Recovery Day) — Канада
  • 30 сентября – День оранжевой футболки (Orange Shirt Day) — Канада
  • День святого Григория Просветителя — Армения
  • День грязевой маски (National Mud Pack Day) — США
  • 30 сентября – День работников органов юстиции — Казахстан
  • День Хосе Морелоса — Мексика
  • День работников органов национальной безопасности — Туркменистан
  • 30 сентября – День независимости — Ботсвана
  • День сельскохозяйственной реформы — Сан-Томе и Принсипи
  • Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла, Ивана
  • Всесветные бабьи именины
  • Международный день подкастов (International Podcast Day)

О праздниках больше — здесь.

30 сентября – День Софии. Бабьи именины. Плачьте!

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