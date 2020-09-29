30 сентября – День Софии. Бабьи именины

А если говорить совсем уж точно, то 30 сентября — День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
В народе же в этот день праздновали Бабьи именины. Женщинам запрещалось выполнять любую работу по дому, а молодые девушки собирались вместе и шли на праздничные посиделки. Но при этом всякая женщина должна вдоволь поплакать – эта традиция закрепилась в знак памяти святых мучениц. Плакали даже те, у кого в жизни все было прекрасно. Оттого и получила эта дата еще одно название: Всесветная бабья выть.
Церковь чтит память Мученицы Софии Римской
Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки.
За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив своих дочерей, умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови – 9, а Надежде – 10. Кстати, существует версия, что девушки носили греческие имена: Пистис, Элпис и Агапе, которые были переведены на русский язык. Имя Софии означает «мудрость».
Приметы дня 30 сентября:
- Журавли полетели – к морозу в день Покрова.
- Белки линяют – к ранней весне.
- Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.
- Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.
- Если женщина в этот день как следует поплачет (не за себя – так за родных, близких, друзей, «женская судьба не бывает одна») – весь год не придется слезы лить.
- Знакомство, сватовство и свадьба 30 сентября не принесут удачи.
- В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.
- Тот, кто в этот день родился, редко когда вырастает счастливым. Чтобы исправить судьбу, он должен носить сапфир в качестве талисмана.
- 30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.
- Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.
- У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь!
А ещё 30 сентября празднуют:
- День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии
- День мурлыканья и потягивания
- 30 сентября – День Интернета в России (День Рунета)
- День улёта
- Международный день переводчика (International Translation Day)
- День освобождения Карелии от фашистских захватчиков
- День ортодонта
- 30 сентября – День кей-поперов (K-Pop Day)
- Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)
- День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ
- День любви к людям (National Love People Day) — США
- 30 сентября – День усыновления — Украина
- Всеукраинский день библиотек — Украина
- День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) — США
- День мальчика — Польша
- 30 сентября – День независимости — Абхазия
- День горячего глинтвейна (Hot Mulled Cider Day) — США
- День выздоровления (Recovery Day) — Канада
- 30 сентября – День оранжевой футболки (Orange Shirt Day) — Канада
- День святого Григория Просветителя — Армения
- День грязевой маски (National Mud Pack Day) — США
- 30 сентября – День работников органов юстиции — Казахстан
- День Хосе Морелоса — Мексика
- День работников органов национальной безопасности — Туркменистан
- 30 сентября – День независимости — Ботсвана
- День сельскохозяйственной реформы — Сан-Томе и Принсипи
- Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла, Ивана
- Всесветные бабьи именины
- Международный день подкастов (International Podcast Day)
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